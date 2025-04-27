26 минут назад
Редакция Naked Science
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Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
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Борис Турано (Boris Turano) — концепт-художник и иллюстратор из Варезе, Италия, чьи работы поражают масштабом и вниманием к деталям. Его специализация — научно-фантастические концепты, включая футуристические ландшафты, технику и архитектуру далёких миров.

Sci-Fi
# ArtStation
# Boris Turano
# sci-fi art
# визуальные миры
# Италия
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство

Борис Турано сотрудничает с различными студиями в индустрии видеоигр и кино, разрабатывая визуальные концепции для фантастических проектов. В настоящее время он работает в качестве концепт-художника в Terraform Studios, где участвует в создании сложных дизайнов для футуристических вселенных.

Стиль художника выделяется сочетанием массивных конструкций, атмосферного освещения и продуманной детализации, благодаря чему его работы выглядят кинематографично и вызывают ощущение погружения в иные реальности. Борис умело сочетает элементы классической научной фантастики с современными визуальными трендами.

Познакомиться с полным портфолио Бориса Турано можно на его странице на ArtStation — там представлены как коммерческие проекты, так и авторские работы, демонстрирующие богатое воображение и мастерство художника.

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano
Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

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Sci-Fi
# ArtStation
# Boris Turano
# sci-fi art
# визуальные миры
# Италия
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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