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Фотоловушка впервые запечатлела редкую евразийскую рысь в Гималаях

Фотоловушка сделала уникальный снимок редкой евразийской рыси, проходящей по высокогорному плато в Гималаях. Это первая подтвержденная фотосъемка этого вида в индийском штате Сикким.

Фотоловушка впервые запечатлела редкую евразийскую рысь в Гималаях / © Sikkim Forest Department / WWF-India

Фотография была сделана в январе 2026 года на плато Цо Лхамо в Сиккиме — в удаленном районе у гималайской границы, на высоте более 5300 метров над уровнем моря, в округе Манган. Неуловимую дикую кошку удалось запечатлеть с помощью фотоловушек, установленных Лесным департаментом Сиккима совместно с WWF-India.

Снимок стал не только первым подтверждением присутствия евразийской рыси в Сиккиме, на северо-востоке Индии, но и лишь второй достоверной фотографической фиксацией этого вида в Восточных Гималаях — обширном горном регионе, протянувшемся через несколько стран Азии.

Как говорится в пресс-релизе, фотография была сделана в рамках долгосрочной программы по наблюдению за снежными барсами и другими представителями дикой природы региона. Проект реализуют Лесной департамент Сиккима и WWF-India.

Евразийская рысь — хищное млекопитающее среднего размера, распространенное в некоторых регионах Европы и Азии. Ее легко узнать по заостренным ушам с характерными черными кисточками и короткому хвосту. Животное хорошо приспособлено к холодному климату и обитает в том числе на значительных высотах.

В Индии евразийская рысь в основном встречается в высокогорных районах Гималаев. Ее труднодоступная и суровая среда обитания крайне затрудняет наблюдение за животными. Низкая плотность популяции, осторожное поведение и предпочтение мест с минимальным присутствием человека делают встречи с этой кошкой исключительно редкими.

Именно поэтому снимок, сделанный на плато Цо Лхамо, имеет особое значение для исследователей: фотоловушка позволила получить надежное документальное свидетельство присутствия вида там, где непосредственное наблюдение практически невозможно.