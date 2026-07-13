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13 июля, 12:55
Марк Чернов
192

Гарвардский астрофизик объяснил природу объекта из новых документов об НЛО

❋ 6.5

Пентагон совместно с ФБР опубликовал новый массив из 40 секретных документов и 19 видеозаписей, фиксирующих НЛО. Глава Консультативного совета при Белом доме, гарвардский астрофизик Ави Леб изучил обнародованные кадры и попытался объяснить природу самого странного из запечатленных объектов.

Оружие и техника
# астрономия
# внеземная жизнь
# неопознанные летающие объекты
# НЛО
# Пентагон
Новые видеозаписи НЛО, опубликованные Пентагоном, стали предметом анализа независимых ученых
Новые видеозаписи НЛО, опубликованные Пентагоном, стали предметом анализа независимых ученых / © Обнародованный кадры НЛО

В интервью каналу CBS News ученый призвал не спешить верить сенсационным заголовкам в соцсетях. Однако отметил, что сам факт обращения спецслужб к гражданским ученым уже говорит о многом. Ранее Белый дом целенаправленно создал Консультативный совет, чтобы привлечь независимое научное сообщество к изучению военных архивов и созданию новых способов отслеживания НЛО.

Обнародованные материалы охватывают большой временной период. Среди документов ученые обнаружили протоколы секретной конференции в Лос-Аламосе 1948-1949 годов. В ней участвовали ведущие физики того времени, в том числе работавшие над Манхэттенским проектом, такие как «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер (подробнее о содержании этих документов рассказали в Naked Science).

Уже тогда ученые безуспешно пытались разгадать природу «зеленых огненных шаров» — объектов, которые на огромной скорости двигались по строго горизонтальным траекториям и нарушали известные законы аэродинамики. Расследовать эти инциденты не удалось до сих пор.

© Министерство войны США

Современные видеозаписи вызвали не меньше вопросов. Леб выделил два наиболее любопытных ролика. На одном неопознанный объект совершает неестественно резкий поворот на 90 градусов прямо в полете. На другом видео заметен четкий строй из нескольких НЛО, которые синхронно маневрируют между облаками.

Ведущие CBS News отдельно уточнили про необычный объект, который формой напоминает корабль Супермена. Однако Ави Леб поспешил остудить пыл журналистов. Он подчеркнул, что пока нельзя со стопроцентной уверенностью считать опубликованные файлы, снимки и видеозаписи неопровержимым доказательством визита пришельцев. По словам астрофизика, загадочный корабль — с высокой долей вероятности банальный оптический блик и дефект линзы камеры.

Тем не менее ученый настроен крайне оптимистично. Главная ценность происходящего, по его мнению, кроется в изменении политики Белого дома в отношении гласности.

«Если бы правительство США точно знало, что эти объекты — секретные технологии Китая, России или других земных соперников, отчеты легли бы в глубоко засекреченный меморандум на стол министру обороны Питу Хегсету. То, что Пентагон и ФБР официально привлекают меня и других независимых ученых к анализу, прямо указывает: они сами допускают, что некоторые из этих объектов не человеческие технологии», — объяснил Леб.

Сейчас Консультативный совет готовит рекомендации по развертыванию новых сенсоров и научных приборов для систематической фиксации аномалий. Леб подчеркнул: вопрос НЛО окончательно перешел из области конспирологии в академическую плоскость, где возможны лишь две альтернативы — угроза национальной безопасности или величайшее открытие в истории науки.

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Марк Чернов
Марк Чернов
49 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Оружие и техника
# астрономия
# внеземная жизнь
# неопознанные летающие объекты
# НЛО
# Пентагон
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