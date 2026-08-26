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«Цифровой камуфляж»: дизайнер создал одежду, которая сбивает с толку системы видеонаблюдения

Рубашка с ярким абстрактным рисунком, призванная сделать человека невидимым для систем видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта / © Simon Weckert

Разработка появилась в ответ на пилотный проект по использованию ИИ-видеонаблюдения на берлинской площади Котбуссер-Тор, который стартовал в августе 2026 года. Задача рубашки — помешать алгоритму распознать находящегося перед камерой человека.

По словам Веккерта, системы компьютерного зрения не имеют какого-либо представления о том, что из себя представляет человек. Они лишь учатся распознавать статистические визуальные признаки людей на основе миллионов изображений.

На первых этапах обработки изображения алгоритм анализирует контуры, контраст и градиенты текстур, а на более глубоких уровнях — характерные элементы человеческой фигуры: силуэт головы и плеч, пропорции конечностей относительно туловища и целостность контура тела. Таким образом, для машины «человек» представляет собой совокупность визуальных статистических признаков — и именно эту особенность Веккерт решил использовать против алгоритма.

Рубашка сочетает насыщенные цвета и пересекающиеся геометрические узоры. Они призваны создавать визуальный шум, мешающий системе объединить отдельные части изображения в узнаваемый силуэт человека.

Рубашка с ярким абстрактным рисунком, призванная сделать человека невидимым для систем видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта / © Simon Weckert

«Дело и в цвете, и в рисунке, но ни то ни другое по отдельности не работает — важна их взаимосвязь, оптимизированная под восприятие машины, а не человеческого глаза», — объяснил дизайнер.

Яркие цветовые переходы активно воздействуют на ранние слои нейросети, тогда как накладывающиеся друг на друга формы нарушают непрерывность контура тела. В результате алгоритму становится сложнее определить, что перед ним находится именно человек.

Для человека рисунок выглядит как необычный, почти гипнотический текстильный узор, тогда как для системы компьютерного зрения он может превратиться в набор плохо интерпретируемых визуальных признаков.

При этом сам узор Веккерт разработал с помощью нейросети. Он использовал так называемый состязательный цикл: генерировал очередной вариант рисунка, показывал его системе обнаружения объектов, оценивал, насколько уверенно она по-прежнему распознает человека, а затем изменял рисунок и повторял процесс. Так продолжалось до тех пор, пока уверенность алгоритма в обнаружении человека не снижалась до минимального уровня.

По словам дизайнера, такой подход был необходим потому, что слабые места машинного зрения далеко не всегда очевидны человеку. Создать рисунок, рассчитанный на ошибки алгоритма, практически невозможно, ориентируясь только на собственное зрение: именно сама система должна показать, какие изображения она перестает правильно распознавать.