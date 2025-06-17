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9 минут назад
НИУ ВШЭ
16

Ученые выяснили, как воспринимают мир люди с биполярным расстройством

5.1

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
По мнению многих исследователей, Винсент Ван Гог мог страдать биполярным расстройством / © Винсент Ван Гог, Web Museum, ru.wikipedia.org

Статья опубликована в журнале Translational Psychiatry. Биполярное аффективное расстройство (БАР) — хроническое психическое расстройство, которое характеризуется чередованием эпизодов экстремального подъема настроения (мания) и экстремального спада (депрессия). По данным ВОЗ, биполярным расстройством страдает около 40 млн человек в мире, но диагностировать заболевание бывает сложно, поскольку симптомы не всегда очевидны.

Исследования показывают, что для людей с биполярным расстройством даже в стадии ремиссии характерны некоторые особенности поведения и активности мозга, по которым можно заподозрить заболевание. В частности, у пациентов с БАР нарушена система принятия решений. Обычно человек, делая выбор, старается предсказать наиболее выгодный для него вариант. Если выбор оказался правильный, в следующий раз он примет то же решение. Но в какой-то момент условия могут измениться, и тогда человеку нужно снова оценивать, что принесет ему большую пользу. У пациентов с БАР возникают трудности с тем, чтобы понять, когда именно пора поменять свою стратегию выбора.

Группа исследователей из НИУ ВШЭ, Сеченовского университета, Института Макса Планка и Университета Голдсмитс (Лондонский университет) провели эксперимент, чтобы выяснить, как люди с биполярным расстройством адаптируются к изменениям окружающей среды и принимают решения.

В исследовании участвовали 22 человека с биполярным расстройством в стадии ремиссии и 27 здоровых добровольцев в качестве контрольной группы. Участникам нужно было заработать как можно больше очков, выбрав синее или красное изображение на экране компьютера. Каждый из вариантов выигрывал с определенной долей вероятности, которая в ходе эксперимента менялась. Например, сначала синее изображение выигрывало в 70% случаев, а через какое-то время начинало выигрывать лишь в 30%. В течение эксперимента у участников регистрировали магнитоэнцефалограмму (МЭГ), чтобы ученые могли следить за активностью нейронов мозга.

«Такой дизайн эксперимента моделирует наш реальный мир, который тоже наполнен вероятностями и необходимостью постоянно принимать решение, даже в самых обыденных ситуациях. Например, погладить кота или лучше не трогать? Он замурчит или поцарапает? Мы пытаемся предсказать последствия своего выбора и принять оптимальное решение», — объясняет первый автор исследования Марина Иванова, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

Дизайн эксперимента (A, B), вероятностное распределение выигрыша (C) и скорость ответа участников (D) / © Ivanova, M., Germanova, K., Petelin, D.S. et al. Frequency-specific changes in prefrontal activity associated with maladaptive belief updating in volatile environments in euthymic bipolar disorder. Transl Psychiatry 15, 13 (2025)

Результаты эксперимента показали, что участники с биполярным расстройством считали среду более изменчивой, чем она есть на самом деле. Из-за этого они чаще делали некорректный выбор.

«Если человек принял решение и оно оказалось правильным, он в следующий раз повторит свой выбор. А человек с биполярным расстройством даже в случае удачи может поменять стратегию», — объясняет Марина Иванова.

Ученые также заметили различия на нейронном уровне, причем в областях, связанных с принятием решений: медиальной префронтальной, орбитофронтальной и передней поясной коре. У здоровых добровольцев в ходе эксперимента подавлялась альфа-бета-активность и усиливалась гамма-активность, а у участников с биполярным расстройством эти эффекты были выражены слабо.

«Наше исследование показывает, что даже вне фаз мании или депрессии люди с биполярным расстройством по-другому обрабатывают информацию об изменениях в окружающем мире. Они постоянно ожидают перемен, но при этом недостаточно хорошо обучаются, когда эти изменения происходят. В итоге их решения более спонтанны и непредсказуемы, чем у участников контрольной группы, — комментирует Марина Иванова. — Однако важно помнить, что наш эксперимент лишь имитирует действительность, поэтому переносить выводы на реальную жизнь следует с осторожностью».

Результаты могут быть полезны для разработки моделей диагностики биполярного расстройства и прогнозирования его рецидивов. В дальнейшем подход может быть адаптирован для других психических расстройств, связанных с нарушениями адаптивного обучения, а также стать важным шагом на пути развития вычислительной психиатрии.

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НИУ ВШЭ
419 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
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