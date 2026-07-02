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2 июля, 13:12
Татьяна Зайцева
7

Прием парацетамола во время беременности признали безопасным для ребенка

❋ 7.1

Вопреки возникшим в последнее время опасениям, крупномасштабное, продолжавшееся более двух десятилетий, исследование не выявило никакой связи между пренатальным воздействием парацетамола и повышенным риском аутизма и СДВГ у детей.

Медицина
# аутизм
# беременность
# парацетамол
# СДВГ
©Wikipedia / Автор: Андрей Чернов

Ацетаминофен (также известен как парацетамол) — один из наиболее широко используемых безрецептурных анальгетиков и жаропонижающих препаратов. Во всем мире именно это средство рекомендуют принимать беременным для облегчения боли и снижения температуры.
 
В последнее время вопрос безопасности приема парацетамола во время беременности оказался в центре внимания после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что этот препарат повышает риск развития аутизма у детей.
 
Такие заявления не совсем беспочвенны: результаты наблюдательных исследований действительно указывали на возможную связь между пренатальным (то есть до рождения) воздействием парацетамола и повышенным риском того, что у ребенка диагностируют расстройство аутистического спектра (РАС) и/или синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
 
Несмотря на общественную обеспокоенность, органы здравоохранения, включая британские регулирующие органы и Всемирную организацию здравоохранения, продолжали утверждать, что при соблюдении инструкций по применению парацетамол безопасен для беременных. Они ссылались на то, что результаты исследований могут быть существенно искажены неучтенными факторами и не доказывают существование причинно-следственной связи между приемом беременной женщиной парацетамола и РАС или СДВГ у ее ребенка. Это важное обстоятельство отмечали даже в вышедшем вслед за заявлением Трампа пресс-релизе FDA (Управление по надзору за безопасностью продуктов и медикаментов США), предупреждавшем о рисках, связанных с парацетамолом.
 
Чтобы снизить искажающее влияние так называемых семейных факторов, авторы статьи, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, применили дизайн исследования, который называется «сопоставление братьев и сестер». Сравнивая братьев и сестер, мать которых принимала парацетамол во время одной беременности, но не принимала во время другой, исследователи смогли точнее и прицельнее выявить эффект самого препарата. Учитывая то, что у детей из одной семьи общий генетический бэкграунд и домашняя среда, эти факторы не могли существенно повлиять на результаты.
 
Исследование проводили в Гонконге с 1 января 2001 года по 31 декабря 2023-го. Первоначально ученые отобрали 708 020 пар «мать — ребенок», из которых затем сформировали группу (когорту), подобранную по признаку наличия в семьях детей обоих полов с различным пренатальным воздействием парацетамола. В окончательную когорту вошли 221 618 детей.
 
Чтобы отследить, в каком триместре беременности мать принимала парацетамол, частоту его применения и дозировку, исследователи  анализировали электронные записи о выдаче лекарств. Наблюдения за тем, были ли у детей диагностированы РАС или СДВГ, вели на протяжении долгого времени, в некоторых случаях — в течение всех 23 лет исследования.
 
После окончательного анализа всех собранных данных исследователи не обнаружили связь между приемом парацетамола во время беременности и риском развития РАС или СДВГ у детей. Даже если один ребенок подвергался воздействию лекарства в утробе, а его брат или сестра — нет, риски были одинаковыми. Не имело значения, принимали ли матери маленькие или большие дозы препарата, происходило это на раннем или на заключительном этапе беременности.
 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что парацетамол остается безопасным и необходимым средством для лечения боли и лихорадки у беременных, заключили исследователи. Во всяком случае, высокая температура у матери или прием другого безрецептурного анальгетика — ибупрофена — представляют гораздо больший риск для развивающегося плода.

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Татьяна Зайцева
123 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Медицина
# аутизм
# беременность
# парацетамол
# СДВГ
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