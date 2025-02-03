Биопринтер для печати органов от ученых НИТУ МИСИС вышел на рынок

In situ биопринтер теперь доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования «НАША ЛАБА». С помощью подобного устройства уже проведена первая в мире операция с биопечатью на человеке.

Комплекс предназначен для восстановления тканей и органов непосредственно в ране. Устройство сканирует дефект, создает его трехмерную карту. Биопечать производится по заданной траектории, в среднем, за пять минут. Также прибор адаптируется под дыхание пациента и с ним совместимы разные виды гидрогелей. Помимо исследований в области тканевой инженерии, in situ биопринтер подходит для других отраслей и может выступать в качестве «классического» 3D-принтера.

«Университет МИСИС – лидер в области инженерных и технологических подходов в области трехмерной биопечати и биофабрикации. К нам обращаются за инженерными решениями другие вузы, ведь для успешного развития новых подходов необходимо тесное взаимодействие и координация усилий между различными организациями и компаниями.

Для СамГМУ мы разработали программно-аппаратный комплекс сканирования и биопечати для их роботической системы. Для Сеченовского университета сейчас создаем медицинский биопринтер, который будет работать в клинических условиях с «биочернилами», над которыми трудятся коллеги. Мы всегда открыты для сотрудничества», – пояснил доктор физико-математических Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Комплекс создан в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» совместно с пионерами в области биопечати – компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс». Роботическая система – российская, от компании Робопро. В разработке биопринтера принимали участие магистранты передовой инженерной школы МИСИС «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии». Оборудование создается на опытно-промышленном производстве медицинских изделий университета с внедренным ГОСТ ISO 13485-2017.

«НАША ЛАБА» – сервис по поиску и подбору научного оборудования и расходных материалов, произведённых в России и Белоруссии, создан в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию.

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НИТУ МИСИС 78 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.