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Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Художественное изображение корабля поколений Chrysalis / © Team Chrysalis / Project Hyperion

Его авторы с необычайной подробностью представили, как 2400 человек смогут жить, рожать детей и управлять своим обществом во время 400-летнего путешествия — настолько долгого, что несколько поколений успеют родиться, состариться и умереть, так и не увидев ни Земли, ни мира, к которому направляются их потомки.

Концепт Chrysalis рассматривает межзвездный корабль поколений как замкнутое общество, в котором воедино объединены термоядерная двигательная установка, вращающиеся жилые модули, система регулирования рождаемости и собственная модель государственного устройства.

На первый взгляд Chrysalis легко принять за проект реальной космической миссии. У него есть пункт назначения, рассчитанный план численности населения, вращающиеся жилые зоны, фермы, фабрики, школы, больницы, искусственный интеллект и даже подробная последовательность строительства. Разработчики предусмотрели и то, как первые поселенцы должны психологически подготовиться к отлету.

Однако корабль длиной 58 километров никто не собирается строить. Chrysalis занял первое место в конкурсе Project Hyperion Design Competition 2025 — международном проекте, организованном Initiative for Interstellar Studies. Главная заслуга концепта заключается в том, что он позволил предельно конкретно поставить один весьма абстрактный вопрос: что необходимо взять с собой 2400 людям, если Земля никогда не сможет прийти им на помощь, а путь до цели займет четыре столетия?

Согласно официальным результатам Project Hyperion, корабль поколений — это космический аппарат, экипаж которого живет, создает семьи и умирает во время полета, а его потомки продолжают путешествие и в конечном итоге достигают цели.

Поэтому участникам конкурса предстояло спроектировать не просто корпус и двигатель. Архитекторы, инженеры и специалисты по общественным наукам должны были объединить в единую систему искусственную гравитацию, производство пищи и воды, переработку отходов, поддержание атмосферы, жилое пространство, социальную организацию и механизмы сохранения знаний.

Базовое техническое задание конкурса предусматривало путешествие продолжительностью 250 лет и размещение 1000 человек с допустимым диапазоном от 500 до 1500 пассажиров. Авторы Chrysalis предложили гораздо более масштабный сценарий: около 400 лет полета и население примерно в 2400 человек.

В команду разработчиков вошли Гвидо Сброджо, Джакомо Инфелизе, Вероника Мальи, Невенка Мартинелло и Федерика Кьяра Серпе. Жюри особенно отметило системную проработанность проекта, модульную структуру жилых зон, защиту от радиации, возможности производства в космосе и попытку заранее продумать психологическую подготовку будущих поселенцев.

Официальные результаты конкурса, опубликованные в журнале Principium, наглядно показывают, чем Chrysalis отличался от других работ: проект связывал схемы оборудования не только с техническими параметрами, но и с вопросами демографии, управления и повседневной жизни.

За четыре столетия корабль превращается в целый мир. Проксима Центавра находится примерно в 4,24 светового года от Земли. Чтобы преодолеть это расстояние за 400 лет, кораблю необходимо двигаться со средней скоростью чуть более 1% скорости света, если не учитывать отдельные этапы разгона и торможения. Это около 3000 километров в секунду. Для сравнения, даже скорость в 1% скорости света остается недостижимой для современных пилотируемых космических аппаратов.

Chrysalis предполагает использование термоядерной двигательной установки, работающей на гелии-3 и дейтерии. Сам термоядерный синтез — вполне реальное физическое явление, однако ни один термоядерный двигатель пока не отправлял космический аппарат в полет, а действующие на Земле реакторы не способны обеспечить требуемую для такого корабля длительную мощность. Поэтому двигатель Chrysalis следует рассматривать как проектное допущение, а не как технологию, готовую к производству.

Размеры корабля напрямую связаны с количеством систем, которые он должен нести на борту. Длина Chrysalis составляет 58 километров, ширина — около шести километров, а его масса оценивается в миллиардах тонн.

Цилиндрические жилые модули должны вращаться, создавая подобие гравитации и избавляя несколько поколений людей от необходимости постоянно жить в условиях невесомости. В передней части корабля планируется разместить смотровую зону Cosmo Dome, которая станет редким окном во внешний космос изолированного искусственного мира.

Авторы предполагают собирать Chrysalis вблизи одной из точек Лагранжа системы Земля — Луна в течение 20–25 лет. Для этого предполагается использовать материалы, добываемые в космосе, и автоматизированные производственные системы. Но такой график можно рассматривать только после создания промышленной инфраструктуры, которой сегодня попросту не существует. Ни одна современная ракета-носитель не способна вывести подобную конструкцию с Земли, а ни один существующий орбитальный комплекс не располагает возможностями для строительства объекта такого масштаба.

Конструкция Chrysalis напоминает систему вложенных друг в друга цилиндров, расположенных вокруг центральной оси. Один из основных уровней предназначен для производства продовольствия. Здесь планируется выращивать растения, грибы и микроорганизмы, разводить насекомых и сельскохозяйственных животных. Предусмотрены и искусственные экосистемы, имитирующие такие природные зоны, как тропические и бореальные леса. Они должны поддерживать биоразнообразие, участвовать в круговороте воздуха и питательных веществ, а также сохранять для людей непосредственный контакт с живой природой.

Другой уровень отводится общественным учреждениям: школам, больницам, библиотекам, паркам и помещениям для коллективных мероприятий.

Жилые модули располагаются в отдельной зоне, где можно регулировать вентиляцию и температуру. Промышленный сектор включает мастерские и производственные помещения, а внешний автоматизированный уровень предназначен для хранения оборудования и выполнения роботами наиболее опасных ремонтных работ.

В центральной части находятся коммуникационные системы и транспортные средства, которые должны использоваться после прибытия к месту назначения.

В основе всей архитектуры лежит принцип резервирования. Утечка воздуха, заболевание растений или отказ фабрики не должны превращаться в катастрофу, способную уничтожить всю цивилизацию на борту. Воздух, вода, продовольствие и системы переработки отходов должны иметь несколько независимых контуров, а оборудование необходимо постоянно проверять, ремонтировать, модернизировать и при необходимости изготавливать заново.

Именно эта проблема считается одним из главных препятствий для создания «корабля мира» — огромного космического аппарата, способного поддерживать жизнь на протяжении столетий. Чем больше компонентов содержит такая система, тем больше неисправностей неизбежно возникнет за сотни лет и тем сложнее будет постоянно обнаруживать и устранять их.

При этом ни одна замкнутая человеческая экосистема пока не продемонстрировала способность стабильно работать в течение столь длительного времени. Космические станции зависят от регулярных поставок с Земли, а даже тщательно контролируемые эксперименты с замкнутыми экосистемами на нашей планете требовали вмешательства извне.

Chrysalis показывает, какие функции должна выполнять замкнутая биосфера, но не доказывает, что все ее биологические циклы действительно смогут оставаться устойчивыми на протяжении 400 лет.

Расчетная вместимость корабля и планируемая численность населения — не одно и то же. Chrysalis способен разместить около 2400 человек, однако проект предполагает стабилизацию численности примерно на уровне 1500 жителей, оставляя запас на случай демографических колебаний и чрезвычайных ситуаций.

Рождение детей должно регулироваться таким образом, чтобы одновременно поддерживать численность населения, оптимальную возрастную структуру и генетическое разнообразие, не превышая ограниченные возможности корабля по производству продовольствия и размещению людей.

Именно здесь инженерная задача превращается в политическую.

Замкнутое общество не может расти бесконечно, однако обязательное регулирование рождаемости затрагивает одни из самых личных решений человека. Первые пассажиры могут добровольно согласиться с такими правилами. Но их дети, внуки и правнуки не выбирали ни корабль, ни пункт назначения, ни общественный строй.

Даже вопрос о минимальной численности населения остается спорным. Компьютерное моделирование 6300-летнего путешествия к Проксиме Центавра показало, что при жестком контроле рождаемости и благоприятных исходных условиях миссия теоретически может начаться всего с 98 основателями.

Другие исследователи считают, что с учетом болезней, аварий, бесплодия и редких катастроф население должно быть значительно больше. Использование замороженных эмбрионов и генетического скрининга также меняет расчеты.

Поэтому 1500 жителей в концепте Chrysalis — это сценарий развития общества, а не гарантированно безопасная с биологической точки зрения численность.

Создатели Chrysalis не исходили из предположения, что одних технологий будет достаточно для сохранения общества. В опубликованном описании проекта говорится о совместном использовании людьми, роботами и системами искусственного интеллекта информации, опыта и механизмов принятия решений.

Внутри корабля предусмотрены места для образования, медицинской помощи, общественных ритуалов, личной жизни и сохранения культурной памяти.

Но такая модель неизбежно порождает сложные вопросы.

Кто имеет право изменить первоначальную миссию? Может ли очередное поколение решить, что больше не хочет лететь к пункту назначения? Кто будет контролировать искусственный интеллект через несколько столетий, когда создателей системы давно не станет? Как разрешать конфликты, связанные с неравным доступом к ограниченным ресурсам, или противостояние между различными секторами корабля, если за его пределами нет ни суда, ни другого места, куда можно уйти?

Авторы Chrysalis предлагают, чтобы основатели будущей экспедиции провели 70–80 лет в изолированном поселении в Антарктиде. За это время несколько поколений должны были бы научиться самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым и сформировать общую идентичность.

Конкретные сроки, конечно, остаются спекулятивными. Но сама идея вполне серьезна: общество, которому предстоит выживать в глубоком космосе, должно испытывать свои социальные институты с такой же тщательностью, с какой инженеры проверяют прочность корпуса и герметичность корабля.

Не менее хрупким оказывается и процесс передачи знаний.

Руководства можно многократно копировать, но профессиональные навыки невозможно полностью сохранить на бумаге. Каждому поколению потребуются врачи, агрономы, инженеры, учителя и специалисты по производству, которые смогут обучить своих преемников. Причем им придется готовиться и к неисправностям, которые могут произойти лишь один раз за человеческую жизнь.

Утрата способности ремонтировать какую-нибудь редкую систему может оказаться гораздо серьезнее, чем потеря целой библиотеки.

Предполагаемым пунктом назначения Chrysalis является Проксима Центавра b — вероятно, каменистая планета, расположенная в обитаемой зоне своей звезды.

Однако «обитаемая зона» означает лишь то, что при определенных условиях на поверхности планеты теоретически может существовать жидкая вода. Это не свидетельствует о наличии океанов, пригодной для дыхания атмосферы или жизни.

NASA отмечает, что фактическая обитаемость Проксимы Центавра b пока остается неизвестной. Кроме того, ее звезда представляет собой активный красный карлик, способный генерировать мощные ультрафиолетовые вспышки, которые могут разрушать или повреждать атмосферу планеты. Таким образом, корабль поколений теоретически может идеально выполнить свою задачу и через четыре столетия прибыть к миру, совершенно непригодному для заселения.

Chrysalis предусматривает системы связи, челноки и последовательность действий после прибытия. Но никакая инженерная конструкция не способна компенсировать отсутствие достоверных данных о месте назначения. Будущим астрономам еще предстоит выяснить, обладает ли Проксима Центавра b атмосферой и такими условиями на поверхности, ради которых вообще имеет смысл идти на риск межзвездного перелета длиной в несколько столетий.

Именно так, пожалуй, и следует воспринимать победителя конкурса Project Hyperion.

Chrysalis не доказывает, что 58-километровый космический корабль можно построить и отправить в полет в обозримом будущем. Это скорее исследовательская модель, которая заставляет рассматривать в рамках одного проекта двигательные технологии, экологию, демографию, образование и политическую устойчивость общества.

Люди, которые в конечном итоге достигнут Проксимы Центавра, не будут помнить Землю лично. Для них она станет частью истории, сохраненной кораблем. А Земля сможет узнать об их судьбе лишь через сообщения, которым потребуется более четырех лет, чтобы преодолеть расстояние в одну сторону.

И, пожалуй, главный вывод Chrysalis заключается в следующем: корабль, рассчитанный на 400-летнее путешествие, не может просто перевозить пассажиров.

Он должен перевозить целое общество — цивилизацию, способную сменить все поколения своих первоначальных пассажиров, сохранить знания, поддерживать жизнь, самостоятельно управлять собой и однажды решить, остается ли обещание, данное предками, по-прежнему достойным того, чтобы к нему стремиться.



