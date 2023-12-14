Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские ученые заявили, что нашли ключевую причину женского бесплодия
Исследователи из КНР обнаружили мутацию, вызывающую преждевременную недостаточность яичников. По их словам, она может быть главной причиной женского бесплодия.
Бесплодие — заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое как отсутствие беременности в течение года и более, несмотря на регулярную половую жизнь без предохранения от беременности. Эта патология затрагивает примерно 48 миллионов пар во всем мире. До 3,7% женщин страдают бесплодием из-за преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) — это снижение запасов фолликулов и синтеза половых гормонов, возникающее у женщин младше 40 лет.
По статистике, 30% случаев ПНЯ обусловлены различными генетическими причинами. Одна из них связана с изменениями в гене Eif4enif1.
Ученые из Университета Цинхуа в Китае решили воспроизвести мутацию у мышей, чтобы понять, как она влияет на бесплодие у женщин. Результаты опубликовали в журнале Development.
В организм грызунов вносили изменения с помощью технологии генного редактирования, или «генетических ножниц» CRISPR. Затем ученые сравнили их фертильность с фертильностью мышей, ДНК которых не редактировали. Во время экспериментов оказалось, что мутации в гене Eif4enif1 влияют на яйцеклетки из-за неправильной работы митохондрий.
Ученые установили, что среднее количество фолликулов (структурная единица яичника, состоящая из яйцеклетки в зачаточном состоянии), где содержатся ооциты, снизилось примерно на 40% у старых и генетически модифицированных мышей. Среднее число мышат в каждом помете сократилось на 33%.
Исследователи также изучили яйцеклетки под микроскопом. Они заметили, что митохондрии, которые обычно равномерно распределены по яйцу, оказались сгруппированными. До этого никакой связи между геном Eif4enif1 и митохондриями ученые не замечали. По мнению авторов новой научной работы, если у людей с бесплодием наблюдаются те же дефекты, то восстановление правильного поведения митохондрий должно улучшить фертильность.
Ранее китайские ученые сообщили, что женщины, проживающие в более неблагополучных по качеству атмосферного воздуха районах, имеют на 20% больший риск бесплодия по сравнению с теми, кто живет в относительно благоприятной среде.
Международная команда ученых из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Ученые представили результаты первичного анализа двух перспективных образцов марсианских пород. В их составе есть значительное количество кремнезема, фосфатов и карбонатов.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
С точки зрения истории: может ли война на территории Украины вернуть мир в стагфляцию семидесятых?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии