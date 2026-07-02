Брейгель изобразил охоту летучей мыши на птиц за 400 лет до того, как об этом узнали ученые
Хищное поведение гигантской вечерницы по отношению к перелетным птицам считалось научным открытием последних лет, подтвержденным только благодаря современному оборудованию. Однако биологи из Испании доказали, что это наблюдение было задокументировано еще в начале XVII века на картине Яна Брейгеля Старшего, став первым свидетельством такого поведения этих рукокрылых.
Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) — крупнейший и один из самых малоизученных видов летучих мышей Европы. Это существо обладает размахом крыльев до 46 сантиметров и весом до 76 граммов. Долгое время считалось, что рацион европейских летучих мышей ограничен насекомыми.
Первые подозрения о том, что эти животные могут охотиться на птиц, возникли лишь в 2001 году, когда ученые обнаружили остатки перьев в тысячах образцов помета летучих мышей, собранных в Испании. Это открытие указывало на то, что в периоды миграции птиц их доля в рационе вечерниц может превышать 80%. Тем не менее часть специалистов предполагали, что мыши просто случайно заглатывают перья, парящие в воздухе во время линьки птиц.
Прямое научное доказательство того, что гигантские вечерницы действительно атакуют живых птиц в полете, получили только в 2025 году. Тогда исследователи закрепили на спинах животных миниатюрные датчики и зафиксировали, как летучие мыши нападают на птиц на большой высоте и поедают их прямо в воздухе, не приземляясь, в течение 20 минут.
Теперь ученые из Испании выяснили, что Ян Брейгель Старший изобразил эпизод такой охоты значительно раньше. Специалисты занимались каталогизацией животных с исторических полотен. Полотно «Воздух», созданное Яном Брейгелем Старшим в 1611 году, было среди объектов изучения. На этой картине Муза астрономии Урания окружена десятками летающих существ, включая более 60 видов птиц.
При анализе копии полотна ученые увидели в верхнем правом углу изображение летучей мыши, которая сжимает в челюстях маленькое тело певчей птицы. Анализ морфологии нарисованного животного позволил биологам идентифицировать его именно как гигантскую вечерницу. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.
Причем ученые пришли к выводу, что художник не просто проявил фантазию, а задокументировал реальное наблюдение. На картине прописаны характерные черты вида: коричневый мех, длинные узкие крылья и специфические закругленные уши, что отличает гигантскую вечерницу от сородичей. Брейгель мог наблюдать последствия такой охоты во время путешествия в Италию, где этот вид рукокрылых обитает и активно охотится.
Специалисты предположили, что художник видел останки птиц в колониях летучих мышей или даже наблюдал саму атаку, хотя зафиксировать такой момент в ночном небе без специальных приборов крайне сложно. Тем не менее точность изображения свидетельствует о глубоком подходе творца в точности изображении дикой природы.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Самый маленький дневной хищник Африки впервые попал под наблюдение с помощью GPS-трекеров. Ученые выяснили, что для выкармливания птенцов ему нужен участок почти в 14 раз меньше, чем у степной пустельги — ближайшего «рекордсмена» среди изученных птиц.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
25 Июля, 2020
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
14 Февраля, 2019
Что такое инфляционная модель Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии