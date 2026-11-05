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Кельтский правитель, связанный с вторжением Рима в Британию, мог быть женщиной

❋ 3.7

Британский археолог предложил пересмотреть традиционное представление о правителе кельтского племени атребатов Верике, которого историки обычно считали мужчиной. По мнению ученого, Верика явно была женщиной и сыграла важную роль в событиях, предшествовавших римскому вторжению в Британию в 43 году. Свои выводы исследователь основывает на новой интерпретации имени, титула и изображений на древних монетах. Но у этой версии есть несколько изъянов.

История
# Британия
# Женщины
# кельты
# Рим
# Римская Британия
монеты
Серебряная монета Верики с изображением человека верхом на коне с копьем / © Chris Rudd Ltd

Согласно общепринятому мнению, Верика жил в первой половине I века и был правителем атребатов — одного из кельтских племенных объединений юга Британии. Точное положение границ его владений менялось, в разное время они занимали значительную часть Южной Британии. 

Атребаты не были изолированным племенем. Еще до завоевания Британии Римом их правители поддерживали политические и экономические контакты с римлянами. Выпускали собственные монеты с латинскими надписями, использовали римские политические обозначения и ориентировались на римскую денежную систему. Это говорит о тесных связях между двумя политическими образованиями задолго до оккупации острова.

В начале I века все более заметную роль в южной Британии стали играть катувеллауны — могущественное племя, историческим центром которого был Веруламион (современный Сент-Олбанс).  

Приблизительно в 25 году представители этого племени под предводительством Эпатикуса вторглись на земли атребатов и захватили их столицу Каллеву Атребатум (современный Силчестер). Но в 35 году вождь умер и атребаты смогли вернуть часть утраченных земель.

Однако затем влияние катувеллаунов снова усилилось благодаря старанием вождей Каратака и Тогодумна — сыновей другого правителя Кунобелина, умершего приблизительно в 40 году.

Каратак постепенно подчинил владения атребатов, а Верика потерял власть и бежал с острова. После изгнания он отправился в Рим и обратился за поддержкой к императору Клавдию. В 43 году римская армия вторглась в Британию. Экспедицию организовал полководец Авл Плавтий, а сам Клавдий позднее прибыл на остров, чтобы лично присоединиться к кампании.

Основной письменный источник тех событий — труд римского историка Диона Кассия. В 19-й главе 60-й книги «Римской истории» он упоминал некоего Берикоса (Берика), изгнанного с родного острова в результате внутренних междоусобиц, который прибыл к императору Клавдию и убедил его отправить войска на остров. 

Согласно ряду исследователей, обращение этого человека к императору могло стать одним из поводов для вторжения, хотя у Клавдия были и собственные политические и военные мотивы для завоевания Британии. Он взошел на престол в 41 году после убийства Калигулы и нуждался в военном успехе, который укрепил бы его положение. 

Ученые традиционно отождествляют упомянутого Дионом Берикоса с Верикой, имя которого известно по британским монетам. На протяжении двух тысяч лет его считали мужчиной. Это представление могло закрепиться еще в XIX веке, когда классические историки исходили из убеждения, что древние правители по умолчанию были мужского пола.

Британский специалист по доисторической и римской археологии Майлз Расселл (Miles Russell) из Борнмутского университета предложил пересмотреть такую трактовку. По его версии, правитель атребатов был женщиной.

Расселл сопоставил лингвистические и нумизматические данные, изображения на монетах, а также изучил исторические источники и обратил внимание на несколько свидетельств, которые, по его мнению, говорят в пользу новой гипотезы.

Первое — кельтское имя, которое в латинской передаче оканчивается на «а». В античной Британии известны женщины, занимавшие высокое политическое положение, чьи имена заканчивались на эту букву. Среди них, например, Боудикка (Boudica) — правительница племени иценов, возглавившая масштабное восстание против Рима примерно в 60-61 годах, и Картимандуя (Cartimandua) — правительница кельтского племени бригантов на севере Британии с 43 до 69 года, союзница Римской империи. 

Но этот аргумент вызывает вопросы. Верика — имя кельтского происхождения, известное по латинским надписям. Поэтому само по себе окончание «а» не позволяет надежно определить пол его носителя. В Античности существовали мужские имена, оканчивающиеся на эту букву, например Агриппа, Сенека и Сулла. 

Кроме того, в базе кельтских личных имен Римской Британии, которую ведут специалисты Кембриджского университета, имя Верика классифицируют как мужское. Следовательно, один только этот лингвистический признак не может служить убедительным доказательством женского пола правителя.

Верика
На рисунке изображена Верика в образе правительницы атребатов / © Miles Russell and Macsen Russell

Второе свидетельство — монеты. На монетах Верики изображен всадник с копьем, скачущий на коне. По интерпретации Расселла, фигура выглядит стройной, имеет женственные пропорции и изображена с обнаженной грудью. 

Исследователь считает, что речь может идти о женщине-воительнице. Для сравнения он указал, что на монетах других британских правителей железного века отчетливо изображались воины-мужчины. Археолог предложил рассматривать всадника как возможное изображение женщины.

Но даже если фигурка действительно изображает женщину, остается вопрос, кого именно она символизирует. Это может быть не сам правитель, а воин, божество или аллегорический образ. 

На монетах Верики также встречаются две надписи, которые, по словам Расселла, важны в споре о половой принадлежности правителя: REX и COM.F. REX — латинское слово, переводится как «царь». Расселл полагает, что этот титул не обязательно указывал на мужской пол: он якобы обозначал сам факт обладания верховной властью. Но здесь есть лингвистический нюанс.

монета
На монетах, отчеканенных при Верике, изображен человек, которого автор нового исследования принял за женщину / © Museums Victoria Collections CC BY 4.0 International License

В классической латыни rex — существительное мужского рода, а форма женского рода — regina, то есть «царица». Именно regina, а не rex, использовалось в латинских текстах применительно к Клеопатре. Поэтому говорить, что слово rex было «гендерно нейтральным», как минимум некорректно.

COM.F — еще одна надпись на монетах. Традиционно ее расшифровывают как латинское Commi Filius — «сын Коммия». Это был правитель атребатов, а Верика представлял себя его потомком и тем самым подчеркивал законность своих притязаний на власть. Именно так надпись обычно объясняют музейные каталоги.

Сокращенная «F» допускает два варианта расшифровки: в зависимости от контекста латинская буква может обозначать как filius («сын»), так и filia («дочь»). Расселл рассматривает возможность прочтения надписи как указание на дочь Коммия. Это альтернативное прочтение, а не общепринятая расшифровка: музейные каталоги продолжают приводить вариант «сын Коммия». 

Наконец, ученый сопоставил сведения Кассия с политической ситуацией в Британии и Риме, а также с представлениями античных авторов о роли женщин в политике. Расселл попытался понять, почему римский историк связывал начало вторжения в Британию с просьбой изгнанного правителя к императору Клавдию. 

Античные авторы нередко представляли императора слабым правителем, который зависел от советов женщин и вольноотпущенников. Поэтому Расселл считает, что римский историк мог представить решение о вторжении как результат влияния женщины. 

По мнению археолога, изгнанная правительница могла стать важным союзником Рима: предоставить сведения о политической и военной обстановке в Британии и помочь римлянам на месте. То есть она не просто просила Клавдия о помощи, но и внесла существенный вклад в подготовку завоевания острова. Правда, прямых свидетельств такой поддержки в рассказе Кассия нет — это предположение самого автора исследования. 

Если версия подтвердится, Верика станет еще одним примером женщины, занимавшей высокое политическое положение в Британии железного века. История особенно интересна тем, что она могла самостоятельно управлять племенем, поддерживать отношения с Римом и играть непосредственную роль в событиях, приведших к римскому вторжению в 43 году. Это позволило бы дополнить представления о политическом влиянии женщин в доримской Британии.

О гипотезе Рассела сообщило издание The Guardian со ссылкой на пресс-релиз Борнмутского университета. Исследователь подробнее представит свои аргументы в журнале Current Archaeology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
679 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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История
# Британия
# Женщины
# кельты
# Рим
# Римская Британия
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