В Сеченовском Университете создадут тест-системы для прогнозирования течения рака печени

Ученые Сеченовского Университета начали разработку тест-систем способных прогнозировать развитие гепатоцеллюлярного рака печени — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний. Проект, направленный на раннюю диагностику и оценку рисков развития рака, может повысить пятилетнюю выживаемость пациентов на 50–80%.

Исследования ведутся при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта Российского Научного Фонда.

Гепатоцеллюлярный рак печени — одна из самых агрессивных опухолей, которая часто развивается на фоне хронических заболеваний печени, таких как гепатит или цирроз. Ежегодно от этого вида рака умирают сотни тысяч человек, и основная причина высокой смертности — поздняя диагностика. По статистике, если болезнь обнаружена на ранней стадии, пятилетняя выживаемость пациентов может достигать 85%, но при поздней — падает до 4%.

В основе разрабатываемых тест-систем лежат технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации, такие как m6A-метилирование (изменения, влияющие на поведение раковых клеток). Ученые обнаружили, что эти модификации усиливают миграцию опухолевых клеток в 3–4 раза, и подтвердили это в экспериментах на клеточных линиях рака печени. Также команда уже провела анализ образцов пациентов с различными стадиями фиброза и цирроза, чтобы выявить биомаркеры, указывающие на повышенный риск развития опухолей.

«Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — поясняет руководитель исследования, заведующий лабораторией генетических технологий Дмитрий Костюшев.

К 2025 году команда планирует завершить доклинические испытания тест-системы. Результатом должен стать прототип набора реагентов, готовых для использования в лабораториях.

Для пациентов внедрение подобных тестов означает возможность раннего обнаружения опухоли без инвазивных процедур, индивидуальный прогноз течения болезни и снижение смертности за счет своевременного лечения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 24 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.