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Рейтинг крупнейших танковых парков мира в 2026 году
Китай сегодня располагает крупнейшим в мире парком боевых танков, опережая Россию, КНДР и Соединенные Штаты.
Хотя недавние вооруженные конфликты наглядно продемонстрировали уязвимость бронетехники перед современными средствами поражения, танки по-прежнему остаются одним из ключевых элементов ведения общевойсковых сухопутных операций для многих армий мира.
В этой инфографике представлены 15 стран с крупнейшими арсеналами боевых танков по состоянию на 2026 год. Рейтинг составлен на основе данных Global Firepower, учитывающих основные боевые танки, состоящие на вооружении всех видов вооружунных сил.
Китай располагает 5 870 боевыми танками, лишь немного опережая Россию. В отличие от многих государств, продолжающих эксплуатировать устаревшую бронетехнику, Китай на протяжении десятилетий последовательно модернизирует свои бронетанковые войска, оснащая их современными машинами, такими как Type 99 и модернизированные танки семейства Type 96.
Продолжающееся серийное производство внутри страны позволяет Пекину постепенно заменять старые образцы техники, одновременно сохраняя один из крупнейших танковых парков в мире.
Россия занимает второе место с 5 630 боевыми танками. Основу российского танкового парка составляют модернизированные машины советской эпохи.
КНДР занимает третью строчку рейтинга, располагая почти 4 900 танками. Однако, по оценкам аналитиков, значительная часть этого парка состоит из устаревших машин советского и китайского происхождения, модернизированных в различной степени.
Соединенные Штаты находятся на четвертом месте с 4 666 боевыми танками, основу которых составляет семейство M1 Abrams.
За пределами первой четверки Индия, Египет, Пакистан, Иран и Турция имеют на вооружении более 2 000 боевых танков каждая. Это подчеркивает, что бронетанковые войска по-прежнему играют важную роль в регионах, где традиционные сухопутные операции остаются одним из главных элементов военной стратегии.
В свою очередь, Южная Корея, Азербайджан, Марокко и Иордания располагают менее многочисленными, но хорошо подготовленными и боеспособными бронетанковыми силами.
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