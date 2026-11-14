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Олег Гончар
Олег Гончар
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B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Во время испытательного полета самолет B-21 сбросил обычную авиабомбу. Испытание подтвердило точность цифровых моделей бомбардировщика и работоспособность его открытой системной архитектуры.

Сообщество
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
Американский бомбардировщик B-21 Raider / © Todd Schannuth / USAF
Американский бомбардировщик B-21 Raider / © Todd Schannuth / USAF

Министерство военно-воздушных сил США сообщило об успешном испытании способности перспективного малозаметного бомбардировщика B-21 Raider применять обычное вооружение. Это стало важным этапом программы на пути к вводу самолета в эксплуатацию.

Испытание состоялось на прошлой неделе на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Помимо проверки сброса вооружения, оно позволило подтвердить точность цифровых моделей самолета и работоспособность его открытой системной архитектуры. Как сообщили в ведомстве, перед реальным испытанием инженеры потратили тысячи часов на компьютерное моделирование, чтобы спрогнозировать и уточнить траекторию движения боеприпаса.

Демонстрация сброса вооружения стала очередным шагом к подтверждению способности B-21 нести и применять обычные средства поражения. Компания Northrop Grumman, разработчик бомбардировщика, отметила, что испытание продемонстрировало возможности самолета по транспортировке и применению обычного вооружения. При этом программа продолжает развиваться, проходя этапы производства и летных испытаний.

В ВВС США подчеркнули, что при подготовке к испытанию широко использовалась среда цифрового двойника B-21. Она позволила Объединенной испытательной группе смоделировать поведение боеприпаса и скорректировать его расчетную траекторию еще до проведения реального сброса. Такой подход призван ускорить интеграцию вооружения, сократив необходимость в многократных физических испытаниях на ранних этапах разработки. Он также позволяет реализовать преимущества открытой системной архитектуры самолета, которая должна обеспечивать возможность постепенного внедрения новых видов вооружения и дополнительных функций.

Способность бомбардировщика использовать различные типы вооружения имеет принципиальное значение для выполнения поставленных перед ним задач. В Northrop Grumman отметили, что гибкость конфигурации полезной нагрузки позволит командованию подбирать состав вооружения в зависимости от характера операции — от нанесения ударов на большой дальности до действий в воздушном пространстве с мощной системой противовоздушной обороны.

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Сообщество
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
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