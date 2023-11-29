Разработанный в ВШЭ программный комплекс обеспечит надежность российских электронных компонентов

В НИУ ВШЭ разработали программный комплекс «АСОНИКА-К», который помогает сделать отечественные электронные детали надежнее. В октябре он уже заработал на одном из промышленных предприятий, выпускающих электронные компоненты.

В 2023 году между НИУ ВШЭ и одним из предприятий ОПК был заключен лицензионный договор на право использования результатов интеллектуальной деятельности университета и передана лицензия на созданную в НИУ ВШЭ программу для ЭВМ «АСОНИКА-К-ЗИП 4.0». Это стало возможным благодаря модернизации программного продукта, которая проводится в рамках стратегического проекта «Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность» программы «Приоритет-2030».

Программный комплекс (ПК) «АСОНИКА-К» — выпускаемое с 2012 года модульное программное средство, которое позволяет автоматизировать проектные исследования надежности электронных средств киберфизических систем. Комплекс анализирует, насколько надежно работают разные части электронного устройства за весь срок эксплуатации, исходя из свойств долговечности, сохраняемости и безотказности применяемой электронной компонентной базы в условиях установленной модели эксплуатации, а также способность сохранять работоспособность за установленный срок службы, возможность поддержание работоспособности систем при использование запасных частей.

Отечественные программы подобного уровня как у ПК АСОНИКА-К в настоящее время отсутствуют. Российским аналогом выступает система АСРН, однако, ее последняя версия создана в 2006 году. Аналогичное зарубежное программное обеспечение, представленное на российском рынке, в частности, израильский модуль Reliability prediction систем RAM Commander, американские ПК Relex и Blocksim не содержат в своих базах данных характеристик надежности элементов отечественного производства, что существенно снижает их востребованность на российских предприятиях. При этом ПК АСОНИКА-К полностью готов к эксплуатации и обладает актуальной базой данных по электронной компонентной базе и другим типа устройств как отечественного, так и иностранного производства.

Программный комплекс состоит из пяти самостоятельных модулей (систем): базовый модуль расчета электронных модулей «АСОНИКА-К-СЧ» и дополнительные модули – система расчета и оптимизации запасов в комплектах ЗИП «АСОНИКА-К-ЗИП», система расчета надежности сложных (резервированных) изделий «АСОНИКА-К-СИ», система расчета надежности аппаратуры с реконфигурируемой структурой «АСОНИКА-К-РЭС» и система расчета долговечности аппаратуры «АСОНИКА-К-Д».

ПК АСОНИКА-К позволяет автоматизировать процесс исследования надежности от элемента до большой системы и обладает следующими конкурентными преимуществами: доступностью для освоения всеми участниками процесса проектирования электронных средств; визуализацией процесса расчета надежности изделий и их анализа; автоматизацией спектра задач по оценки безотказности, сохраняемости, долговечности изделий и комплектов ЗИП на этапах проектирования.

«Наши клиенты — предприятия, которые занимаются созданием электронных устройств ответственного или двойного назначения, в том числе для энергетики, медицины, вооружений, военной техники. Кроме того, ПК АСОНИКА-К может быть востребован и другими коммерческими и некоммерческими организациям — разработчиками и производителями электронной аппаратуры», — рассказал руководитель проекта по проекту «Повышение потребительской готовности программного комплекса «АСОНИКА-К» для прогнозирования надежности киберфизических систем», кандидат технических наук, доцент, Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ Сергей Полесский. Подробнее узнать о программном комплексе, познакомиться с документацией можно на официальном сайте проекта.

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НИУ ВШЭ 255 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — одно из крупнейших и самых востребованных высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы. В НИУ ВШЭ представлены все уровни образовательной подготовки (от лицея для школьников до аспирантуры и MBA) по широкому спектру направлений в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также творческих специальностей. Научные подразделения ВШЭ — институты, центры, лаборатории, возглавляемые ведущими российскими и зарубежными учеными, ориентированы как на фундаментальные исследования, так и на прикладные разработки по заказам федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-50 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.