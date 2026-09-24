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Инфографика: какие страны кормят США калийными удобрениями

США входят в число крупнейших сельскохозяйственных держав мира. Для выращивания сельскохозяйственных культур требуется большое количество удобрений, в том числе калийных.

Инфографика: какие страны кормят США калийными удобрениями / © Visual Capitalist

На инфографике показаны крупнейшие источники калийных удобрений для американского рынка. Данные основаны на материалах Геологической службы США (USGS) из ежегодного обзора Mineral Commodity Summaries 2026. Объемы приведены в тоннах в пересчете на оксид калия (K₂O) — стандартную единицу измерения, которая позволяет сопоставлять различные виды калийных удобрений по содержанию калия.

На Канаду приходится 73% потребления калийных удобрений в США. Этому способствуют огромные запасы калийсодержащих минералов и географическая близость страны к американским сельскохозяйственным регионам.

Канада является крупнейшим производителем калийных удобрений в мире, причем значительная часть добычи сосредоточена в провинции Саскачеван. Под ее территорией находятся обширные залежи солей, которые стали основой мощной индустрии по производству и экспорту удобрений. Развитая железнодорожная сеть позволяет доставлять канадскую продукцию на юг, в США. Крупный производитель Nutrien, базирующийся в Саскачеване, поставляет калийные удобрения по всей территории США через собственную североамериканскую транспортную сеть. Сухопутная связь дает канадским поставщикам важное логистическое преимущество перед конкурентами, которым приходится использовать морские перевозки.

В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупным соглашением о закупках калийных удобрений у Беларуси по ценам ниже тех, которые США платят за канадскую продукцию.

Калийные удобрения были исключены из дополнительных тарифов по разделу 338, введенных в отношении ряда канадских товаров, что подчеркивает их значение для американского сельского хозяйства. Однако появление белорусского сырья на американском рынке потребует решения целого ряда вопросов. Беларусь не имеет выхода к морю, сталкивается с ограничениями на использование европейских экспортных маршрутов и в значительной степени зависит от российской транспортной инфраструктуры. Кроме того, у страны уже есть крупные покупатели — в частности, Китай, Бразилия и Индия. Это ограничивает объем продукции, который можно было бы относительно быстро перенаправить на американский рынок.

Дополнительным фактором являются транспортные расходы. В отличие от канадских удобрений, которые можно доставлять в США сухопутным путем, белорусская продукция должна преодолеть гораздо более длинный и сложный маршрут. Поэтому более низкая закупочная цена сама по себе еще не означает, что конечная стоимость белорусского калия для американских покупателей окажется ниже.

Для сельхозпроизводителей ключевой вопрос заключается в том, смогут ли альтернативные поставщики обеспечивать поставки доступных по цене удобрений именно тогда, когда они необходимы. Калий помогает растениям регулировать использование воды, развивать корневую систему и противостоять засухе. При недостатке доступного калия рост растений и урожайность могут снижаться. Необходимое количество калийных удобрений фермеры могут определить с помощью анализа почвы. Азот и фосфор не способны заменить калий в процессах развития растений, поэтому более дешёвые поставки других видов удобрений не устраняют потребность в калийных.

Некоторую диверсификацию американских поставок уже обеспечивают другие страны. На Россию приходится 11%, а на Израиль — 3% потребления калийных удобрений в США. Сможет ли увеличение поставок из Беларуси в конечном итоге привести к снижению расходов американских фермеров, будет зависеть от условий будущих соглашений, доступных объемов продукции и стоимости ее транспортировки.

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