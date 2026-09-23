Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: полная картина потерь авиации США в войне с Ираном — по данным Пентагона и Конгресса

Новые доклады Пентагона и Бюджетного управления Конгресса США в сочетании с данными из открытых источников позволили впервые получить наиболее полную картину ущерба, который Иран нанес американской авиации.

Инфографика: полная картина потерь авиации США в войне с Ираном — по данным Пентагона и Конгресса / © TWZ

Два доклада, опубликованные правительством США на прошлой неделе, впервые официально пролили свет на ущерб, нанесенный Ираном авиационному парку Пентагона с начала войны почти семь месяцев назад.

Журналисты издания The War Zone (TWZ) объединили приведенные в этих документах данные с информацией из открытых источников и собственным мониторингом, чтобы создать наиболее полную на сегодняшний день инфографику, показывающую, какие американские летательные аппараты были потеряны и во сколько обойдется их замена. Картина получилась весьма тревожной, особенно с учетом возможных последствий для США в случае прямого обмена ударами с сопоставимым по силам противником в Тихоокеанском регионе.

Американский парк беспилотников MQ-9 Reaper понес наибольший ущерб и стал крупнейшей отдельной статьей расходов. Согласно докладу главного инспектора, в различных обстоятельствах были уничтожены «до 30» MQ-9A Reaper. Бюджетное управление Конгресса насчитало 24 потерянных аппарата по цене 30 миллионов долларов за единицу, исходя из стоимости в рамках программы иностранных военных продаж. Таким образом, стоимость утраченной техники оценивается в 720–900 миллионов долларов. Согласно данным из открытых источников, общее число потерь Reaper на середину сентября достигло 47 штук.

Среди пилотируемых самолетов наибольшие потери пришлись на парк KC-135 Stratotanker. Эти воздушные танкеры являются основным средством дозаправки в воздухе, позволяющим американским истребителям, бомбардировщикам и транспортным самолетам оставаться в воздухе. Их экипажи практически непрерывно выполняют вылеты в поддержку действующих операций в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Теперь счет Пентагона за войну превышает 38 миллиардов долларов, парк американских Reaper сократился примерно на четверть, а американские базы на Ближнем Востоке серьезно пострадали и по-прежнему могут подвергаться атакам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.