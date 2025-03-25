Новый метод пермяков поможет понять, сколько нефти осталось в пласте

Одна из главных задач для нефтегазовой отрасли России — повышение эффективности добычи. Крупные месторождения истощаются, доля трудноизвлекаемых запасов растет, поэтому важно изучать факторы, влияющие на степень извлечения углеводородов из недр. Существующие методы оценки эффективности добычи недостаточно точны, поскольку в них есть параметры, определение которых носит субъективный характер. Ученые Пермского Политеха предложили новый метод оценки эффективности выработки запасов нефти, основанный на более точных показателях. Его использование позволит выявить наилучшие условия для добычи.

Статья опубликована в журнале «Нефтепромысловое дело». Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Сегодня для определения эффективности извлечения нефти в России есть несколько методов вычислений, но все они содержат элемент субъективной оценки. Проблема в том, что в коэффициент извлечения нефти (КИН), показывающий сколько нефти теоретически можно извлечь из недр, входит коэффициент охвата. Он определяется специалистами аналитически и, как следствие, извлекаемые запасы в зависимости от рассчитанного КИН могут быть определены неточно, а оценка степени выработки этих запасов становится недостоверной.

Ученые Пермского Политеха предложили новый метод оценки эффективности извлечения углеводородов. Он учитывает не теоретический или проектный КИН, а отношение «текущего» КИН к накопленному водожидкостному фактору, то есть показатели фактической добычи нефти. Первый параметр характеризует степень извлечения геологических запасов, второй – долю добытой воды в продукции скважин за все время их эксплуатации.

В результате получается комплексный параметр. Если он равен 1 или более – процесс извлечения нефти идет эффективно, если меньше 1 – результаты ухудшаются. Применение такого метода помогло выяснить, что именно влияет на процесс добычи нефти, основываясь на промысловых данных по 168 нефтяным объектам, которые разрабатываются 10 лет и более.

– Мы исследовали нефтяные объекты в двух типах горных пород: терригенных (песчаники) и карбонатных (известняки, доломиты). По каждому из них были исходные промысловые данные, в том числе те, из которых мы посчитали комплексный параметр эффективности. С использованием методов математической статистики мы разделили эти данные на три группы и сопоставили рассчитанную эффективность выработки запасов и плотности сеток скважин (насколько скважины бурят близко друг к другу).

Это позволило нам доказать наличие взаимосвязей между комплексным параметром и геолого-технологическими факторами. Например, в терригенных коллекторах эффективность выработки запасов выше, если нефтяной пласт толще, а сама нефть менее вязкая и смолистая. При этом в карбонатных коллекторах основным направлением для повышения эффективности добычи является уплотнение сеток скважин, в том числе при пониженной вязкости нефти, – комментирует Владимир Новиков, доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Результаты исследований ученых ПНИПУ могут быть полезны для проектирования разработки нефтяных месторождений, например, для выбора объектов-аналогов и оценки КИН. В будущем планируется создать более сложные математические модели, чтобы прогнозировать эффективность добычи на основе геологических характеристик пластов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1027 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.