Инженерия невозможного: шесть из самых дорогих технологий, когда-либо созданных человечеством
Каждая цивилизация оставляет после себя артефакты — своеобразные сувениры и наследие своей эпохи на Земле. В век технологий именно создание гигантских инженерных шедевров, вероятно, станет тем, чем запомнится современная цивилизация, ведь они отражают стремление человечества воплотить свои самые смелые амбиции.
Самые дорогие технологии — это и есть такие артефакты нашего времени. Их создавали не одинокие изобретатели в гаражах и не финансировали квартальные отчеты корпораций. Они появлялись тогда, когда государства решали: на некоторые вопросы слишком важно получить ответ, а некоторые возможности слишком значимы, чтобы оставлять их нереализованными. Ниже, шесть из самых дорогих технологических проектов, когда-либо созданных человечеством.
1. Международная космическая станция
Стоимость: 150 миллиардов долларов (11,8 триллиона рублей).
Ничто из созданного человеком не стоило дороже. Международная космическая станция собиралась более чем за десятилетие в ходе 40 космических миссий. В проекте участвовали 15 стран и тысячи инженеров — и, разумеется, он потребовал колоссальных расходов.
МКС — это орбитальная лаборатория, но ее значение гораздо шире. Стремление обеспечить устойчивую жизнь человека в космосе привело к появлению систем очистки воды, которые сегодня используются по всему миру при ликвидации последствий катастроф, а также CMOS-сенсора — технологии, лежащей в основе практически каждой камеры на планете.
2. Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР)
Стоимость: 22–65 миллиардов долларов (1,7–5,1 триллиона рублей).
Во Франции сейчас строится ИТЭР — Международный экспериментальный термоядерный реактор. Его цель — добиться того, что долго считалось невозможным: получить от термоядерного синтеза больше энергии, чем требуется для запуска самой реакции.
Пожалуй, ни один проект в этом списке не имеет столь серьезных последствий для будущего человечества. Если ИТЭР заработает — хотя бы частично — он подтвердит возможность получения чистой, эффективной и практически безграничной энергии.
3. Космический телескоп «Хаббл»
Стоимость: 14 миллиардов долларов (1,1 триллиона рублей).
Запущенный в 1990 году телескоп «Хаббл» сначала прославился… размытым изображением из-за дефекта зеркала, который пришлось срочно исправлять отдельной миссией. Однако затем он стал самой продуктивной научной обсерваторией в истории.
Телескоп провел более 1,7 миллиона наблюдений, стал основой для 20 тысяч научных публикаций и подарил человечеству изображения, навсегда изменившие наше представление о месте человека во Вселенной.
Разработанные для него технологии обработки изображений напрямую повлияли на развитие цифровой визуализации. Именно эти методы используются сегодня в медицинских МРТ и КТ-сканерах.
4. Космический телескоп «Джеймс Уэбб»
Стоимость: 9,7 миллиарда долларов (767,7 миллиарда рублей).
Изначально предполагалось, что телескоп будет стоить около одного миллиарда долларов. Проект трижды отменяли, а его разработка заняла более 20 лет.
Сегодня общая стоимость программы оценивается примерно в 9,7 миллиарда долларов за 24 года разработки и эксплуатации. Зеркала телескопа, покрытые золотом, уже позволили обнаружить галактики, существовавшие всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
Технологии инфракрасной визуализации, разработанные для телескопа, уже применяются в медицинской тепловизионной диагностике и исследованиях материалов.
5. Большой адронный коллайдер
Стоимость: Девять миллиардов долларов (712,3 миллиарда рублей).
Большой адронный коллайдер — это кольцо из сверхпроводящих магнитов длиной 27 километров, расположенное на глубине около 100 метров под границей Франции и Швейцарии.
Его задача — сталкивать частицы почти на скорости света. В 2012 году именно здесь было подтверждено существование бозона Хиггса — частицы, объясняющей, почему материя обладает массой.
Строительство ускорителя стоило около 4,75 миллиардов долларов, а весь комплекс с детекторами — примерно девять миллиардов.
Терапия протонным пучком — современный метод лечения рака, которым уже воспользовались сотни тысяч пациентов — тоже выросла из исследований ускорителей частиц.
6. Марсоход Perseverance
Стоимость: 2,9 миллиарда долларов (229,5 миллиарда рублей).
Марсоход NASA Perseverance — самый «дешевый» проект в этом списке. За эту сумму инженеры смогли доставить на Марс мобильную научную лабораторию, запустить первый в истории внеземной вертолет Ingenuity, собрать образцы пород с возможными следами древней жизни и протестировать технологию получения кислорода из марсианской атмосферы. Эта миссия показывает, что даже сравнительно недорогие инженерные проекты способны достигать по-настоящему выдающихся результатов.
Миниатюрные сенсоры, разработанные для марсохода, уже адаптируются для медицинского и экологического мониторинга на Земле.
Представленные выше проекты демонстрируют, на что способно человечество, когда амбиции, наука и ресурсы объединяются. От исследования далекого космоса до изучения мельчайших частиц материи — каждый из этих проектов раздвигал границы инженерных возможностей.
