«Газпром нефть» внедрила лазерный аэроконтроль инфраструктуры на Ямале 

Большинство месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе расположены в зоне вечной мерзлоты. Состояние многолетнемерзлого грунта напрямую влияет на устойчивость дорог, зданий, производственных и жилых объектов. Чтобы усилить контроль за состоянием инфраструктуры месторождения, «Газпром нефть» начала использовать новую систему лазерного аэромониторинга. Технология позволяет существенно повысить экологическую безопасность и усилить надежность добычи в Арктике.

Под толщей многолетнемерзлых грунтов Ямала скрываются запасы углеводородов. Безопасность зданий и другой инфраструктуры зависит от стабильности температурного режима этих пород. «Газпром нефть» для этого строит свои объекты на месторождении на свайных фундаментах и оснащает их системами термостабилизации.

Новая система воздушного лазерного сканирования позволяет специалистам заметить даже небольшие изменения в положении конструкций. Решение базируется на основе накопленных геотехнических данных. Полученная информация о пространственных параметрах сооружений проходит автоматическое сравнение с эталонной цифровой моделью.

Также система учитывает данные о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы быстро фиксируют изменения. Технология позволяет проводить замеры в 10 раз быстрее.

© Андрей Сергиенко, пресс-служба «Газпром нефть»

Руководитель программ устойчивого развития «Газпром нефти» Андрей Петрухин рассказал, что компания постоянно развивает технологии, которые позволяют обеспечивать безопасную работу на месторождениях Крайнего Севера.

«Разработка и внедрение новых технологий и решений, а также проактивное управление экологическими рисками — ключевые принципы, которые заложены в основу долгосрочной экологической программы „Газпром нефти“. Одна из ее важнейших целей — абсолютная надежность инфраструктурных объектов компании на территориях распространения криолитозоны», — пояснил Петрухин.

Он отметил, что проект воздушного сканирования стал частью комплексной системы компании по мониторингу криолитозоны, которая позволяет следить за состоянием арктических объектов на протяжении всего срока их службы, а также оперативно принимать меры.

В 2024 году «Газпром нефть» создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Цель проекта — не только развитие новых технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера, но и изучение, и сохранение вечной мерзлоты. Прогнозировать ее состояние помогает цифровая модель, следящая за изменениями свойств грунтов. Это повышает безопасность работы инфраструктуры в Арктике.

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