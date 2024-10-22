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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
45 минут назад
Рейтинг: +925
Посты: 1835

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Аппарат Intelsat 33e, созданный инженерами компании Boeing, разрушился на геостационарной орбите. Это прекратило предоставление услуг связи клиентам в Европе, Африке и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сообщество
# Boeing
# космос
# спутники
Рендер спутника Intelsat 33e / © Boeing
Рендер спутника Intelsat 33e / © Boeing

Космические силы США 19 октября сообщили о разрушении аппарата Intelsat 33e. Он не проработал даже 10 лет, хотя срок службы был рассчитан на 15 лет. В результате разрушения спутника образовалось как минимум 20 обломков.

Пока не известно, что стало причиной гибели Intelsat 33e. 

Спутник запустили в космос летом 2016 года, а в январе 2017-го он вошел в эксплуатацию. Уже тогда компания Intelsat сообщила, что для работы аппарат расходует больше топлива, чем планировалось. Предварительные расчеты показали, что эта аномалия в будущем приведет к отказу основного двигателя Intelsat 33e.

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