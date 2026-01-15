  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 января, 14:19
ТГМУ
44

На ящурках Кавказского экорегиона впервые обнаружили переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки

❋ 4.9

Клещей вида Hyalomma aegyptium впервые обнаружили исследователи на ящурках рода Eremias. Эти клещи считаются потенциальными переносчиками опасных болезней, включая конго-крымскую лихорадку — тяжелое заболевание с высокой смертностью.

ТГМУ
# Кавказ
# клещи
# паразиты
# рептилии
# эктопаразиты
Клещи на ящурках / © И. В. Доронин, пресс-служба ТМУ

Исследователи обнаружили Hyalomma aegyptium во время изучения паразитических клещей и оценки их эпидемиологической значимости для Кавказского экорегиона. Группа ученых под руководством биолога Тюменского медицинского университета, к.б.н. Марии Орловой исследовала паразитов более чем у тысячи экземпляров рептилий, обитавших на территории Дагестана (Россия), Армении, Азербайджана и Ирана с 1896 по 2022 годы. Таким образом, ученым удалось получить картину изменений за последние 125 лет.

— Кавказ считается одним из самых привлекательных мест для герпетологических исследований. Он входит в список 25 наиболее значимых для планеты экорегионов, которые отличаются одновременно богатством фауны и чувствительностью к разрушению природной среды. С учетом исчезновения некоторых видов рептилий, мы видим острую необходимость изучения и сохранения биооразнообразия, чему способствует наша научная работа, — считает Мария Орлова. — Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что ящурки рода Eremias, ранее не считавшиеся значимым звеном в циркуляции патогенов, теперь могут рассматриваться как потенциальные участники этого процесса из-за обнаруженных на них переносчиков.

Результаты опубликованы в журнале Asian Herpetological Research. Исследователи систематизировали и существенно дополнили данные о паразитах ящурок, подробно описав, какие патогены они могут переносить. Ученые обнаружили девять видов эктопаразитов, в том числе исксодовых и гамазовых клещей, а также краснотелок. Фауна эктопаразитов оказалась беднее, чем у ящурок рода Darevskia и Lacerta (в которых по 14 видов только иксодовых клещей). По мнению ученых, это может объясняться как недостаточной изученностью ящурок, так и их специфичным местом обитания — на открытых пространствах, которые определяют доступный круг паразитов.

Данная работа вышла в рамках цикла публикаций по эктопаразитам различных групп рептилий юга России и прилегающих территорий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГМУ
36 статей
Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
Показать больше
ТГМУ
# Кавказ
# клещи
# паразиты
# рептилии
# эктопаразиты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
13 января, 12:39
Игорь Байдов

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Археология
# акведук
# баня
# Помпеи
# Рим
# римляне
# самниты
# свинец
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно