  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Сеченовский Университет
2

Российские ученые создадут аппарат для очистки и обогащения питьевой воды размером с чемодан

4.4

Сеченовский Университет совместно с компанией «Гидрурус» (разработчиком лабораторных систем водоподготовки) и Общероссийской общественной организацией военных инвалидов «ВоИн» создаст портативную систему для очистки и обогащения питьевой воды микроэлементами. Благодаря своей компактности оно может найти широкое применение, в том числе, в полевых условиях и на территориях, где есть проблемы с качественным водоснабжением.

Сеченовский Университет
# вода
# насос
# обогащение воды
# очистка воды
Российские ученые создадут инновационный аппарат для очистки и обогащения питьевой воды / © RephiLe water, unsplash.com

Прототип аппарата был представлен на выставке инновационных приборов и оборудования, разрабатываемых Институтом общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и приуроченной к выездному заседанию Секции профилактической медицины Российской академии наук.

Устройство, созданное компанией «Гидрурус», представляет собой аппарат, оснащенный насосом, многоступенчатыми фильтрами, УФ-лампой для обеззараживания, аккумулятором, системой самоочистки и специальным программным обеспечением. Аппарат компактно размещен в армированном кейсе массой 40 килограммов. Программное обеспечение уже успешно применялось в крупногабаритных системах водоочистки, после чего был создан образец портативного устройства. За 10-20 минут устройство способно очистить 200 литров воды, например, из ближайшего пресноводного водоема или колодца.

В Сеченовском Университете оценят санитарно-гигиеническую эффективность очистки воды, а также доработают опытный образец. Эту работу проведут специалисты Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана и университетского Научно-технологического парка биомедицины. В том числе ученые и инженеры предусмотрят возможность обогащения воды необходимыми человеку микроэлементами. Например, можно будет настроить аппарат на получение фторированной воды.

«Благодаря возможности подобрать индивидуальные параметры, система будет незаменима для профилактики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта. Конкретные параметры питьевой воды будут подбираться на основании рекомендаций врача», – сказал директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин.

«Систему можно использовать также для реабилитации участников СВО и для организации водоснабжения личного состава в полевых условиях», – отметил советник председателя общественной организации «Военные Инвалиды (ВоИн)» Олег Морозов. По его словам, систему можно будет доставлять в любую точку с помощью беспилотников, а благодаря наличию аккумулятора она сможет работать автономно.

После доработки компания-производитель и Сеченовский Университет получат совместный патент на изобретение. Предполагается, что будет разработано несколько модификаций устройства, в том числе для полевых условий, реабилитационных центров, дачников и туристов, которые могли бы перевозить портативную очистную станцию в багажнике автомобиля.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
22 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# вода
# насос
# обогащение воды
# очистка воды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Апр
Бесплатно
Астрономия: галактики
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Техника Победы. Отечественные изобретения, приблизившие Победу
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Развитие млекопитающих в мезозое
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Апр
800
Воскрешая древних — изобретая новых: зачем нам киберволки и мамонты из пробирки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
700
Блуждающие звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
25 апреля
НИУ ВШЭ

Ученые составили рейтинг черт идеального спутника жизни

Международная команда ученых, куда вошли исследователи НИУ ВШЭ, опросила более десяти тысяч человек из 43 стран, чтобы выяснить, насколько идеальный образ возлюбленного совпадает с тем, кого люди выбирают в реальности, и как это связано с удовлетворенностью отношениями. Исследователи составили на основе опроса два рейтинга — качеств идеального спутника жизни и черт, которые люди больше всего ценят в своем реальном партнере.

НИУ ВШЭ
# брак
# идеальный партнер
# отношения
# партнер
# романтические отношения
25 апреля
Редакция Naked Science

ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета

В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.

Климат
# Евросоюз
# природный газ
# Россия
# экономика
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Вчера, 10:27
Полина Меньшова

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
24 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# грунтовый аккумулятор
# КПД
# струнные технологии
# теплообменник
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно