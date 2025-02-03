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Тюменский лингвист проанализировала метафоры, посвященные оружию
Лексика военной тематики — один из важнейших источников метафоризации, что обусловлено важностью роли войн в многовековой истории человечества и, как следствие, их влиянием на разные области человеческого бытия. Лингвист ТюмГУ охарактеризовала метафоры, структурирующие модель «человек – оружие», в русской поэзии.
В любой классификации метафор выделяется в качестве обязательного разряд «оружие» (вооружение). Оружие как разного рода средства, устройства, предназначенные для нападения или защиты и используемые человеком начиная с древнейших времен, – один из важнейших элементов культуры.
Статья «Реализации когнитивной модели «человек – оружие» в русских поэтических текстах (на материале словарей образов)» Елена Купчик вышла в журнале «Вопросы лексикографии».
Словари поэтических образов – важные источники информации о метафорических соответствиях, существующих в русской литературе на протяжении ее развития.
В качестве таких источников исследователь использовала «Словарь поэтических образов» Н.В. Павлович и «Словарь языка поэзии» Н.Н. Ивановой и О.Е. Ивановой.
Проведя анализ словарей, ученый сделала вывод, что посредством многочисленных метафор оружия в русских художественных текстах старого и нового времени получает осмысление практически весь человек: его личность, части тела, органы, действия, чувства, эмоции, душевные состояния, мысли.
Наиболее подробно представлено лицо человека, прежде всего глаза, которые являются не только заметной деталью внешнего облика, но и важным источником информации о внутреннем мире человека. Модель «глаза – оружие» имеет наиболее объемную область источника, в которую включаются многочисленные виды оружия и боеприпасов: стрелы, лук, мечи, сабли, шпаги, пули, винтовки, порох.
Элементы внешнего человека сопоставляются с оружием разного вида по признакам остроты, формы, цвета, быстроты перемещения, поражающего действия. Внутренний мир человека также представлен сопоставлениями с разнообразным оружием, общим признаком сопоставления является поражающее действие.
Наиболее традиционны и распространенны образные параллели с обозначениями метательного, колющего и режущего оружия, прежде всего стрел, а также мечей, копий и таких частей холодного оружия, как клинок, лезвие: с ними сопоставляются как реалии внешнего человека, так и проявления его внутреннего мира.
Уподобления человека оружию используется при обращении к самым разным ситуациям, в которых человек вступает в конфронтацию, наносит и получает раны, одерживает победы и терпит поражения.
Так чувства, возникающие у человека при возмущении, высокой степени недовольства чем-либо, получают воплощение в сопоставлении с мощным оружием – например, в традиционных метафорах меч гнева, меч злобы. Традиционное осмысление гнева как огня, отраженное в текстах многих поэтов (Г. Державина, П. Вяземского, В. Майкова, В. Петрова), делает возможным его сопоставления с оружием соответствующего вида: яростный взрыв злобы (М. Волошин), таран – обугленное бревно гнева (В. Хлебников).
Реализации метафорической модели «человек – оружие» имеют широкую сферу использования: описывают внешность человека, его движения, особенности характера, настроения, состояния, чувства, отношение к людям.
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