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2 июля, 14:00
Андрей Серегин
57

Брейгель изобразил охоту летучей мыши на птиц за 400 лет до того, как об этом узнали ученые

❋ 4.0

Хищное поведение гигантской вечерницы по отношению к перелетным птицам считалось научным открытием последних лет, подтвержденным только благодаря современному оборудованию. Однако биологи из Испании доказали, что это наблюдение было задокументировано еще в начале XVII века на картине Яна Брейгеля Старшего, став первым свидетельством такого поведения этих рукокрылых.

Биология
# живопись
# искусство
# летучие мыши
# плотоядные
# птицы
Картина «Воздух» с летучими мышами, охотящимися на птиц / © PNAS

Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) — крупнейший и один из самых малоизученных видов летучих мышей Европы. Это существо обладает размахом крыльев до 46 сантиметров и весом до 76 граммов. Долгое время считалось, что рацион европейских летучих мышей ограничен насекомыми.

Первые подозрения о том, что эти животные могут охотиться на птиц, возникли лишь в 2001 году, когда ученые обнаружили остатки перьев в тысячах образцов помета летучих мышей, собранных в Испании. Это открытие указывало на то, что в периоды миграции птиц их доля в рационе вечерниц может превышать 80%. Тем не менее часть специалистов предполагали, что мыши просто случайно заглатывают перья, парящие в воздухе во время линьки птиц. 

Прямое научное доказательство того, что гигантские вечерницы действительно атакуют живых птиц в полете, получили только в 2025 году. Тогда исследователи закрепили на спинах животных миниатюрные датчики и зафиксировали, как летучие мыши нападают на птиц на большой высоте и поедают их прямо в воздухе, не приземляясь, в течение 20 минут.

Теперь ученые из Испании выяснили, что Ян Брейгель Старший изобразил эпизод такой охоты значительно раньше. Специалисты занимались каталогизацией животных с исторических полотен. Полотно «Воздух», созданное Яном Брейгелем Старшим в 1611 году, было среди объектов изучения. На этой картине Муза астрономии Урания окружена десятками летающих существ, включая более 60 видов птиц.

При анализе копии полотна ученые увидели в верхнем правом углу изображение летучей мыши, которая сжимает в челюстях маленькое тело певчей птицы. Анализ морфологии нарисованного животного позволил биологам идентифицировать его именно как гигантскую вечерницу. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.

Причем ученые пришли к выводу, что художник не просто проявил фантазию, а задокументировал реальное наблюдение. На картине прописаны характерные черты вида: коричневый мех, длинные узкие крылья и специфические закругленные уши, что отличает гигантскую вечерницу от сородичей. Брейгель мог наблюдать последствия такой охоты во время путешествия в Италию, где этот вид рукокрылых обитает и активно охотится. 

Специалисты предположили, что художник видел останки птиц в колониях летучих мышей или даже наблюдал саму атаку, хотя зафиксировать такой момент в ночном небе без специальных приборов крайне сложно. Тем не менее точность изображения свидетельствует о глубоком подходе творца в точности изображении дикой природы.

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Андрей Серегин
136 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Биология
# живопись
# искусство
# летучие мыши
# плотоядные
# птицы
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