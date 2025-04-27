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Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии
Борис Турано (Boris Turano) — концепт-художник и иллюстратор из Варезе, Италия, чьи работы поражают масштабом и вниманием к деталям. Его специализация — научно-фантастические концепты, включая футуристические ландшафты, технику и архитектуру далёких миров.
Борис Турано сотрудничает с различными студиями в индустрии видеоигр и кино, разрабатывая визуальные концепции для фантастических проектов. В настоящее время он работает в качестве концепт-художника в Terraform Studios, где участвует в создании сложных дизайнов для футуристических вселенных.
Стиль художника выделяется сочетанием массивных конструкций, атмосферного освещения и продуманной детализации, благодаря чему его работы выглядят кинематографично и вызывают ощущение погружения в иные реальности. Борис умело сочетает элементы классической научной фантастики с современными визуальными трендами.
Познакомиться с полным портфолио Бориса Турано можно на его странице на ArtStation — там представлены как коммерческие проекты, так и авторские работы, демонстрирующие богатое воображение и мастерство художника.
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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