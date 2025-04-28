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Российские ученые создадут аппарат для очистки и обогащения питьевой воды размером с чемодан
Сеченовский Университет совместно с компанией «Гидрурус» (разработчиком лабораторных систем водоподготовки) и Общероссийской общественной организацией военных инвалидов «ВоИн» создаст портативную систему для очистки и обогащения питьевой воды микроэлементами. Благодаря своей компактности оно может найти широкое применение, в том числе, в полевых условиях и на территориях, где есть проблемы с качественным водоснабжением.
Прототип аппарата был представлен на выставке инновационных приборов и оборудования, разрабатываемых Институтом общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и приуроченной к выездному заседанию Секции профилактической медицины Российской академии наук.
Устройство, созданное компанией «Гидрурус», представляет собой аппарат, оснащенный насосом, многоступенчатыми фильтрами, УФ-лампой для обеззараживания, аккумулятором, системой самоочистки и специальным программным обеспечением. Аппарат компактно размещен в армированном кейсе массой 40 килограммов. Программное обеспечение уже успешно применялось в крупногабаритных системах водоочистки, после чего был создан образец портативного устройства. За 10-20 минут устройство способно очистить 200 литров воды, например, из ближайшего пресноводного водоема или колодца.
В Сеченовском Университете оценят санитарно-гигиеническую эффективность очистки воды, а также доработают опытный образец. Эту работу проведут специалисты Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана и университетского Научно-технологического парка биомедицины. В том числе ученые и инженеры предусмотрят возможность обогащения воды необходимыми человеку микроэлементами. Например, можно будет настроить аппарат на получение фторированной воды.
«Благодаря возможности подобрать индивидуальные параметры, система будет незаменима для профилактики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта. Конкретные параметры питьевой воды будут подбираться на основании рекомендаций врача», – сказал директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин.
«Систему можно использовать также для реабилитации участников СВО и для организации водоснабжения личного состава в полевых условиях», – отметил советник председателя общественной организации «Военные Инвалиды (ВоИн)» Олег Морозов. По его словам, систему можно будет доставлять в любую точку с помощью беспилотников, а благодаря наличию аккумулятора она сможет работать автономно.
После доработки компания-производитель и Сеченовский Университет получат совместный патент на изобретение. Предполагается, что будет разработано несколько модификаций устройства, в том числе для полевых условий, реабилитационных центров, дачников и туристов, которые могли бы перевозить портативную очистную станцию в багажнике автомобиля.
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