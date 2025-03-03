Названы полезные для зубов, кожи и волос микроорганизмы

Вместо «антибактериальных» мыла, шампуня и ополаскивателей для рта безопаснее, полезнее и эффективнее использовать средства гигиены, обогащенные пробиотиками. Средства гигиены и косметика с пробиотиками позволят сохранить и сбалансировать микробиоту кожи и полости рта, в отличие от антибактериальных средств, которые убивают патогены вместе с полезными для человека бактериями. Кроме того, пробиотики можно считать альтернативой антибиотикам в борьбе с кариесом и пародонтозом. К таким выводам пришла группа международных ученых, среди которых — специалисты Сеченовского университета.

В человеческом организме живут триллионы бактерий, вирусов и грибков, объединенных общим понятием – микробиота. Здоровье человека во многом зависит от того, как выстроено отношение между микроорганизмами и их хозяином. Микробиота играет существенную роль в обмене веществ, правильной работе пищеварительной, иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Также есть связь между микробным сообществом, населяющим организм, и уровнем холестерина, глюкозы в крови и массы тела. Недаром микробиоту называют еще одним важным «органом» тела человека и животных.

Дисбаланс в микробных сообществах нарушает витаминообразование, подавляет местный иммунитет и способствует развитию многих заболеваний. Среди них – воспалительные болезни кишечника, ожирение, диабет II типа, акне и многие другие. Ученые нашли связь микробиоты и с пищевой аллергией – на ее развитие влияют определенные вещества, выделяемых микроорганизмами.

Исследователи изучили влияние микробиоты на состояние различных систем организма. Например, в полости рта одни бактерии вредят человеку, способствуя развитию кариеса, а другие, наоборот, помогают – принимают участие в метаболизме питательных веществ, мешают размножаться патогенным микробам, улучшают синтез витаминов групп B, K и C и усвоение витаминов D, E, B9 и B3.

Когда баланс нарушается, в том числе из-за курения и употребления алкоголя, проблемы могут возникнуть не только с зубами, но и со всем организмом. Например, если при пародонтите бактерии из рта проникнут в другие органы, это может сыграть роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита, инсульта, воспалительных заболеваний кишечника, аппендицита и других заболеваний.

Контролировать микробиоту ученые советуют с помощью правильной личной гигиены, диеты, снижения уровня стресса, соблюдения режима работы и отдыха, а также физической активности. Правда, с гигиеной советуют быть осторожнее. Авторы указали, что это понятие люди слишком долго связывали с тотальным избавлением от микробов. В прошлом такой подход был отчасти оправдан. Например, когда в XIX веке акушеры заметили, что мытье рук помогает бороться с послеродовыми инфекциями, смертность среди рожениц заметно снизилась. Но возник перекос – гигиена стала ассоциироваться со стерилизацией, которая наносит вред и полезным видам микроорганизмов.

“Сейчас некоторые производители рекламируют ополаскиватели для рта и мыла, которые убивают до 99,9% микробов. А такие средства могут нарушить естественную микробиоту”, – пояснил профессор Чикиндас. К примеру, некоторые ополаскиватели подавляют рост бактерий, изменяя метаболизм оксида азота, что, как показывают исследования, может быть связано с возникновением сахарного диабета II типа.

Восстановить баланс помогут пробиотики – полезные микроорганизмы, полученные из организма здорового человека, животного или пищевого продукта, – отметили ученые. Так, лакто- и бифидобактерии давно используют для лечения, например, заболеваний кишечника и женской половой сферы. Но есть много направлений, которые пока мало изучены, хотя могут иметь большие перспективы в профилактике и лечении целого ряда недугов, считают авторы научной статьи.

Это касается гигиены той же полости рта. Например, ополаскиватели, содержащие пробиотики и постбиотики (продукты жизнедеятельности микробов, которые положительно влияют на здоровье человека), могли бы помочь решить сразу несколько проблем. Некоторые штаммы уменьшают неприятный запах изо рта, воспаление десен, подавляют симптомы стрептококковой ангины и молочницы полости рта, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Одно из исследований показало, что у 50 студенток, которые каждый день выпивали по 200 грамм пробиотического йогурта и использовали жевательные резинки с ксилитом (пребиотик, положительно действующий на пробиотические микроорганизмы) три раза в день после каждого приема пищи, значительно снизился уровень бактерий, отвечающих за развитие кариеса. По данным других научных работ, молоко с добавлением микроорганизмов Lacticaseibacillus rhamnosus снижало риск развития кариеса у дошкольников и делало нехирургическое лечение хронического пародонтита эффективнее.

Кроме того, отдельные пробиотики можно рассматривать как потенциальные альтернативы антибиотикам, так как они способны вытеснять патогенные бактерии, не убивая при этом «полезную» микробиоту. Как пояснили ученые, некоторые микроорганизмы, включая Streptococcus salivarius, могут вырабатывать бактериоцин-подобные ингибирующие вещества (BLIS), которые поддерживают работу иммунной системы, помогают профилактировать кариес, пародонтоз, галитоз и различные воспалительные процессы.

Пробиотические бактерии могут также бороться с патогенами, вызывающими заболевания кожи, включая акне, атопический дерматит и псориаз – несколько исследований показали положительные результаты у пациентов с аллергическими и другими заболеваниями. Речь идет как о наружных средствах, так и добавках, принимаемых внутрь, ведь на здоровье кожи влияет и микробиота кишечника. Например, из кожи человека получен штамм Micrococcus luteus, который действует сразу против нескольких микробов, вызывающих патологии кожи. Кроме того, он ограничивает рост пахучих организмов, что может быть полезно для людей с дерматомикозом стоп.

Пробиотики и пребиотики могут быть эффективны также для борьбы с запахом подмышек. Испытания показали, что препараты штамма Lactobacillus bulgaricus уменьшают количество бактерий, которые расщепляют секрецию потовых и сальных желез, выделяя летучие пахучие вещества. В другом исследовании для контроля этих бактерий использовали местный крем, содержащий живые Lactiplantibacillus pentosus.

В некоторых исследованиях изучили использование мыла с пробиотиками, содержащими разные бактерии, в том числе рода Bacillus. Оно показало эффект против патогенных микроорганизмов. Подобные средства позволят снизить вредное воздействие агрессивных по отношению к коже средств, считают исследователи.

А пробиотики Lbs. paracasei в шампуне показали многообещающие результаты в укреплении здоровья кожи головы. Они помогли уменьшить перхоть, секрецию жира и улучшили рост волос.

Ученые пришли к выводу, что добавление пробиотиков в средства гигиены и косметики позволит предотвратить неблагоприятное воздействие их активных компонентов на организм. Кроме того, отметили исследователи, доказана связь между дисбактериозом и пищевой аллергией, поэтому будущее ее терапии за трансплантацией фекальной микробиоты.

Авторы статьи назвали и другие направления использования пробиотиков. Несколько клинических исследований доказали положительный, хотя и ограниченный, эффект использования некоторых бактерий при лечении ожирения, диабета II типа, воспалительных заболеваний кишечника, рака толстой кишки и колоректального рака. «Для доставки пробиотиков внутрь организма могут использоваться как пищевые добавки и лекарства, так и обогащенные микроорганизмами пищевые продукты», – отметил Михаил Чикиндас. Среди таких продуктов – обогащенные микроорганизмами молочные продукты, включая йогурт или кефир, а также соки, хлопья и смеси для детского питания.

Но преувеличивать роль пробиотиков нельзя – на данный момент продукты, обогащенные полезными микроорганизмами, и пищевые добавки можно рассматривать только как дополнение к медикаментозной терапии, предупредили авторы статьи.

Как рассказал Олег Митрохин, в Институте общественного здоровья Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета планируют организовать дополнительные исследования влияния пробиотиков на организм вместе с индустриальными партнерами, после чего в России могут быть созданы препараты нового поколения и средства личной гигиены, не наносящие урон микробиоте человека и не содержащие химические соединения, оказывающие неблагоприятные для здоровья эффекты.

В исследовании участвовали: директор Института общественного здоровья Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин и профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и Государственного университета штата Нью-Джерси (США) Михаил Чикиндас. Научный обзор опубликован в журнале Probiotics and Antimicrobial Proteins.

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