Российские врачи измерили температуру органов без скальпеля и МРТ

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова прошли пилотные эксперименты по использованию нового прибора для экспресс-диагностики температуры в глубоко расположенных тканях и органах, основанного на регистрации теплового акустического излучения. Исследования проводили у пациентов с патологиями верхних дыхательных путей, онкологических и ревматических заболеваниях. Результаты показали, что новый прибор позволяет надежно контролировать изменение температуры внутри тела на глубине до восьми сантиметров. В перспективе его будут использовать для диагностики и оценки эффективности лечения различных заболеваний.

Программно-аппаратный комплекс разработан учеными кафедры медицинской и биологической физики и кафедры патофизиологии Сеченовского Университета во главе с профессором Андреем Аносовым и доцентом Ингой Поповой совместно со специалистами Института прикладной физики РАН.

Для диагностики некоторых патологических состояний, а также при лечебной гипертермии и термоабляции в терапии рака необходимо проведение точных, безболезненных и неинвазивных измерений температуры внутри тела человека. Сейчас для этого используют МРТ и радиотермометрию. Однако у этих методов есть существенные ограничения.

«Использовать аппараты МРТ для контроля температуры в глубоких тканях очень дорого, к тому же этот метод нельзя применять у пациентов с вживленными в тело металлическими имплантами. А радиотермографы позволяют измерить температуру на глубине не более 2-3 сантиметров, — рассказала доцент кафедры патофизиологии Сеченовского Университета Инга Попова. – Наш прибор способен «заглянуть» на глубину до восьми сантиметров. Кроме того, у него нет ограничений при использовании у детей и беременных женщин. В перспективе также возможно его применять при регулярных осмотрах и диспансеризации, оказании специализированной и квалифицированной медицинской помощи».

Программно-аппаратный комплекс включает многоканальный акустический термограф, программное обеспечение и систему поддержки принятия врачебных решений. С его помощью можно просканировать исследуемую область пациента всего за 10-30 секунд. Портативный прибор не требует специальных помещений, дополнительного обучения персонала и тонкой настройки. Пилотные эксперименты, проведенные исследователями на университетских кафедрах болезней уха, горла и носа, внутренних, профессиональных болезней и ревматологии, спортивной медицины и медицинской реабилитации, показали, что новый аппарат можно успешно применять для выявления патологии и оценки эффективности лечения у пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, патологиями суставов, в реабилитационной и спортивной медицине, а также при лечении онкобольных.

Так, например, в исследовании, проведенном на кафедре болезней уха, горла и носа Первого МГМУ, у пациентов с хроническим тонзиллитом проверяли глубинную температуру в подчелюстной области с помощью разработанного прибора, а также поверхностную температуру — инфракрасным термометром. По этой же аналогии проводили исследования на кафедре внутренних, профессиональных болезней и ревматологии.

«Исследования показали, что наш прибор точно измеряет глубинную температуру в тканях и может использоваться для более эффективной диагностики острых и хронических воспалительных процессов верхних дыхательных путей и заболеваний суставов. Он позволяет выявлять скрытые процессы, сопровождающиеся локальным повышением температуры. С помощью обычного измерения температуры поверхности тела их не увидишь», — объяснила специалист.

Эксперименты, проведенные на модельных объектах на кафедре факультетской хирургии, подтвердили, что акустотермометрия позволяет измерять глубинную температуру тела и при термоабляции. Эту процедуру применяют при лечении онкобольных — для нагрева и разрушения опухолей, расположенных в глубине тела. При этой процедуре необходим контроль температуры в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки и не повредить при этом окружающие здоровье ткани.

Сейчас ученые готовятся провести совместные исследования прибора с Национальным медицинским исследовательским центром пульмонологии Первого МГМУ. Участниками эксперимента будут пациенты с пневмонией. Воспаление легких определяют с помощью рентгенографии. После лечения нередко возникает необходимость провести повторное исследование, чтобы оценить его эффективность. В этом случае можно также использовать рентгеновское излучение.

«Однако лучше воспользоваться более безопасными методами, например, акустотермометрией, — пояснила Инга Попова. — Цель нашего исследования — методом пассивной акустической термометрии определить область избыточного нагрева тканей и оценить корреляцию результатов рентгеновского исследования и термометрии».

В дальнейшем команда разработчиков планирует продолжить исследования на университетских кафедрах и провести все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения и внедрения программно-аппаратного комплекса в клиническую практику.

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Сеченовский Университет 33 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.