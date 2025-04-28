Российские ученые создадут аппарат для очистки и обогащения питьевой воды размером с чемодан

Сеченовский Университет совместно с компанией «Гидрурус» (разработчиком лабораторных систем водоподготовки) и Общероссийской общественной организацией военных инвалидов «ВоИн» создаст портативную систему для очистки и обогащения питьевой воды микроэлементами. Благодаря своей компактности оно может найти широкое применение, в том числе, в полевых условиях и на территориях, где есть проблемы с качественным водоснабжением.

Прототип аппарата был представлен на выставке инновационных приборов и оборудования, разрабатываемых Институтом общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и приуроченной к выездному заседанию Секции профилактической медицины Российской академии наук.

Устройство, созданное компанией «Гидрурус», представляет собой аппарат, оснащенный насосом, многоступенчатыми фильтрами, УФ-лампой для обеззараживания, аккумулятором, системой самоочистки и специальным программным обеспечением. Аппарат компактно размещен в армированном кейсе массой 40 килограммов. Программное обеспечение уже успешно применялось в крупногабаритных системах водоочистки, после чего был создан образец портативного устройства. За 10-20 минут устройство способно очистить 200 литров воды, например, из ближайшего пресноводного водоема или колодца.

В Сеченовском Университете оценят санитарно-гигиеническую эффективность очистки воды, а также доработают опытный образец. Эту работу проведут специалисты Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана и университетского Научно-технологического парка биомедицины. В том числе ученые и инженеры предусмотрят возможность обогащения воды необходимыми человеку микроэлементами. Например, можно будет настроить аппарат на получение фторированной воды.

«Благодаря возможности подобрать индивидуальные параметры, система будет незаменима для профилактики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта. Конкретные параметры питьевой воды будут подбираться на основании рекомендаций врача», – сказал директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин.

«Систему можно использовать также для реабилитации участников СВО и для организации водоснабжения личного состава в полевых условиях», – отметил советник председателя общественной организации «Военные Инвалиды (ВоИн)» Олег Морозов. По его словам, систему можно будет доставлять в любую точку с помощью беспилотников, а благодаря наличию аккумулятора она сможет работать автономно.

После доработки компания-производитель и Сеченовский Университет получат совместный патент на изобретение. Предполагается, что будет разработано несколько модификаций устройства, в том числе для полевых условий, реабилитационных центров, дачников и туристов, которые могли бы перевозить портативную очистную станцию в багажнике автомобиля.

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Сеченовский Университет 22 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.