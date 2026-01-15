На ящурках Кавказского экорегиона впервые обнаружили переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки

Исследователи обнаружили Hyalomma aegyptium во время изучения паразитических клещей и оценки их эпидемиологической значимости для Кавказского экорегиона. Группа ученых под руководством биолога Тюменского медицинского университета, к.б.н. Марии Орловой исследовала паразитов более чем у тысячи экземпляров рептилий, обитавших на территории Дагестана (Россия), Армении, Азербайджана и Ирана с 1896 по 2022 годы. Таким образом, ученым удалось получить картину изменений за последние 125 лет.

— Кавказ считается одним из самых привлекательных мест для герпетологических исследований. Он входит в список 25 наиболее значимых для планеты экорегионов, которые отличаются одновременно богатством фауны и чувствительностью к разрушению природной среды. С учетом исчезновения некоторых видов рептилий, мы видим острую необходимость изучения и сохранения биооразнообразия, чему способствует наша научная работа, — считает Мария Орлова. — Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что ящурки рода Eremias, ранее не считавшиеся значимым звеном в циркуляции патогенов, теперь могут рассматриваться как потенциальные участники этого процесса из-за обнаруженных на них переносчиков.

Результаты опубликованы в журнале Asian Herpetological Research. Исследователи систематизировали и существенно дополнили данные о паразитах ящурок, подробно описав, какие патогены они могут переносить. Ученые обнаружили девять видов эктопаразитов, в том числе исксодовых и гамазовых клещей, а также краснотелок. Фауна эктопаразитов оказалась беднее, чем у ящурок рода Darevskia и Lacerta (в которых по 14 видов только иксодовых клещей). По мнению ученых, это может объясняться как недостаточной изученностью ящурок, так и их специфичным местом обитания — на открытых пространствах, которые определяют доступный круг паразитов.

Данная работа вышла в рамках цикла публикаций по эктопаразитам различных групп рептилий юга России и прилегающих территорий.

