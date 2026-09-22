Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Прекрасные птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2026

Северная олуша словно солнечный луч прорывается сквозь воду у побережья Шотландии. Главный приз конкурса и первое место в номинации «Птицы в окружающей среде» / © Henley Spiers / Bird Photographer of the Year

В этом году фотографы со всего мира представили на конкурс более 24 000 снимков, претендуя на главный приз в размере 3 000 фунтов стерлингов (около 340 000 рублей).

Победителем конкурса стал британский фотограф Хенли Спирс, сделавший впечатляющий кадр в водах у побережья Шотландии.

Северные олуши словно ведут двойственную жизнь. В гнезде они заботливо выращивают птенцов, а связь между партнерами укрепляется: птицы поднимают острые клювы к небу и нежно соприкасаются белыми шеями. В полете же включается охотничий инстинкт, и пронзительные желтые глаза, окруженные голубыми кольцами, прочесывают море в поисках добычи. Заметив рыбу, олуши разворачиваются против ветра и вытягивают крылья, используя их как тормоза, чтобы с высокой точностью скорректировать свое положение относительно добычи. Через несколько мгновений, плотно прижав крылья к телу, птица превращается в подобие заостренной торпеды и погружается в воду со скоростью до 86 километров в час.

Сова пролетает над солончаковыми болотами дельты реки Фрейзер в Британской Колумбии. Первое место в номинации «Птицы в полете» / © Ivan Sjogren / Bird Photographer of the Year

В конкурсе фотографы со всего мира соревновались в восьми номинациях: «Лучший портрет», «Птицы в окружающей среде», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Черно-белая фотография», «Городские птицы», «Охрана природы» и «Творческий взгляд».

Страус направляется к пересохшему дну озера Амбосели в Кении. Первое место в номинации «Черно-белая фотография» / © Rahul Sachdev / Bird Photographer of the Year

Исполинский козодой, сливающийся с корой дерева, расправляет крылья. Кажется, будто птица прикрывает от капель воды своих братьев и сестер. Первое место в номинации «Поведение птиц» / © Donald Chin / Bird Photographer of the Year

Большая голубая цапля в штате Вашингтон с рыболовным поплавком и леской, обмотавшейся вокруг клюва. Первое место в номинации «Охрана природы» / © Kent Stuart / Bird Photographer of the Year

Самец рябчика во время брачного демонстрационного поведения. Первое место в номинации «Лучший портрет» / © Thomas Deliberto / Bird Photographer of the Year

В знойный летний день стриж рассекает воздух. Момент запечатлен с помощью многократной экспозиции прямо в камере и отражается в глянцевой крыше синего автомобиля. Первое место в номинации «Творческий взгляд» / © Asmund Keilen / Bird Photographer of the Year

Молодой белоголовый орлан в лесу на западе Канады. Второе место в номинации «Поведение птиц» / © Mark Carwardine / Bird Photographer of the Year

Атлантические тупики на острове Скомер. Второе место в номинации «Лучший портрет» / © Volker Widmann / Bird Photographer of the Year

Кайры в Норвегии. Второе место в номинации «Птицы в полете» / © Alex Pansier / Bird Photographer of the Year

Искусство подражает жизни в Риме. Первое место в номинации «Городские птицы» / © Gianluca Damiani / Bird Photographer of the Year

Прием заявок на следующий конкурс — BPOTY 12 — уже открыт. Фотографы любого уровня подготовки могут представить свои лучшие снимки птиц.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.