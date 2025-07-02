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Российские врачи измерили температуру органов без скальпеля и МРТ
В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова прошли пилотные эксперименты по использованию нового прибора для экспресс-диагностики температуры в глубоко расположенных тканях и органах, основанного на регистрации теплового акустического излучения. Исследования проводили у пациентов с патологиями верхних дыхательных путей, онкологических и ревматических заболеваниях. Результаты показали, что новый прибор позволяет надежно контролировать изменение температуры внутри тела на глубине до восьми сантиметров. В перспективе его будут использовать для диагностики и оценки эффективности лечения различных заболеваний.
Программно-аппаратный комплекс разработан учеными кафедры медицинской и биологической физики и кафедры патофизиологии Сеченовского Университета во главе с профессором Андреем Аносовым и доцентом Ингой Поповой совместно со специалистами Института прикладной физики РАН.
Для диагностики некоторых патологических состояний, а также при лечебной гипертермии и термоабляции в терапии рака необходимо проведение точных, безболезненных и неинвазивных измерений температуры внутри тела человека. Сейчас для этого используют МРТ и радиотермометрию. Однако у этих методов есть существенные ограничения.
«Использовать аппараты МРТ для контроля температуры в глубоких тканях очень дорого, к тому же этот метод нельзя применять у пациентов с вживленными в тело металлическими имплантами. А радиотермографы позволяют измерить температуру на глубине не более 2-3 сантиметров, — рассказала доцент кафедры патофизиологии Сеченовского Университета Инга Попова. – Наш прибор способен «заглянуть» на глубину до восьми сантиметров. Кроме того, у него нет ограничений при использовании у детей и беременных женщин. В перспективе также возможно его применять при регулярных осмотрах и диспансеризации, оказании специализированной и квалифицированной медицинской помощи».
Программно-аппаратный комплекс включает многоканальный акустический термограф, программное обеспечение и систему поддержки принятия врачебных решений. С его помощью можно просканировать исследуемую область пациента всего за 10-30 секунд. Портативный прибор не требует специальных помещений, дополнительного обучения персонала и тонкой настройки. Пилотные эксперименты, проведенные исследователями на университетских кафедрах болезней уха, горла и носа, внутренних, профессиональных болезней и ревматологии, спортивной медицины и медицинской реабилитации, показали, что новый аппарат можно успешно применять для выявления патологии и оценки эффективности лечения у пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, патологиями суставов, в реабилитационной и спортивной медицине, а также при лечении онкобольных.
Так, например, в исследовании, проведенном на кафедре болезней уха, горла и носа Первого МГМУ, у пациентов с хроническим тонзиллитом проверяли глубинную температуру в подчелюстной области с помощью разработанного прибора, а также поверхностную температуру — инфракрасным термометром. По этой же аналогии проводили исследования на кафедре внутренних, профессиональных болезней и ревматологии.
«Исследования показали, что наш прибор точно измеряет глубинную температуру в тканях и может использоваться для более эффективной диагностики острых и хронических воспалительных процессов верхних дыхательных путей и заболеваний суставов. Он позволяет выявлять скрытые процессы, сопровождающиеся локальным повышением температуры. С помощью обычного измерения температуры поверхности тела их не увидишь», — объяснила специалист.
Эксперименты, проведенные на модельных объектах на кафедре факультетской хирургии, подтвердили, что акустотермометрия позволяет измерять глубинную температуру тела и при термоабляции. Эту процедуру применяют при лечении онкобольных — для нагрева и разрушения опухолей, расположенных в глубине тела. При этой процедуре необходим контроль температуры в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки и не повредить при этом окружающие здоровье ткани.
Сейчас ученые готовятся провести совместные исследования прибора с Национальным медицинским исследовательским центром пульмонологии Первого МГМУ. Участниками эксперимента будут пациенты с пневмонией. Воспаление легких определяют с помощью рентгенографии. После лечения нередко возникает необходимость провести повторное исследование, чтобы оценить его эффективность. В этом случае можно также использовать рентгеновское излучение.
«Однако лучше воспользоваться более безопасными методами, например, акустотермометрией, — пояснила Инга Попова. — Цель нашего исследования — методом пассивной акустической термометрии определить область избыточного нагрева тканей и оценить корреляцию результатов рентгеновского исследования и термометрии».
В дальнейшем команда разработчиков планирует продолжить исследования на университетских кафедрах и провести все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения и внедрения программно-аппаратного комплекса в клиническую практику.
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