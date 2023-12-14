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1 час назад
Дарья Сидельникова
123

Китайские ученые заявили, что нашли ключевую причину женского бесплодия

4.2

Исследователи из КНР обнаружили мутацию, вызывающую преждевременную недостаточность яичников. По их словам, она может быть главной причиной женского бесплодия.

Медицина
# беременность
# Бесплодие
# генетические мутации
бесплодие
До 3,7 % женщин страдают бесплодием из-за преждевременной недостаточности яичников / © SJ Objio, Unsplash

Бесплодие — заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на регулярную половую жизнь без предохранения от беременности. Эта патология затрагивает примерно 48 миллионов пар во всем мире. До 3,7% женщин страдают бесплодием из-за преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) — это снижение запасов фолликулов и синтеза половых гормонов, возникающее у женщин младше 40 лет. 

По статистике, 30% случаев ПНЯ обусловлены различными генетическими причинами. Одна из них связана с изменениями в гене Eif4enif1. 

Ученые из Университета Цинхуа в Китае решили воспроизвести мутацию у мышей, чтобы понять, как она влияет на бесплодие у женщин. Результаты опубликовали в журнале Development.

В организм грызунов вносили изменения с помощью технологии генного редактирования, или «генетических ножниц» CRISPR. Затем ученые сравнили их фертильность с фертильностью мышей, ДНК которых не редактировали. Во время экспериментов оказалось, что мутации в гене Eif4enif1 влияют на яйцеклетки из-за неправильной работы митохондрий.

Ученые установили, что среднее количество фолликулов (структурная единица яичника, состоящая из яйцеклетки в зачаточном состоянии), где содержатся ооциты, снизилось примерно на 40% у старых и генетически модифицированных мышей. Среднее число мышат в каждом помете сократилось на 33%.

Исследователи также изучили яйцеклетки под микроскопом. Они заметили, что митохондрии, которые обычно равномерно распределены по яйцу, оказались сгруппированными. До этого никакой связи между геном Eif4enif1 и митохондриями ученые не замечали. По мнению авторов новой научной работы, если у людей с бесплодием наблюдаются те же дефекты, то восстановление правильного поведения митохондрий должно улучшить фертильность.

Ранее китайские ученые сообщили, что женщины, проживающие в более неблагополучных по качеству атмосферного воздуха районах, имеют на 20% больший риск бесплодия по сравнению с теми, кто живет в относительно благоприятной среде.

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Медицина
# беременность
# Бесплодие
# генетические мутации
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