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Рейтинг: где инфлюенсеры наиболее популярны в мире

Культура инфлюенсеров (блогеров или публичных личностей, чье мнение имеет авторитет для большого числа людей) часто ассоциируется с Соединенными Штатами — родиной некоторых из крупнейших в мире медийных личностей и платформ. И все же подписка на инфлюенсеров заметно более распространена в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Рейтинг: где инфлюенсеры наиболее популярны в мире / © Visual Capitalist

Гана возглавляет мировой рейтинг, за ней следуют Филиппины и Бразилия. США при этом остаются далеко за пределами первой десятки, несмотря на свою заметную роль в глобальной культуре социальных сетей.

Эта визуализация использует данные GWI за второй квартал 2025 года, опубликованные в отчете Digital 2026 Global Overview Report. Она измеряет долю пользователей социальных сетей в возрасте 16 лет и старше, которые подписаны на инфлюенсеров, в 53 странах и территориях.

Гана лидирует в рейтинге с показателем 46,8%, за ней следуют Филиппины (42,9%) и Бразилия (40,4%). Это единственные три рынка, где более 40% пользователей социальных сетей подписаны на инфлюенсеров. Южная Африка занимает четвертое место с 35,2%, за ней следует Таиланд с 32,9%. Малайзия, Нигерия и Индонезия также входят в первую десятку. США занимают 31-е место с 21,4%, чуть опережая Канаду с 21,3%. Показатель Филиппин примерно вдвое выше американского. Внизу рейтинга Россия имеет самую низкую долю — 7,5%, за ней следует Турция с 11,4%. Япония и Чехия делят показатель 14,4%.

Страны с высоким уровнем использования социальных сетей также, как правило, занимают видное место в рейтингах подписки на инфлюенсеров.

Предыдущий анализ о том, какие страны проводят больше всего времени в социальных сетях, показал, что Кения, Южная Африка, Бразилия и Филиппины входят в число лидеров по ежедневному использованию. Все четыре также имеют относительно высокие показатели подписки на инфлюенсеров, что позволяет предположить возможную связь. Однако эти рейтинги измеряют долю пользователей социальных сетей, подписанных на инфлюенсеров, а не общий размер аудитории, вовлеченность или покупательское поведение.

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