В Сколтехе нашли простой способ получить материалы для ядерной энергетики и литий-ионных батарей

Группа исследователей из Сколтеха, Томского политехнического университета и других научных организаций России и Китая использовали метод плазмодинамического синтеза для получения высокоэнтропийного карбида — соединения титана, циркония, ниобия, гафния, тантала с углеродом — и карбонитрида — твердого раствора, образованного карбидами и нитридами используемых переходных металлов — в форме нанопорошков и покрытий. Новая технология обеспечивает простой и универсальный способ получения высокоэнтропийных материалов, которые находят свое применение в защитных покрытиях, ядерной энергетике, литий-ионных аккумуляторах, катализаторах и микроэлектронике.

Результаты опубликованы в Journal of Alloys and Compounds. В состав высокоэнтропийных соеднинений входит от четырех и более различных основных элементов, в данном случае — металлы и углерод. В работе ученые с помощью новой технологии синтезировали карбид из титана, циркония, ниобия, гафния, тантала (TiZrNbHfTaС 5 ), а также карбонитрид из этих составляющих. Авторы отмечают, что вещество является одним из наиболее подходящих материалов для изготовления ультравысокотемпературных керамических элементов благодаря своим высоким механическим свойствам и температурной стабильности. Однако синтез карбида очень трудоемок: он требует тщательной подготовки исходного сырья, а проводят его при сверхвысоких температурах — около 2200-2300°C — в течение длительного времени.

«Многокомпонентные и высокоэнтропийные материалы изучаются сравнительно недавно. Мы с коллегами смоделировали различные структуры карбонитридов с разной концентрацией азота и углерода и изучили термодинамическую стабильность при разных температурах. Мы выяснили, что большое количество азота может привести к сильным механическим напряжениям решетки, что негативно скажется на стабильности материала», — рассказал о работе руководитель исследования, профессор Александр Квашнин из Проектного центра по энергопереходу Сколтеха.

Для синтезирования карбида и карбонитрида группа ученых использовала метод плазмодинамического синтеза. Он заключается в использовании высокоскоростной струи плазмы дугового разряда в качестве среды для осуществления высокоэнергетических реакций плазмохимического синтеза. Дуговой разряд и последующий поток плазмы генерируются с помощью коаксиального магнитоплазменного ускорителя.

«В работе речь идет об использовании уникальной научной установки — коаксиального магнитоплазменного ускорителя. За время импульса менее одной миллисекунды происходит формирование высокоскоростной плазменной струи, в которой достигаются повышенные температура, давление и скорость кристаллизации, необходимые для получения уникальных наноматериалов.

Совместно с коллегами из Сколтеха, на основе методов компьютерного дизайна материалов, нам удалось экспериментально совместить Ti, Zr, Nb, Hf, Ta, C и N в единую структуру. Метод не требует применения особых процедур подготовки исходного сырья, отличается низкими энергозатратами и является универсальным, обеспечивая синтез самых разнообразных классов материалов: карбидов, нитридов, оксидов, углеродных наноструктур и композитов на их основе», — прокомментировал результаты исследования первый автор работы, доцент ТПУ Дмитрий Никитин.

Применение плазмодинамического метода для синтеза высокоэнтропийных карбидов и карбонитридов приводит к получению высококачественных монофазных порошков. Этот метод не только позволяет эффективно получать чистый высокоэнтропийный карбид TiZrNbHfTaС 5 в дисперсной монокристаллической форме, но и обеспечивает введение азота в кристаллическую решетку, тем самым синтезируя структуры, близкие к карбонитриду. Используя безуглеродистую смесь прекурсоров в атмосфере азота, можно получать материалы, содержащие до восьми весовых процентов азота.

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Сколтех 430 статей Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.