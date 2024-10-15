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36 минут назад
ПНИПУ
24

В Перми усовершенствовали устройство очистки трубопроводов

4.3

По мере эксплуатации поверхность трубопровода покрывается отложениями и коррозией. Для очистки используют специальные установки, которые удаляют промышленные загрязнения водой под высоким давлением. Но их функционал довольно ограничен, что снижает эффективность работы на труднодоступных участках. Ученые Пермского Политеха разработали усовершенствованную конструкцию устройства гидроструйной очистки, которая повысит эффективность технологических работ и продлит срок службы трубопровода.

ПНИПУ
# битум
# очистка
# ржавчина
# смола
# трубопроводы
# трубы
Ученые Пермского Политеха разработали усовершенствованное устройство очистки трубопроводного транспорта / © Quinten de Graaf, unsplash

На разработку выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Для очистки трубопроводов применяется гидроструйный метод: специальное устройство подает во внутреннюю полость трубы жидкость под высоким давлением (до 500 бар). Такая струя воды удаляет с поверхности различные загрязнения – ржавчину, смолы, лакокрасочные покрытия, битум.

Существующие устройства, которые занимаются этой работой, имеют ряд недостатков. Прежде всего, они не передвигаются по наклонным и изогнутым участкам. Также их функции ограничены при выполнении сложных длительных работ, когда нужно проводить не только очистку, но и наблюдение за особенностями поверхности трубопровода для обнаружения возможных дефектов. Все это тормозит процесс технического обслуживания труб.

Ученые Пермского Политеха разработали новую конструкцию устройства гидроструйной очистки с расширенным функционалом, который позволит эффективнее проводить технологическое обслуживание трубопровода.

Политехники повысили устойчивость и надежность рабочего механизма благодаря несущей конструкции, которая соединяет две поверхности силой нажатия или прижатия. Гидроструйную установку также оснастили системой амортизации, она регулирует прижим и перемещение корпуса.

«Для улучшения процесса работы в труднодоступных участках (труба под наклоном, изгибы, выпуклости) канал для подачи жидкости с определенной скоростью – сопло – снабжен системой визуально-лазерного контроля. Это устройство, которое использует видеокамеру и лазер для сканирования внутренней поверхности. Такая технология помогает провести точную диагностику состояния трубы на наличие потери геометрической формы и проанализировать степень отложений», – рассказывает Дмитрий Кучев, ассистент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ.

«Также усовершенствованная конструкция устройства содержит направляющие ноги и колеса, они обеспечивают большую маневренность, а шланг подачи промывочной жидкости оснащен скользящей обмоткой спирального типа, которая защищает механизм от быстрого износа и повреждений», – объясняет Филипп Белобородов, ведущий инженер-программист проекта, студент аэрокосмического факультета ПНИПУ.

Разработка политехников расширяет функционал устройства гидроструйной очистки. Это помогает выполнять задачи по очистке и диагностике трубопроводов любой конфигурации с высокой эффективностью и способствует предотвращению аварийных ситуаций.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# битум
# очистка
# ржавчина
# смола
# трубопроводы
# трубы
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