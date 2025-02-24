  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 минут назад
РНФ
23

Биологи описали гавайских глубоководных промысловых рыб

4.5

Ученые впервые описали распределение и биологию слабо изученной глубоководной рыбы Coelorinchus gilberti, обитающей в Тихом океане к северо-западу от Гавайских островов. Несмотря на то, что этот вид регулярно встречается в приловах при рыболовном промысле, до сих пор данных об его экологии, размерном составе, возрасте и половой структуре практически не было.

РНФ
# Гавайские острова
# рыбы
# Тихий океан
# целоринхи
Coelorinchus gilberti и отолиты / © Korostelev et al. / Deep-Sea Research Part II, 2025 

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Deep-Sea Research Part II. 

Целоринхи (Coelorinchus) — рыбы, которые обитают в придонных областях (на глубинах от 33 метров до 2,2 километров) тропических и умеренных морей по всему миру. Целоринхи служат пищей для более крупных рыб, кроме того, их используют в качестве сырья в производстве удобрений, рыбной пасты и комбикорма для сельскохозяйственных животных. При этом для многих видов из этого рода отсутствуют данные о биологии и особенностях жизненного цикла, из-за чего оказывается невозможно оценить, как промысел влияет на их запасы.

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Владивосток) впервые получили данные о пространственном распределении, размерном составе, возрасте, половой структуре, росте и созревании Coelorinchus gilberti, обитающего в Тихом океане в районе Императорских подводных гор — цепи подводных возвышенностей, находящейся к северо-западу от Гавайских островов. В этом районе ряд стран, в том числе Россия, осуществляют вылов рыбы.

Место проведения исследования / © Korostelev et al., Deep-Sea Research Part II, 2025

Исследователи вылавливали рыб с апреля по август 2014–2018 годов на глубинах от 215 до 1840 метров. Для этого использовали донные ярусы — длинные канаты, на которых крепится большое количество рыболовных крючков с приманкой. После вылова особей подсчитывали, измеряли и взвешивали. Кроме того, биологи определили пол рыб и оценили стадию их зрелости по состоянию половых желез. Чтобы узнать возраст особей, ученые извлекли из их черепов отолиты — твердые кальциевые образования, которые служат органами равновесия. По их поперечным срезам, как по спилу дерева, можно вычислить возраст и скорость роста рыб.

Наблюдения показали, что больше всего Coelorinchus gilberti водится в районе подводной горы Оджин, расположенной в северной части горной цепи. Здесь улов этих рыб оказался до 2,6 раз больше, чем в среднем по другим локациям. При этом Coelorinchus gilberti встречались на глубинах от 300 до 1150 метров, но чаще всего — от 400 до 1000 метров.

Средний размер рыб достигал 51–54 сантиметров, а вес — 536–776 грамм, при этом среди самок было больше крупных особей. В улове оказались рыбы очень разных возрастов — от 24 до 48 лет, находящиеся на разных этапах половой зрелости — от молодых особей, не приступивших к размножению, до зрелых, в стадии нереста. Интересно, что полученные оценки продолжительности жизни Coelorinchus gilberti — как минимум до 48 лет — превосходят значения для других видов целоринхов.

Ученые также заметили, что самки в улове встречались чаще, чем самцы. Возможно, это связано с тем, что использованные орудия лова чаще упускают мелких рыб, среди которых больше самцов. Тем не менее, авторы не исключают возможности раздельного проживания самцов и самок Coelorinchus gilberti, как это характерно для некоторых других видов целоринхов. Определить точную причину наблюдаемого дисбаланса позволят дополнительные исследования с использованием тралов в качестве орудия лова.

Срез отолита / © Korostelev et al., Deep-Sea Research Part II, 2025

«Мы впервые получили данные о пространственном распределении, размерном составе, возрасте, половой структуре, росте и созревании слабо изученного глубоководного бенто-пелагического вида рыб из района подводного Императорского хребта в северо-западной части Тихого океана — целоринха Гилберта Coelorinchus gilberti. Полученные данные имеют большую ценность для регулирования рыболовства, сохранения и рационального использования рыбных запасов и предотвращения перелова», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Николай Коростелев, научный сотрудник лаборатории экологии низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РНФ
143 статей
РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
Показать больше
РНФ
# Гавайские острова
# рыбы
# Тихий океан
# целоринхи
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Компьютеры: от шестеренок до микросхем
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Астрономия: основы и методология
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Поведение тихоходок
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Космическое сознание: поиск бессмертия как двигатель прогресса
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Фев
900
Опять на Луну
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Физические революции XX века и новые открытия и загадки вселенной
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
26 Фев
600
Космические опасности и угрозы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
27 Фев
500
Символ змея в культуре народов Кавказа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Антитела. Сказочные свойства, подаренные нам природой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:07
Любовь

В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
27 минут назад
Березин Александр

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.

Космонавтика
С точки зрения науки
# NASA
# Илон Маск
# космос
# Марс
# Роскосмос
# Россия
# США
Выбор редакции
21 февраля
ПНИПУ

Пермские ученые предложили новый метод борьбы с мошенничеством в интернете

E-commerce — это сфера электронной коммерции, которая включает торговые и финансовые процессы, проводимые онлайн. Такие операции популярны среди мошенников, потому что предоставляют удобный способ для кражи данных банковских карт и совершения покупок в сети без фактического взаимодействия с продавцом. Банки используют специальное программное обеспечение: антифрод-системы, которые анализируют операцию, выявляют несвойственное пользователю покупательское поведение и предпринимают соответствующие меры. Однако злоумышленники постоянно находят лазейки, а для перепрограммирования систем и блокирования новых способов цифровой кражи требуется время, ручной труд и анализ большого объема данных. Ученые Пермского Политеха создали программное обеспечение с самообучением, благодаря которому снижается риск обхода мошенниками систем контроля.

ПНИПУ
# Алгоритм
# банки
# интернет
# мошенники
# транзакции
Позавчера, 12:07
Любовь

В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
21 февраля
Игорь Байдов

Мыши оказали «первую помощь» потерявшим сознание товарищам

Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.

Биология
# бессознательное
# грызуны
# мыши
# нейробиологи
Вчера, 10:13
Любовь

В пустыне Чиуауа нашли «пушистого дьявола» и засекретили его местоположение

Впервые за полвека в одном из национальных парков США обнаружили не просто новый вид цветка, а новый род семейства астровых (Compositae). Крошечное растение с беловато-«шерстистыми» листьями и язычковыми цветками, похожими на «рожки», неофициально назвали «шерстяным дьяволом».

Биология
# ботаника
# климат
# новый вид
# пустыня
# растения
# цветы
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно