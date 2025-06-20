Выявлены особенности семей детей с ожирением

Избыточный вес у детей, особенно младшего возраста, — одна из самых серьезных и изучаемых проблем, которые стоят перед современным здравоохранением. В Тюменской области от лишнего веса или ожирения страдает каждый четвертый ребенок. Чаще всего такой диагноз имеют дети 6-11 лет (почти 30%), особенно уязвимы мальчики. Эндокринолог, ассистент кафедры детских болезней Тюменского медицинского университета Александра Сургутская изучила клинико-метаболические показатели детей этого возраста с ожирением и выяснила особенности взаимоотношений в семьях, где они воспитываются.

В исследовании участвовали 94 ребенка и 165 их родителей. Они проходили медицинское обследование и заполняли опросники.

По данным медиков, серьезные нарушения в работе организма у детей с лишним весом формируются уже в младшем школьном возрасте. У них накапливается жир в области живота, повышается давление, уровень вредных жиров и сахара в крови, а также снижается чувствительность к инсулину.

Ночные перекусы и нелюбовь к спорту увеличивают риск детского ожирения в три раза. Но самым мощным фактором является наследственность: если кто-то из близких родственников страдает от лишнего веса, вероятность столкнуться с этой проблемой у ребенка возрастает больше, чем в 11 раз.

Исследование подтвердило, что пищевое поведение детей тесно связано с отношениями в семье.

Дети с ожирением часто чувствуют себя одинокими. Многие из них жаловались, что родители не обращают на них внимания и не готовы обсуждать проблемы, с чем согласны почти 60% мам и 40% пап. 40% отцов демонстрировали «отрицание» и «психологическую дистанцию» с младшими членами семьи. В таких семьях эмоциональное переедание отмечалось достоверно чаще.

Исследование выявило некоторые закономерности также в семьях, где родители чересчур опекали детей, в том числе ограничивали их в питании.

Чрезмерная опека матери особенно повлияла на девочек. У них сохранялся повышенный аппетит даже при эмоциональных переживаниях, они могли есть быстро и не чувствовать сытости.

У мальчиков же другая реакция: они могут отказываться от еды, если отец проявляет излишнюю власть или гиперопеку.

Александра Сургутская, врач – детский эндокринолог, ассистент кафедры детских болезней Тюменского медицинского университета:

— В ходе исследования выяснилось, что в младшем школьном возрасте пищевое поведение девочек с ожирением проявляется удовольствием от еды, эмоциональным перееданием, низким ощущением сытости и связано с развитием нарушений углеводного обмена. У мальчиков пищевое поведение характеризуется эмоциональным недоеданием и ассоциировано с формированием нарушений липидного и пуринового обменов и инсулинорезистентностью. Ограничительный тип пищевого поведения матери в сочетании с эмоциогенным типом пищевого поведения отца являются факторами риска развития ожирения у ребёнка в младшем школьном возрасте.

По мнению исследователя, особенности взаимоотношений в семье важно учитывать для более успешной профилактики и лечения ожирения у младших школьников. Результаты исследования опубликованы в изданиях «Пермский медицинский журнал» и «Медицинская наука и образование Урала».

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ТГМУ 30 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.