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Теорию игр применили для поиска внеземных цивилизаций

❋ 4.4

Использовав теорию игр для поиска радиосигналов с возможным инопланетным происхождением, ученые нашли 25 необычных радиосигналов-кандидатов. Их природу еще предстоит установить, но уже ясно, что теория игр позволяет существенно упростить такой поиск.

Астрономия
# антенные решетки
# внеземные цивилизации
# радиоастрономия
# радиоволны
# теория игр
# эффект Допплера
Пять из 42 антенн решетки Аллена в радиообсерватории Хэт-Крик (США)
Пять из 42 антенн решетки Аллена в радиообсерватории Хэт-Крик (США) / © Alex Pollak

Речь идет о проекте Института SETI по поиску внеземного разума. Исследователи пытаются обнаружить так называемые техносигнатуры — следы деятельности технологически развитых цивилизаций. Например, искусственные радиопередачи, которые отличаются от естественного излучения звезд и других космических объектов. Вот только космос огромен, а направление и частота потенциального сигнала заведомо не известны. 

Теперь ученые из Оксфордского университета (Великобритания) и специалисты SETI сузили поиск с помощью «точки Шеллинга». Так в теории игр называют решение, к которому два участника могут прийти независимо друг от друга. К примеру, незнакомцы, которым нужно встретиться в большом городе без заранее оговоренного адреса, могут выбрать самое известное место. 

В космосе таким ориентиром стала точка неба, расположенная строго напротив Солнца — «антисолярная точка». Идея связана с одним из способов поиска экзопланет: когда такой мир проходит перед родительской звездой, он заслоняет часть ее света. В этот момент звезда немного тускнеет и астрономы могут обнаружить планету, попутно узнав особенности ее движения. 

Если внеземные наблюдатели используют тот же метод, то из определенных областей космоса могут увидеть Землю на фоне Солнца. По таким наблюдениям они определят, что наша планета находится в зоне обитаемости — на подходящем для существования жидкой воды расстоянии от звезды. 

Авторы нового исследования, опубликованного на сайте препринтов arXiv.org, предположили, что внеземная цивилизация могла бы направить нам сообщение в момент, когда Земля окажется строго посередине своего прохода перед светилом. В таком случае сигнал пришел бы с противоположной от Солнца стороны неба. Именно там астрономы предложили искать возможные послания. Правда, стали бы инопланетные цивилизации придерживаться такой стратегии — неизвестно.  

Для проверки гипотезы ученые использовали антенную решетку Аллена (Allen Telescope Array, ATA) в Калифорнии (США). Для наблюдений задействовали 28 антенн диаметром 6,1 метра. Последние принимают радиоволны на частотах от 2356 до 3700 мегагерц. Чтобы отсеять земные помехи, система одновременно сравнивала сигнал из нужного направления и соседней области неба.   

Исследователи искали узкополосные сигналы, чья частота постепенно меняется из-за эффекта Доплера (изменение частоты и длины волны излучения). Третья проверка была такой: сигнал должен быть заметно сильнее в луче, направленном на антисолнечную точку, чем в соседнем (контрольном) луче. Это сочетание может указывать на источник искусственного происхождения далеко от Земли. Однако само по себе это ничего не доказывает. 

По состоянию на сентябрь 2026 года астрономы выполнили в общей сложности 126 сеансов наблюдений, охватив примерно 12 процентов запланированных направлений. Анализ двух третей сеансов дал более 11 тысяч графиков. Среди 8473 записей по итогу выявили 25 потенциально интересных сигналов, связанных с 10 участками неба. Их ученые проверят повторно.  

Ни один из выявленных радиосигналов не признали посланием инопланетян. Полная программа наблюдений потребует нескольких лет и более 11 миллионов гигабайт данных. Ее принцип, однако, уже меняет подход к поискам: вместо попыток услышать кого угодно и где угодно астрономы проверяют, могут ли две незнакомые цивилизации независимо выбрать одно и то же место и время для связи.

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Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
519 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# антенные решетки
# внеземные цивилизации
# радиоастрономия
# радиоволны
# теория игр
# эффект Допплера
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