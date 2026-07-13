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13 июля, 13:14
Roman Markin
453

ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера MAX

❋ 4.1

Евросоюз внес в санкционный список VK и связанное с ней юрлицо мессенджера «Макс». В обосновании по Communication Platform LLC европейские власти назвали компанию разработчиком и оператором поддерживаемого государством приложения Max. В документе утверждается, что сервис, якобы, может использоваться для контроля коммуникаций и сбора данных пользователей.

Медиа
# «ВКонтакте»
# VK
# VK App
# Госуслуги
# Евросоюз
# ЕС
# мессенджеры
# Россия
# санкции
# технологии
© Habr, LizzieSimpson

Европейский союз расширил санкционный список, включив в него VK и связанное с ней юрлицо мессенджера «Макс». На опубликованном фрагменте документа указана Communication Platform LLC — компания, которую в Евросоюзе называют дочерней структурой VK и разработчиком приложения Max.

В обосновании санкций говорится, что разработка Max, якобы, проходила под надзором Федеральной службы безопасности, которая установила требования к создателям приложения. Там же отмечено, что мессенджер должен предустанавливаться на мобильные телефоны и планшеты, продаваемые в России, а также интегрирован с «Госуслугами».

Евросоюз утверждает, что приложение имеет расширенные функции наблюдения. В документе перечислены возможность отслеживать коммуникации, использование VPN, данные других приложений на телефоне, адресную книгу и местоположение пользователей. Также говорится о возможности устанавливать автономные обновления.

Отдельно в санкционном обосновании сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались ограничениями для других независимых приложений, включая WhatsApp и Telegram, а также кампанией против использования VPN. По версии Евросоюза, это должно было ограничить доступ пользователей к заблокированному в России контенту.

Фрагмент санкционного списка Евросоюза с записью о Communication Platform LLC / © European Union, скриншот

В документе также утверждается, что информация, собранная российскими властями через Max, уже использовалась как основание для штрафа гражданина России за опубликованный в приложении контент. На этом основании Communication Platform LLC названа компанией, которая, по версии ЕС, оказывает техническую поддержку против гражданского общества и демократической оппозиции.

При этом конкретных публичных доказательств таких возможностей приложения пока не представлено. В санкционном документе изложена позиция Евросоюза, но в нем нет технического разбора, результатов независимого аудита, фрагментов кода или описания конкретных механизмов, которые прямо подтверждали бы перечисленные функции.

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Медиа
# «ВКонтакте»
# VK
# VK App
# Госуслуги
# Евросоюз
# ЕС
# мессенджеры
# Россия
# санкции
# технологии
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