Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НовГУ исследовали «мешок» с червями в легких у няни для собак
В одну из новгородских больниц обратилась женщина с результатами рентгена органов грудной клетки. На снимке были видны образования в легких размером с яблоко: справа – 76х66х66 миллиметров, слева – 81х69х70 миллиметров. Больная — уроженка республики Таджикистан, длительное время занималась передержкой собак. Никаких симптомов пациентка не чувствовала. Микроскопическое исследование выявило огромные паразитарные кисты, образовавшиеся из-за попавшего в...
В одну из новгородских больниц обратилась женщина с результатами рентгена органов грудной клетки. На снимке были видны образования в легких размером с яблоко: справа – 76х66х66 миллиметров, слева – 81х69х70 миллиметров. Больная — уроженка республики Таджикистан, длительное время занималась передержкой собак. Никаких симптомов пациентка не чувствовала.
Микроскопическое исследование выявило огромные паразитарные кисты, образовавшиеся из-за попавшего в организм гельминта — эхинококка.
Женщине назначили операцию по удалению обеих кист.
— Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов, — рассказала Ольга Азовцева. — По мере роста кист происходит нарушение функции близлежащих органов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания. Интересно, что у пациентки при первичном обращении даже анализ крови на антитела к Echinococcus granulosus был отрицательным. Заболевание без лечения фатально, при лечении возможны осложнения, рецидивы, приводящие к инвалидизации больного.
Заражение человека происходит при поглаживании собак, на шерсти которых могут находиться онкосферы (личинки). При попадании в желудок оболочка онкосферы растворяется под действием желудочного сока, и высвободившиеся паразиты через систему воротной вены попадают в печень, где чаще всего и формируются эхинококковые кисты. Отдельные паразиты проходят печеночный барьер и через правые отделы сердца попадают в легочное капиллярное русло, что приводит к образованию легочных кист. В редких случаях паразит преодолевает легочный барьер и попадает в большой круг кровообращения с поражением многих органов человека, в том числе и головного мозга. Из зародыша эхинококка медленно развивается киста, имеющая вид пузыря, заполненного жидкостью.
Первым этапом проведена открытая операция по удалению кисты слева, послеоперационный период проходил без осложнений. Больную выписали на амбулаторное лечение и назначили антигельминтный препарат широкого спектра действия. Вторая операция была запланирована через пять месяцев. Но при подготовке ней у больной появился кашель с гнойной мокротой, высокая температура и признаки дыхательной недостаточности.
— На рентгене было выявлено наличие воздуха и избытка жидкости в плевральной полости, а также заподозрен прорыв кисты, — отметила Ольга Азовцева. — Анализ крови на антитела к Echinococcus granulosus IgG на этот раз был положительным.
Заболевание регистрируется повсеместно, однако чаще на территориях с развитым отгонно-пастбищным животноводством, низким уровнем санитарного благополучия, высоким числом безнадзорных собак, где население занимается охотничьим промыслом.
— По данным ВОЗ в мире общее количество больных эхинококкозом составляет более 1 миллиона человек, — пояснила Ольга Азовцева. — В Российской Федерации ежегодно регистрируется свыше 500 случаев, — в масштабах страны это не частое, но тяжелое заболевание. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Количество смертей, связанных с развитием эхинококкоза составило 29 случаев за период с 2017 по 2021 годы. Наиболее часто заболевание встречается у лиц от 18 до 49 лет, чаще у женщин.
Ученый подчеркивает, что заболевание чаще выявляется при инструментальных методах — лучевых, ультразвуковых. Снижению заболеваемости способствует дегельминтизация домашних питомцев, соблюдение противоэпидемических мероприятий при забое скота и личная гигиена.
Авторы исследования — заведующая кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней НовГУ Ольга Азовцева и студенты Медицинского института НовГУ Андрей Грачев и Даниил Антропов.
Обзор исследования подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Скорость времени и «парадокс близнецов»
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Наш собственный космос: что мы узнали об океане за последние 10 лет
Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?
Это все у вас в голове: психосоматика и реальные заболевания
Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии