Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

Борис Турано (Boris Turano) — концепт-художник и иллюстратор из Варезе, Италия, чьи работы поражают масштабом и вниманием к деталям. Его специализация — научно-фантастические концепты, включая футуристические ландшафты, технику и архитектуру далёких миров.

Борис Турано сотрудничает с различными студиями в индустрии видеоигр и кино, разрабатывая визуальные концепции для фантастических проектов. В настоящее время он работает в качестве концепт-художника в Terraform Studios, где участвует в создании сложных дизайнов для футуристических вселенных.

Стиль художника выделяется сочетанием массивных конструкций, атмосферного освещения и продуманной детализации, благодаря чему его работы выглядят кинематографично и вызывают ощущение погружения в иные реальности. Борис умело сочетает элементы классической научной фантастики с современными визуальными трендами.

Познакомиться с полным портфолио Бориса Турано можно на его странице на ArtStation — там представлены как коммерческие проекты, так и авторские работы, демонстрирующие богатое воображение и мастерство художника.

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

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