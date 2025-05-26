  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Сеченовский Университет
2

В Сеченовском Университете создадут тест-системы для прогнозирования течения рака печени

4.5

Ученые Сеченовского Университета начали разработку тест-систем способных прогнозировать развитие гепатоцеллюлярного рака печени — одного из самых агрессивных онкологических заболеваний. Проект, направленный на раннюю диагностику и оценку рисков развития рака, может повысить пятилетнюю выживаемость пациентов на 50–80%.

Сеченовский Университет
# диагностика
# опухоль
# рак печени
# раковые клетки
# тест
Ученые создадут тест-системы для прогнозирования течения рака печени / © Nephron, en.wikipedia.org

Исследования ведутся при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта Российского Научного Фонда.

Гепатоцеллюлярный рак печени — одна из самых агрессивных опухолей, которая часто развивается на фоне хронических заболеваний печени, таких как гепатит или цирроз. Ежегодно от этого вида рака умирают сотни тысяч человек, и основная причина высокой смертности — поздняя диагностика. По статистике, если болезнь обнаружена на ранней стадии, пятилетняя выживаемость пациентов может достигать 85%, но при поздней — падает до 4%.

В основе разрабатываемых тест-систем лежат технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации, такие как m6A-метилирование (изменения, влияющие на поведение раковых клеток). Ученые обнаружили, что эти модификации усиливают миграцию опухолевых клеток в 3–4 раза, и подтвердили это в экспериментах на клеточных линиях рака печени. Также команда уже провела анализ образцов пациентов с различными стадиями фиброза и цирроза, чтобы выявить биомаркеры, указывающие на повышенный риск развития опухолей.

«Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — поясняет руководитель исследования, заведующий лабораторией генетических технологий Дмитрий Костюшев.

К 2025 году команда планирует завершить доклинические испытания тест-системы. Результатом должен стать прототип набора реагентов, готовых для использования в лабораториях.

Для пациентов внедрение подобных тестов означает возможность раннего обнаружения опухоли без инвазивных процедур, индивидуальный прогноз течения болезни и снижение смертности за счет своевременного лечения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
24 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# диагностика
# опухоль
# рак печени
# раковые клетки
# тест
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Май
Бесплатно
Нюрнбергский процесс: история, значение, попытки дискредитации
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Май
800
Нарушения функционирования мозга
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Май
1200
Карьера в Древнем Риме
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
27 Май
700
На крылатом верблюде с Александром Македонским на родину денима
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
28 Май
600
Как работает археологическая экспедиция?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Май
Бесплатно
Ухо жаброй не испортишь или составные части человека
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Май
1200
Гормоны и сон: как биохимия управляет отдыхом, весом и здоровьем
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
Эволюция многообразия методов электрофизиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Май
Бесплатно
Как бактерии научились использовать серу для выживания
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:07
Любовь Соковикова

Белые медведи и песцы пришли в Арктику 700 000 лет назад

Изучив древние окаменелости и ДНК, группа палеонтологов и палеогенетиков выяснила, когда и как флора и фауна Северного полушария адаптировалась к холодному климату. Оказалось, что виды приспосабливались не одномоментно, а в два ключевых этапа: первый начался около 2,6 миллиона лет назад, а второй — примерно 700 тысяч лет назад, во время перехода к более длительным и суровым ледниковым периодам.

Палеонтология
# арктика
# животные
# ледниковый период
# палеогенетика
# Палеонтология
# эволюция
23 мая
Андрей

Городские ястребы научились охотиться по светофорам

Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.

Биология
# город
# городская среда
# интеллект животных
# охота
# птицы
# урбанизация
# хищничество
# хищные птицы
# ястреб
23 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.

Unitsky String Technologies Inc.
# город
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобили
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
23 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.

Unitsky String Technologies Inc.
# город
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобили
23 мая
Андрей

Городские ястребы научились охотиться по светофорам

Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.

Биология
# город
# городская среда
# интеллект животных
# охота
# птицы
# урбанизация
# хищничество
# хищные птицы
# ястреб
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно