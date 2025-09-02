  • Добавить в закладки
2 сентября, 15:31
НовГУ
59

В НовГУ исследовали «мешок» с червями в легких у няни для собак

❋ 5.1

В одну из новгородских больниц обратилась женщина с результатами рентгена органов грудной клетки. На снимке были видны образования в легких размером с яблоко: справа – 76х66х66 миллиметров, слева – 81х69х70 миллиметров. Больная — уроженка республики Таджикистан, длительное время занималась передержкой собак. Никаких симптомов пациентка не чувствовала. Микроскопическое исследование выявило огромные паразитарные кисты, образовавшиеся из-за попавшего в...

НовГУ
# легкие
# паразиты
# собаки
# черви
Множественный эхинококкоз легких (поражения правого и левого легкого) на обзорной рентгенограмме / © Пресс-служба НовГУ

В одну из новгородских больниц обратилась женщина с результатами рентгена органов грудной клетки. На снимке были видны образования в легких размером с яблоко: справа – 76х66х66 миллиметров, слева – 81х69х70 миллиметров. Больная — уроженка республики Таджикистан, длительное время занималась передержкой собак. Никаких симптомов пациентка не чувствовала.

Микроскопическое исследование выявило огромные паразитарные кисты, образовавшиеся из-за попавшего в организм гельминта — эхинококка.

Женщине назначили операцию по удалению обеих кист.

— Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов, — рассказала Ольга Азовцева. — По мере роста кист происходит нарушение функции близлежащих органов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания. Интересно, что у пациентки при первичном обращении даже анализ крови на антитела к Echinococcus granulosus был отрицательным. Заболевание без лечения фатально, при лечении возможны осложнения, рецидивы, приводящие к инвалидизации больного.

Заражение человека происходит при поглаживании собак, на шерсти которых могут находиться онкосферы (личинки). При попадании в желудок оболочка онкосферы растворяется под действием желудочного сока, и высвободившиеся паразиты через систему воротной вены попадают в печень, где чаще всего и формируются эхинококковые кисты. Отдельные паразиты проходят печеночный барьер и через правые отделы сердца попадают в легочное капиллярное русло, что приводит к образованию легочных кист. В редких случаях паразит преодолевает легочный барьер и попадает в большой круг кровообращения с поражением многих органов человека, в том числе и головного мозга. Из зародыша эхинококка медленно развивается киста, имеющая вид пузыря, заполненного жидкостью.

Первым этапом проведена открытая операция по удалению кисты слева, послеоперационный период проходил без осложнений. Больную выписали на амбулаторное лечение и назначили антигельминтный препарат широкого спектра действия. Вторая операция была запланирована через пять месяцев. Но при подготовке ней у больной появился кашель с гнойной мокротой, высокая температура и признаки дыхательной недостаточности.

— На рентгене было выявлено наличие воздуха и избытка жидкости в плевральной полости, а также заподозрен прорыв кисты, — отметила Ольга Азовцева. — Анализ крови на антитела к Echinococcus granulosus IgG на этот раз был положительным.

Заболевание регистрируется повсеместно, однако чаще на территориях с развитым отгонно-пастбищным животноводством, низким уровнем санитарного благополучия, высоким числом безнадзорных собак, где население занимается охотничьим промыслом.

— По данным ВОЗ в мире общее количество больных эхинококкозом составляет более 1 миллиона человек, — пояснила Ольга Азовцева. — В Российской Федерации ежегодно регистрируется свыше 500 случаев, — в масштабах страны это не частое, но тяжелое заболевание. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Количество смертей, связанных с развитием эхинококкоза составило 29 случаев за период с 2017 по 2021 годы. Наиболее часто заболевание встречается у лиц от 18 до 49 лет, чаще у женщин.

Ученый подчеркивает, что заболевание чаще выявляется при инструментальных методах — лучевых, ультразвуковых. Снижению заболеваемости способствует дегельминтизация домашних питомцев, соблюдение противоэпидемических мероприятий при забое скота и личная гигиена.

Авторы исследования — заведующая кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней НовГУ Ольга Азовцева и студенты Медицинского института НовГУ Андрей Грачев и Даниил Антропов.

Обзор исследования подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

НовГУ
29 статей
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
НовГУ
Комментарии

