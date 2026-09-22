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Прекрасные птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2026
Жюри объявило победителей конкурса Bird Photographer of the Year 2026. Главный приз крупнейшего в мире конкурса фотографии птиц получил снимок северной олуши, прорывающейся сквозь поверхность океана.
В этом году фотографы со всего мира представили на конкурс более 24 000 снимков, претендуя на главный приз в размере 3 000 фунтов стерлингов (около 340 000 рублей).
Победителем конкурса стал британский фотограф Хенли Спирс, сделавший впечатляющий кадр в водах у побережья Шотландии.
Северные олуши словно ведут двойственную жизнь. В гнезде они заботливо выращивают птенцов, а связь между партнерами укрепляется: птицы поднимают острые клювы к небу и нежно соприкасаются белыми шеями. В полете же включается охотничий инстинкт, и пронзительные желтые глаза, окруженные голубыми кольцами, прочесывают море в поисках добычи. Заметив рыбу, олуши разворачиваются против ветра и вытягивают крылья, используя их как тормоза, чтобы с высокой точностью скорректировать свое положение относительно добычи. Через несколько мгновений, плотно прижав крылья к телу, птица превращается в подобие заостренной торпеды и погружается в воду со скоростью до 86 километров в час.
В конкурсе фотографы со всего мира соревновались в восьми номинациях: «Лучший портрет», «Птицы в окружающей среде», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Черно-белая фотография», «Городские птицы», «Охрана природы» и «Творческий взгляд».
Прием заявок на следующий конкурс — BPOTY 12 — уже открыт. Фотографы любого уровня подготовки могут представить свои лучшие снимки птиц.
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