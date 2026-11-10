Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: где инфлюенсеры наиболее популярны в мире
Культура инфлюенсеров (блогеров или публичных личностей, чье мнение имеет авторитет для большого числа людей) часто ассоциируется с Соединенными Штатами — родиной некоторых из крупнейших в мире медийных личностей и платформ. И все же подписка на инфлюенсеров заметно более распространена в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Гана возглавляет мировой рейтинг, за ней следуют Филиппины и Бразилия. США при этом остаются далеко за пределами первой десятки, несмотря на свою заметную роль в глобальной культуре социальных сетей.
Эта визуализация использует данные GWI за второй квартал 2025 года, опубликованные в отчете Digital 2026 Global Overview Report. Она измеряет долю пользователей социальных сетей в возрасте 16 лет и старше, которые подписаны на инфлюенсеров, в 53 странах и территориях.
Гана лидирует в рейтинге с показателем 46,8%, за ней следуют Филиппины (42,9%) и Бразилия (40,4%). Это единственные три рынка, где более 40% пользователей социальных сетей подписаны на инфлюенсеров. Южная Африка занимает четвертое место с 35,2%, за ней следует Таиланд с 32,9%. Малайзия, Нигерия и Индонезия также входят в первую десятку. США занимают 31-е место с 21,4%, чуть опережая Канаду с 21,3%. Показатель Филиппин примерно вдвое выше американского. Внизу рейтинга Россия имеет самую низкую долю — 7,5%, за ней следует Турция с 11,4%. Япония и Чехия делят показатель 14,4%.
Страны с высоким уровнем использования социальных сетей также, как правило, занимают видное место в рейтингах подписки на инфлюенсеров.
Предыдущий анализ о том, какие страны проводят больше всего времени в социальных сетях, показал, что Кения, Южная Африка, Бразилия и Филиппины входят в число лидеров по ежедневному использованию. Все четыре также имеют относительно высокие показатели подписки на инфлюенсеров, что позволяет предположить возможную связь. Однако эти рейтинги измеряют долю пользователей социальных сетей, подписанных на инфлюенсеров, а не общий размер аудитории, вовлеченность или покупательское поведение.
Комментарии
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Альтернативная космология без темной материи и темной энергии прошла проверки первичным нуклеосинтезом и кривыми вращения галактик
Физики провели две проверки космологической модели CCC+TL, в которой не требуются темная материя и темная энергия, возраст Вселенной оценивается в 26,7 миллиарда лет, а размерные фундаментальные константы меняются со временем. Расчет рождения легких элементов в первые минуты после Большого взрыва воспроизвел стандартные пропорции, а вращение 165 галактик модель описала не хуже прежних. Оба результата пока показали лишь внутреннюю согласованность и не были независимым подтверждением космологии.
Точные механизмы влияния кофе на здоровье человека по-прежнему не вполне ясны. Но это не мешает ученым выяснять все новые и новые стороны этого влияния. Десятки лет наблюдений за большим числом людей выявили, что вероятность приобретения слабоумия от всех причин резко снижается у тех из нас, кто пьет от двух-трех кружек кофе с кофеином в день и больше. Причем эффект не одинаково сильный для разных полов.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Сентября, 2016
Пункт назначения Бенну: почему?
4 Декабря, 2013
Космическая хроника за ноябрь
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно