В Перми изучили новые технологии протезирования аортального клапана

В России 22-22,5 миллиона человек ежегодно страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Изолированные операции на сердечном клапане необходимы лицам старше 60 лет и тем, кто не может придерживаться противотромбовой терапии или имеет к ней противопоказания. В таких операциях часто используют биологические протезы, состоящие из тканей. Они отличаются высокой эффективностью, но иногда возникает несоответствие «пациент-протез», что приводит к серьезным осложнениям для здоровья. Поэтому сейчас активно применяют новые технологии — имплантацию протезов ТиАра и проведение операции Озаки. Ученые Пермского Политеха совместно с сердечно-сосудистыми хирургами ФЦССХ имени С. Г. Суханова впервые сравнили эти методы с точки зрения эффективности и снижения нежелательных реакций в послеоперационный период.

Статья опубликована в Сибирском журнале клинической и экспериментальной медицины за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сердце человека поддерживает соединительнотканный скелет, состоящий из фиброзных колец. Они образуют прочный и эластичный каркас для сердечных клапанов и окружают отверстия аорт. Во время операций по имплантации аортальный клапан заменяется искусственным протезом, который устанавливается в отверстие аорты. Врачи рекомендуют применять биологические протезы, но выявленная частота несоответствия «пациент-протез» (НПП) значительно влияет на длительность жизни пациентов после операции. Это связано с возможным расширением фиброзного кольца, которое может привести к сердечной недостаточности и необходимости повторных хирургических вмешательств. Помимо этого, пациенты с НПП рискуют пострадать от старения и износа биологических клапанов и развития клапанной недостаточности.

В качестве альтернативных методов используют биологический протез ТиАра или операцию Озаки. Протез ТиАра — новый тип биопротезов с гибким каркасом и створками из натуральной ткани. Операция Озаки заключается в протезировании створок клапана собственными тканями пациента. Ученые Пермского Политеха и кардиохирурги ФЦССХ имени С. Г Суханова проанализировали обе технологии, чтобы выяснить, какая из них оказывает меньшее воздействие на послеоперационные последствия.

Для исследования отобрали пациентов от 18 лет и старше, которые прошли через операцию Озаки или имплантацию протеза ТиАра. Среди них исключили тех, кто перенес инфекционный эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца и клапанов) и повторные кардиохирургические вмешательства. В итоге общее число исследуемых составило 352 человека, их поделили на две группы в зависимости от вида проведенной операции.

«Наблюдаемые пациенты из обеих групп отличались друг от друга по возрасту, индексу массы тела, систолическому давлению в легочной артерии и другим показателям. Для прозрачности исследования мы каждому пациенту из первой группы подбирали пару из второй, чтобы уравнять показатели и обеспечить максимальную схожесть», – объяснил Бакытбек Кадыралиев, старший научный сотрудник кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением по координации донорства органов и тканей человека ФЦССХ имени С. Г. Суханова.

«Исследование показало, что трансклапанные градиенты на аортальных клапанах оказались меньше в группе «Озаки». Это разница в давлении между верхней и нижней частью органа. В зависимости от нее определяется степень патологии, при которой сужается начальный участок аорты и ухудшается кровяной отток. Сделали вывод, что операция Озаки создает меньше рисков для развития этой патологии», – прокомментировал Ваграм Арутюнян, доктор медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением № 1, сердечно-сосудистый хирург ФЦССХ имени С. Г. Суханова.

«Однако говорить о безусловном преимуществе операции Озаки мы не можем. Длительность оперативного вмешательства, искусственного кровообращения и периода нарушения кровоснабжения сердечной мышцы была статистически значимо короче в группе «ТиАра». Соответственно, каждая из технологий имеет свои плюсы и недостатки», – дополнил Сослан Энгиноев, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Астрахань.

Выбор между различными видами биологических протезов и хирургическими методиками требует комплексного подхода, учитывающего индивидуальные клинические характеристики пациента и потенциальные риски. Дальнейшие исследования в этой области помогут оптимизировать стратегии лечения, минимизировать риски несоответствия «пациент-протез» и улучшить отдаленные результаты хирургических вмешательств на аортальные клапаны.

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ПНИПУ 744 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.