Патенты в сфере зеленой энергетики увеличили доходность компаний

Использование возобновляемых источников энергии и зеленых технологий в сфере энергетики повышает рентабельность инвестиций и доходность компаний. А высокие выбросы углекислого газа, наоборот, ведут к снижению финансовой эффективности. Это показало совместное исследование сотрудников факультета экономических наук ВШЭ и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Результаты работы опубликованы в Frontiers in Environmental Science. В последние годы зеленая энергетика сделала существенный шаг вперед. Государства и бизнес тратят сотни миллиардов долларов на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ядерной энергетики, электротранспорта. В 2020 году их доля составила 40 процентов от всех инвестиций энергетического сектора, достигнув 400 млрд долларов. В Евросоюзе на зеленую энергетику тратят в 3,5 раза больше средств, чем на традиционную, а Китай сократил инвестиции в газовую и нефтяную сферы на 40 процентов и сосредоточился на развитии ВИЭ. Все больше исследований показывают, что применение зеленых технологий может положительно влиять на прибыльность компаний.

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Макеева, стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории корпоративных финансов НИУ ВШЭ Константин Попов и научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Ольга Теплова выяснили, как инвестиции в зеленую энергетику влияют на рентабельность энергетических компаний в странах БРИКС. Для этого они изучили 63 крупнейшие фирмы стран БРИКС и рассмотрели основные показатели финансовой эффективности: рентабельность активов, рентабельность инвестиций и рыночную капитализацию.

В качестве независимых переменных были рассмотрены эмиссия CO2 и патенты компаний в трех основных видах зеленой энергетики: возобновляемые источники энергии, технологии с потенциалом снижения выбросов при сжигании топлива и ядерные технологии. По всем видам патентов среди стран — членов организации лидирует Китай: его доля достигает 94% от патентов в сфере ВИЭ и 89 процентов — от патентов комбинированных систем. Для контроля результатов в модель были также включены выручка и инвестиции компании, а также подушевой ВВП страны базирования компании. Авторы построили несколько моделей, которые позволяют найти связь между инвестициями в зеленые технологии, выбросами углекислого газа и рентабельностью активов, инвестиций и рыночной капитализацией компаний.

Оказалось, что более высокая эмиссия CO2 значимо снижает прибыльность компаний и негативно влияет на их рыночную капитализацию: увеличение выбросов углекислого газа на 1% ведет к падению рентабельности компаний почти на два процента. Рентабельность инвестиций снижается еще больше — на 5–7 процентов, как и рыночная капитализация компаний.

А вот чем больше патентов в сфере зеленой энергетики зарегистрирует компания, тем больше будет ее прибыльность. Рентабельность активов в среднем повышается на 0,7 процента, а наибольшую прибавку дают патенты в сфере атомной энергии — до 1,6 процента. Рентабельность инвестиций повышается на 2–3 процента.

Исследователи отмечают, что патенты на технологии возобновляемых источников энергии существенно влияют только на рентабельность инвестированного капитала, в то время как технологии с потенциалом снижения выбросов при сжигании топлива и ядерные технологии положительно сказываются на всех финансовых показателях компаний. По мнению авторов, не стоит отказываться от ядерной энергетики. АЭС — это мощный, стабильный и низкоуглеродный источник энергии, который может работать в течение многих лет.

Однако стоит учитывать, что инвестиции в зеленую энергетику чаще всего имеют долгосрочный характер и приносят финансовую отдачу далеко не сразу. Исследование показывает, что бизнес может вести себя ответственно перед обществом и окружающей средой и получать от этого значительную прибыль. «Развитие зеленой энергетики должно стать приоритетом стран БРИКС, а для этого стоит инвестировать в инфраструктуру и совершенствовать законодательство, так как эти факторы существенно влияют на расширение использования низкоуглеродных технологий в электроэнергетике», — отметила Елена Макеева.

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