  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 минут назад
НИТУ МИСИС
28

Биопринтер для печати органов от ученых НИТУ МИСИС вышел на рынок

4.9

In situ биопринтер теперь доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования «НАША ЛАБА». С помощью подобного устройства уже проведена первая в мире операция с биопечатью на человеке.

НИТУ МИСИС
# 3D-принтер
# биопринтер
# органы
# ткани
Биопринтер от НИТУ МИСИС / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Комплекс предназначен для восстановления тканей и органов непосредственно в ране. Устройство сканирует дефект, создает его трехмерную карту. Биопечать производится по заданной траектории, в среднем, за пять минут. Также прибор адаптируется под дыхание пациента и с ним совместимы разные виды гидрогелей. Помимо исследований в области тканевой инженерии, in situ биопринтер подходит для других отраслей и может выступать в качестве «классического» 3D-принтера.

«Университет МИСИС – лидер в области инженерных и технологических подходов в области трехмерной биопечати и биофабрикации. К нам обращаются за инженерными решениями другие вузы, ведь для успешного развития новых подходов необходимо тесное взаимодействие и координация усилий между различными организациями и компаниями.

Для СамГМУ мы разработали программно-аппаратный комплекс сканирования и биопечати для их роботической системы. Для Сеченовского университета сейчас создаем медицинский биопринтер, который будет работать в клинических условиях с «биочернилами», над которыми трудятся коллеги. Мы всегда открыты для сотрудничества», – пояснил доктор физико-математических Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Комплекс создан в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» совместно с пионерами в области биопечати – компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс». Роботическая система – российская, от компании Робопро. В разработке биопринтера принимали участие магистранты передовой инженерной школы МИСИС «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии». Оборудование создается на опытно-промышленном производстве медицинских изделий университета с внедренным ГОСТ ISO 13485-2017.

«НАША ЛАБА» – сервис по поиску и подбору научного оборудования и расходных материалов, произведённых в России и Белоруссии, создан в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
78 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
Показать больше
НИТУ МИСИС
# 3D-принтер
# биопринтер
# органы
# ткани
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
700
Тело человека с докембрия до наших дней
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Фев
600
Красивые математические задачи с айтишных собеседований
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
600
Луна как телескоп: как использовать естественный спутник в методах высокого разрешения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
700
Лингвистические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Фев
450
Гамма-всплески
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Фев
400
Библейские растения
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Визуальный поворот в философии: как смотреть и (не) видеть?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Необыкновенные приключения динозавров в России
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
31 января
ПНИПУ

Невидимые силы: ученые Пермского Политеха рассказали о магнитах

Незаметная, но мощная энергия магнитов окружает нас повсюду — от самых маленьких бытовых приборов до гигантской оболочки Земли. Эксперты Пермского Политеха рассказали про то, какими бывают магниты, почему для усиления притяжения используют форму подковы, что такое монополь и возможно ли разделить полюса, от чего зависит цвет северного сияния и как магнитотерапия воздействует на суставы и сосуды.

ПНИПУ
# магнитное поле
# магниты
# полюса Земли
# Северное сияние
# электромагниты
Вчера, 13:33
Андрей

Крокодил укусил за шею молодого «ледяного дракона» 76 миллионов лет назад

Несколько лет назад в Канаде открыли гигантских птерозавров, которых прозвали «ледяными драконами северных ветров»: их масса переваливала за 200 килограммов. Недавно там же обнаружили позвонок этого летающего ящера с характерным отверстием. Отметина осталась после укуса, сделанного древним плотоядным, и палеонтологи попытались восстановить охоту, случившуюся более 70 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Канада
# крокодилы
# крупный птерозавр
# меловой период
# охота
# позвонки
# птерозавр
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
30 января
Любовь

В ирландских пещерах нашли новый вид грибов, управляющих пауками

В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.

Биология
# грибковые инфекции
# грибы
# зомби
# паразиты
# пауки
# членистоногие
30 января
Березин Александр

Исследование греческого болота переписало историю Эллады

Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.

История
# Древний Рим
# Древняя Греция
# история
# палеоботаника
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно