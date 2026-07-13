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13 июля, 10:41
Игорь Байдов
3

Зоопсихологи раскрыли новую сторону кошачьего вылизывания

❋ 3.6

Международная команда ученых выяснила, что иногда взаимное вылизывание у кошек укрепляет социальные связи, но может служить и демонстрацией превосходства — способом давления или попыткой вытеснить более слабого соседа с удобного места. Открытие позволит по-новому взглянуть на социальную жизнь этих питомцев.

Биология
# груминг
# домашние животные
# коты
# кошки
коты вылизывают друг друга
Команда Ван Белль обнаружила два совершенно разных типа взаимодействий у кошек. Первый полностью соответствовал ранее существующему мнению, отражающему дружеские связи. Второй представлял собой полностью противоположную картину / © Ghent University, Morgane Van Belle

В мире животных взаимное вылизывание и вычесывание — обычное явление. Приматы вылизывают или перебирают шерсть друг другу, птицы помогают сородичам ухаживать за перьями, лошади покусывают холку, шею и спину. Такое поведение называют аллогрумингом. Оно помогает очищать труднодоступные участки тела и одновременно укреплять социальные связи внутри группы. 

Многие специалисты полагали, что для домашних кошек характерна та же модель поведения: взаимное вылизывание у них — признак доверия и хороших отношений. Владельцы питомцев тоже воспринимали подобные сцены как знак дружбы между своими любимцами. 

Однако международная команда зоопсихологов под руководством Морган Ван Белль (Morgane Van Belle) из Гентского университета в Бельгии усомнилась в этом представлении. Ученые выяснили, что аллогруминг у кошек может служить не только проявлением привязанности, но и элементом доминирования. К такому выводу исследователей привели наблюдения, о которых они рассказали в статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behavior Science

Ван Белль и ее коллеги обратились к 53 европейским семьям, у которых жили минимум две особи. Они подробно объяснили владельцам, на какие особенности питомцев обращать внимание, и попросили снять на камеру их взаимодействия друг с другом. 

Затем зоопсихологи проанализировали присланный материал. Для анализа использовали этограмму, включающую 23 типа поведения, в том числе положения тела, направления взгляда, положение ушей, покусы, движение лапой и так далее. 

Авторы научной работы не ограничивались обычным подсчетом и описанием поз, а применили сразу несколько статистических методов. Например, факторный анализ, который позволяет найти закономерности в большом количестве данных. Он показал, какие действия у кошек часто возникают одновременно, что позволило выделить разные «сценарии» их общения. 

На некоторых видео кошки настойчиво вылизывала соседа по дому, после чего у животных появлялись признаки недовольства / © Ghent University, Morgane Van Belle

Последовательный анализ помог выяснить, что обычно происходит до и после вылизывания. Дополнительно ученые проверили, влияют ли на характер аллогруминга такие факторы, как родство кошек, их пол, возраст, а также пространственное положение тела (кто выше, кто ниже) во время контакта. Это позволило выявить, что доминирующая особь чаще инициирует вылизывание, находясь в более высокой позиции, тогда как при дружеском сценарии положение тела не имело решающего значения. 

Команда Ван Белль обнаружила два совершенно разных типа взаимодействий. Первый полностью соответствовал ранее существующему мнению, отражающему дружеские связи. Кошки вылизывали друг другу голову, уши и шею — те места, до которых трудно дотянуться самостоятельно. До и после вылизывания питомцы сидели рядом, синхронно двигались, принимали одинаковые позы. Такое поведение сопровождало спокойное общение и заканчивалось мирным совместным сном либо игрой. 

Одно из видео, которое изучали ученые / © Ghent University, Morgane Van Belle

Во второй ситуации наблюдалась полностью противоположная картина. Аллогруминг напоминал элемент социального напряжения. В этих случаях кошка настойчиво вылизывала соседа по дому, после чего у животных появлялись признаки недовольства. Например, питомец громко мяукал, прижимал уши, облизывал нос, мог ударить лапой. 

Зоопсихологи пришли к выводу, что аллогруминг у кошек не только связан с дружескими отношениями. Иногда он отражает социальное напряжение внутри группы животных. В этой ситуации вылизывание представляет собой мягкую форму доминирования. Вместо драки, которая может закончиться травмами, кошка использует раздражающий контакт. Если соперник уступает и уходит, цель достигнута без физического противостояния.

Несмотря на убедительные выводы, у исследования есть ряд ограничений. Видео записывали не ученые, а котовладельцы. С одной стороны это большой плюс — дома животные ведут себя раскованно, в отличие от лаборатории. С другой — минус: обычно хозяева начинают снимать, когда замечают интересное поведение своих любимцев. Поэтому часть событий, которые произошли до начала записи, могли остаться за кадром. Например, неизвестно, был ли перед вылизыванием какой-то конфликт или, наоборот, кошки мирно отдыхали вместе.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
600 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Биология
# груминг
# домашние животные
# коты
# кошки
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