ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера MAX
Евросоюз внес в санкционный список VK и связанное с ней юрлицо мессенджера «Макс». В обосновании по Communication Platform LLC европейские власти назвали компанию разработчиком и оператором поддерживаемого государством приложения Max. В документе утверждается, что сервис, якобы, может использоваться для контроля коммуникаций и сбора данных пользователей.
Европейский союз расширил санкционный список, включив в него VK и связанное с ней юрлицо мессенджера «Макс». На опубликованном фрагменте документа указана Communication Platform LLC — компания, которую в Евросоюзе называют дочерней структурой VK и разработчиком приложения Max.
В обосновании санкций говорится, что разработка Max, якобы, проходила под надзором Федеральной службы безопасности, которая установила требования к создателям приложения. Там же отмечено, что мессенджер должен предустанавливаться на мобильные телефоны и планшеты, продаваемые в России, а также интегрирован с «Госуслугами».
Евросоюз утверждает, что приложение имеет расширенные функции наблюдения. В документе перечислены возможность отслеживать коммуникации, использование VPN, данные других приложений на телефоне, адресную книгу и местоположение пользователей. Также говорится о возможности устанавливать автономные обновления.
Отдельно в санкционном обосновании сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались ограничениями для других независимых приложений, включая WhatsApp и Telegram, а также кампанией против использования VPN. По версии Евросоюза, это должно было ограничить доступ пользователей к заблокированному в России контенту.
В документе также утверждается, что информация, собранная российскими властями через Max, уже использовалась как основание для штрафа гражданина России за опубликованный в приложении контент. На этом основании Communication Platform LLC названа компанией, которая, по версии ЕС, оказывает техническую поддержку против гражданского общества и демократической оппозиции.
При этом конкретных публичных доказательств таких возможностей приложения пока не представлено. В санкционном документе изложена позиция Евросоюза, но в нем нет технического разбора, результатов независимого аудита, фрагментов кода или описания конкретных механизмов, которые прямо подтверждали бы перечисленные функции.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Психологам не удалось подтвердить стереотип о том, что мужчины не склонны к многозадачности, в отличие от женщин. Однако они выяснили, почему могло сложиться такое мнение.
Даже умеренный, но регулярный недосып может влиять на массу тела без каких-либо особых изменений в рационе. Авторы нового исследования выяснили, какой именно прибавки в весе можно ожидать.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Ученые МИЭМ ВШЭ предложили математическую модель, которая позволяет понять, как взаимодействие между сообществами влияет на их устойчивость. Работа основана на классической теории эволюционных игр и демонстрирует неожиданный эффект: даже небольшое информационное воздействие одного сообщества на другое может привести к тому, что одно из них сохранит внешнюю стабильность, а в другом начнутся хаотические изменения на уровне отдельных участников.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
17 Октября, 2015
Топ самых загрязненных мест на планете
4 Декабря, 2015
Топ самых опасных монстров из фантастики
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии