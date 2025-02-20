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Внедрен новый подход к подбору терапии рака с алгоритмом, анализирующим профили РНК в опухоли
Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета внедрили в клиническую практику использование аналитической платформы «Онкобокс», анализирующей раковые новообразования с помощью секвенирования РНК в образцах опухоли. На основе полученных данных алгоритм составляет персонализированный рейтинг эффективности таргетных препаратов для конкретного пациента. Врач может использовать его для выбора наиболее оптимальной стратегии лечения. Первое проспективное клиническое исследование, проведенное сотрудниками Института совместно с партнерскими организациями, подтвердило эффективность использования алгоритма для подбора терапии у пациентов с поздними стадиями онкозаболеваний.
Результаты исследования опубликовали в высокорейтинговом журнале Computers in Biology and Medicine.
Изучение экспрессии (активности) генов опухоли с помощью РНК-секвенирования показывает, молекулярные мишени каких противораковых препаратов активны в конкретной опухоли, а каких – подавлены, рассказал главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, один из создателей платформы «Онкобокс», профессор РАН Антон Буздин. Новый подход для подбора персонализированной терапии рака заключается в анализе профилей секвенирования РНК в материале опухоли с помощью платформы «Онкобокс». Алгоритм платформы выявляет измененную активность генов-мишеней лекарственных препаратов и молекулярных путей и из множества существующих противоопухолевых препаратов подбирает те, которые будут максимально эффективны для конкретного пациента.
«Подбор терапии на основе профилей РНК существенно повышает шанс найти действительно эффективное лечение для индивидуального больного, – подчеркнул Антон Буздин. – Рутинно используемый сегодня подбор лечения на основе диагностических мутаций ДНК полезен лишь для 15-20 процентов онкопациентов, так как у остальных в опухоли таких мутаций попросту не оказывается. Определение тактики лечения на основе анализа РНК будет полезно практически для всех пациентов. Внедрение этой технологии поможет увеличить продолжительность жизни десятков тысяч больных с опухолями поздних стадий».
Сотрудники Института персонализированной онкологии совместно с партнерами успешно провели и опубликовали результаты первого проспективного клинического исследования, где терапию онкобольным назначали с использованием алгоритма, анализирующего профили РНК.
Всего в исследовании участвовали 239 взрослых пациентов с солидными злокачественными, преимущественно метастатическими опухолями. 135 из них получали лекарственную терапию, остальные проходили паллиативное лечение или лучевую терапию. Препараты, рекомендованные аналитической платформой «Онкобокс», были назначены 59 процентам участникам исследования. В остальных случаях (контрольная группа) пациенты получали лечение по стандартным протоколам.
При этом участники, которым назначили терапию с учетом составленных алгоритмом индивидуальных рейтингов эффективности препаратов, прошли значительно больше предварительных линий лекарственных терапии по сравнению с контрольной группой, что говорит о большей тяжести заболевания. Однако именно у них зафиксировали более длительную беспрогрессивную выживаемость. В целом результаты клинического исследования подтвердили, что подбор противораковой терапии на основе анализа РНК опухоли позволяет почти в два раза повысить вероятность ответа на терапию пациентов на поздних стадиях, а также увеличить безрецидивный период в среднем на 10 месяцев.
Результаты проведенного исследования ученые ранее представили на международной конференции консорциума Worldwide Innovative Network (WIN) в Абу-Даби (ОАЭ). Их работа получила первую премию за лучшее исследование и лучший доклад.
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