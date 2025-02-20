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1 час назад
Сеченовский Университет
45

Внедрен новый подход к подбору терапии рака с алгоритмом, анализирующим профили РНК в опухоли

4.5

Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета внедрили в клиническую практику использование аналитической платформы «Онкобокс», анализирующей раковые новообразования с помощью секвенирования РНК в образцах опухоли. На основе полученных данных алгоритм составляет персонализированный рейтинг эффективности таргетных препаратов для конкретного пациента. Врач может использовать его для выбора наиболее оптимальной стратегии лечения. Первое проспективное клиническое исследование, проведенное сотрудниками Института совместно с партнерскими организациями, подтвердило эффективность использования алгоритма для подбора терапии у пациентов с поздними стадиями онкозаболеваний.

Сеченовский Университет
# онкопатология
# опухоль
# рак
# РНК
# терапия
Рентген грудной клетки с развивающейся раковой опухолью / © Lange123, en.wikipedia.org

Результаты исследования опубликовали в высокорейтинговом журнале Computers in Biology and Medicine.

Изучение экспрессии (активности) генов опухоли с помощью РНК-секвенирования показывает, молекулярные мишени каких противораковых препаратов активны в конкретной опухоли, а каких – подавлены, рассказал главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, один из создателей платформы «Онкобокс», профессор РАН Антон Буздин. Новый подход для подбора персонализированной терапии рака заключается в анализе профилей секвенирования РНК в материале опухоли с помощью платформы «Онкобокс». Алгоритм платформы выявляет измененную активность генов-мишеней лекарственных препаратов и молекулярных путей и из множества существующих противоопухолевых препаратов подбирает те, которые будут максимально эффективны для конкретного пациента.

«Подбор терапии на основе профилей РНК существенно повышает шанс найти действительно эффективное лечение для индивидуального больного, – подчеркнул Антон Буздин.  – Рутинно используемый сегодня подбор лечения на основе диагностических мутаций ДНК полезен лишь для 15-20 процентов онкопациентов, так как у остальных в опухоли таких мутаций попросту не оказывается. Определение тактики лечения на основе анализа РНК будет полезно практически для всех пациентов. Внедрение этой технологии поможет увеличить продолжительность жизни десятков тысяч больных с опухолями поздних стадий».

Сотрудники Института персонализированной онкологии совместно с партнерами успешно провели и опубликовали результаты первого проспективного клинического исследования, где терапию онкобольным назначали с использованием алгоритма, анализирующего профили РНК.

Всего в исследовании участвовали 239 взрослых пациентов с солидными злокачественными, преимущественно метастатическими опухолями. 135 из них получали лекарственную терапию, остальные проходили паллиативное лечение или лучевую терапию. Препараты, рекомендованные аналитической платформой «Онкобокс», были назначены 59 процентам участникам исследования. В остальных случаях (контрольная группа) пациенты получали лечение по стандартным протоколам.

При этом участники, которым назначили терапию с учетом составленных алгоритмом индивидуальных рейтингов эффективности препаратов, прошли значительно больше предварительных линий лекарственных терапии по сравнению с контрольной группой, что говорит о большей тяжести заболевания. Однако именно у них зафиксировали более длительную беспрогрессивную выживаемость. В целом результаты клинического исследования подтвердили, что подбор противораковой терапии на основе анализа РНК опухоли позволяет почти в два раза повысить вероятность ответа на терапию пациентов на поздних стадиях, а также увеличить безрецидивный период в среднем на 10 месяцев.

Результаты проведенного исследования ученые ранее представили на международной конференции консорциума Worldwide Innovative Network (WIN) в Абу-Даби (ОАЭ). Их работа получила первую премию за лучшее исследование и лучший доклад.

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Сеченовский Университет
14 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# онкопатология
# опухоль
# рак
# РНК
# терапия
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