На ящурках Кавказского экорегиона впервые обнаружили переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки
Клещей вида Hyalomma aegyptium впервые обнаружили исследователи на ящурках рода Eremias. Эти клещи считаются потенциальными переносчиками опасных болезней, включая конго-крымскую лихорадку — тяжелое заболевание с высокой смертностью.
Исследователи обнаружили Hyalomma aegyptium во время изучения паразитических клещей и оценки их эпидемиологической значимости для Кавказского экорегиона. Группа ученых под руководством биолога Тюменского медицинского университета, к.б.н. Марии Орловой исследовала паразитов более чем у тысячи экземпляров рептилий, обитавших на территории Дагестана (Россия), Армении, Азербайджана и Ирана с 1896 по 2022 годы. Таким образом, ученым удалось получить картину изменений за последние 125 лет.
— Кавказ считается одним из самых привлекательных мест для герпетологических исследований. Он входит в список 25 наиболее значимых для планеты экорегионов, которые отличаются одновременно богатством фауны и чувствительностью к разрушению природной среды. С учетом исчезновения некоторых видов рептилий, мы видим острую необходимость изучения и сохранения биооразнообразия, чему способствует наша научная работа, — считает Мария Орлова. — Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что ящурки рода Eremias, ранее не считавшиеся значимым звеном в циркуляции патогенов, теперь могут рассматриваться как потенциальные участники этого процесса из-за обнаруженных на них переносчиков.
Результаты опубликованы в журнале Asian Herpetological Research. Исследователи систематизировали и существенно дополнили данные о паразитах ящурок, подробно описав, какие патогены они могут переносить. Ученые обнаружили девять видов эктопаразитов, в том числе исксодовых и гамазовых клещей, а также краснотелок. Фауна эктопаразитов оказалась беднее, чем у ящурок рода Darevskia и Lacerta (в которых по 14 видов только иксодовых клещей). По мнению ученых, это может объясняться как недостаточной изученностью ящурок, так и их специфичным местом обитания — на открытых пространствах, которые определяют доступный круг паразитов.
Данная работа вышла в рамках цикла публикаций по эктопаразитам различных групп рептилий юга России и прилегающих территорий.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
