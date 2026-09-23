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Инфографика: полная картина потерь авиации США в войне с Ираном — по данным Пентагона и Конгресса
Новые доклады Пентагона и Бюджетного управления Конгресса США в сочетании с данными из открытых источников позволили впервые получить наиболее полную картину ущерба, который Иран нанес американской авиации.
Два доклада, опубликованные правительством США на прошлой неделе, впервые официально пролили свет на ущерб, нанесенный Ираном авиационному парку Пентагона с начала войны почти семь месяцев назад.
Журналисты издания The War Zone (TWZ) объединили приведенные в этих документах данные с информацией из открытых источников и собственным мониторингом, чтобы создать наиболее полную на сегодняшний день инфографику, показывающую, какие американские летательные аппараты были потеряны и во сколько обойдется их замена. Картина получилась весьма тревожной, особенно с учетом возможных последствий для США в случае прямого обмена ударами с сопоставимым по силам противником в Тихоокеанском регионе.
Американский парк беспилотников MQ-9 Reaper понес наибольший ущерб и стал крупнейшей отдельной статьей расходов. Согласно докладу главного инспектора, в различных обстоятельствах были уничтожены «до 30» MQ-9A Reaper. Бюджетное управление Конгресса насчитало 24 потерянных аппарата по цене 30 миллионов долларов за единицу, исходя из стоимости в рамках программы иностранных военных продаж. Таким образом, стоимость утраченной техники оценивается в 720–900 миллионов долларов. Согласно данным из открытых источников, общее число потерь Reaper на середину сентября достигло 47 штук.
Среди пилотируемых самолетов наибольшие потери пришлись на парк KC-135 Stratotanker. Эти воздушные танкеры являются основным средством дозаправки в воздухе, позволяющим американским истребителям, бомбардировщикам и транспортным самолетам оставаться в воздухе. Их экипажи практически непрерывно выполняют вылеты в поддержку действующих операций в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).
Теперь счет Пентагона за войну превышает 38 миллиардов долларов, парк американских Reaper сократился примерно на четверть, а американские базы на Ближнем Востоке серьезно пострадали и по-прежнему могут подвергаться атакам.
Комментарии
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19 Марта, 2015
Очень странные болезни
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Почему люди бывают одиноки?
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