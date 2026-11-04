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Китайский экспорт экологичных технологий достиг рекордного уровня: его эффект сравнили с выбросами целой страны
Согласно новому исследованию, китайский экспорт технологий чистой энергетики — солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей — в 2026 году позволит существенно сократить выбросы парниковых газов за пределами страны. Ожидается, что благодаря этим поставкам объем выбросов CO₂ в других государствах уменьшится почти на два процента.
Согласно новому анализу Carbon Brief, за первые три квартала 2026 года влияние китайского экспорта на объем выбросов углекислого газа (CO₂) во всем мире выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году этот показатель уже увеличился на 36%.
Если нынешние тенденции сохранятся до конца года, то только за счет китайского экспорта экологичных технологий в 2026 году удастся предотвратить выброс в атмосферу около 450 миллионов тонн CO₂. Это примерно соответствует годовому объему выбросов Бразилии.
За первые три квартала 2026 года поставки электромобилей и тяжелого электротранспорта выросли на 61% в годовом исчислении, ветрогенераторов — на 45%, аккумуляторов — на 39%, солнечных панелей — на 22%, электрических двухколесных транспортных средств — на 21%.
За весь срок эксплуатации оборудования экспортные поставки 2026 года позволят предотвратить выброс около 8400 миллиона тонн CO₂. Это сопоставимо с совокупными годовыми выбросами США и Индии. Ожидаемый объем предотвращенных за весь срок службы оборудования выбросов от экспорта 2026 года на четверть превышает показатель 2025 года (6800 миллионов тонн CO₂) и на две трети — показатель 2024 года (5000 миллионов тонн CO₂).
Экспортированные Китаем в 2026 году ветрогенераторы и солнечное оборудование будут ежегодно вырабатывать столько же электроэнергии, сколько примерно 100 угольных электростанций. Хотя в стоимостном выражении основная часть китайского экспорта экологичных технологий за первые три квартала 2026 года пришлась на развитые страны, на государства Глобального Юга пришлось около 76% предотвращенных за весь срок эксплуатации оборудования выбросов. В частности, на Южную и Юго-Восточную Азию пришлось 52% этого объема. Это объясняется тем, что поставляемые из Китая солнечные панели устанавливаются в странах, чьи энергосистемы по-прежнему в значительной степени зависят от углеродоемких источников энергии.
Количество проектов в сфере чистой энергетики за рубежом, построенных китайскими компаниями, удвоилось в 2022–2025 годах. Однако объем предотвращенных благодаря им выбросов CO₂ пока остается небольшим по сравнению с эффектом от экспорта оборудования.
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