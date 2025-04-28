Чтение взрослого вслух и видеокнига по-разному повлияли на мозг ребенка

Давно известно, что общение со взрослыми полезнее для развития речи, чем просмотр мультфильмов. Но есть ли разница между чтением вживую и с экрана? Ученые из США нашли ответ на этот вопрос.

Согласно предыдущим исследованиям, просмотр видеоконтента (особенно в одиночестве) не так полезен для развития словарного запаса у ребенка, чем родительское чтение вслух. Однако чтение вслух, в свою очередь, менее эффективно, чем обсуждение событий прошедшего дня.

Специалисты из Бостонского университета в США сравнили, как мозг дошкольника воспринимает текст в двух ситуациях: когда его читает сидящий рядом взрослый и когда он озвучен диктором из видеокниги. Результаты исследования появились в научном журнале Developmental Science.

В эксперименте участвовали 28 нормально развивающихся детей в возрасте от трех до шести лет — преимущественно из англоговорящих семей. Они прослушали две разные истории, тщательно подобранные по длине и содержанию. Первый текст находился в печатной книге, и его читал экспериментатор. Второй текст детям представили в виде аудиозаписи, которая сопровождалась изображениями на экране.

С помощью нейровизуализации исследователи наблюдали за областями мозга детей, которые отвечают за речь, понимание повествования и социальное познание. При чтении книг вживую сильнее активировался височно-теменной отдел мозга, связанный с такими социальными процессами, как совместное внимание и понимание чужих мыслей. Кроме того, правое полушарие в этой ситуации в целом демонстрировало бóльшую активность, а во время просмотра видеокниги реакции мозга были относительно равномерными в обоих полушариях.

Авторы статьи пришли к выводу, что чтение книг в режиме реального времени вовлекает дошкольников в более социально ориентированные когнитивные процессы, чем просмотр видеозаписи. Когда дети обращают внимание на эмоции и отношение чтеца к книге, работают правополушарные области мозга. Если же ребенок слушает записанное чтение и рассматривает сопровождающие его картинки, он более изолированно обрабатывает речь и не вовлекается в социальное взаимодействие.

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