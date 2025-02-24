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Биологи описали гавайских глубоководных промысловых рыб
Ученые впервые описали распределение и биологию слабо изученной глубоководной рыбы Coelorinchus gilberti, обитающей в Тихом океане к северо-западу от Гавайских островов. Несмотря на то, что этот вид регулярно встречается в приловах при рыболовном промысле, до сих пор данных об его экологии, размерном составе, возрасте и половой структуре практически не было.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Deep-Sea Research Part II.
Целоринхи (Coelorinchus) — рыбы, которые обитают в придонных областях (на глубинах от 33 метров до 2,2 километров) тропических и умеренных морей по всему миру. Целоринхи служат пищей для более крупных рыб, кроме того, их используют в качестве сырья в производстве удобрений, рыбной пасты и комбикорма для сельскохозяйственных животных. При этом для многих видов из этого рода отсутствуют данные о биологии и особенностях жизненного цикла, из-за чего оказывается невозможно оценить, как промысел влияет на их запасы.
Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Владивосток) впервые получили данные о пространственном распределении, размерном составе, возрасте, половой структуре, росте и созревании Coelorinchus gilberti, обитающего в Тихом океане в районе Императорских подводных гор — цепи подводных возвышенностей, находящейся к северо-западу от Гавайских островов. В этом районе ряд стран, в том числе Россия, осуществляют вылов рыбы.
Исследователи вылавливали рыб с апреля по август 2014–2018 годов на глубинах от 215 до 1840 метров. Для этого использовали донные ярусы — длинные канаты, на которых крепится большое количество рыболовных крючков с приманкой. После вылова особей подсчитывали, измеряли и взвешивали. Кроме того, биологи определили пол рыб и оценили стадию их зрелости по состоянию половых желез. Чтобы узнать возраст особей, ученые извлекли из их черепов отолиты — твердые кальциевые образования, которые служат органами равновесия. По их поперечным срезам, как по спилу дерева, можно вычислить возраст и скорость роста рыб.
Наблюдения показали, что больше всего Coelorinchus gilberti водится в районе подводной горы Оджин, расположенной в северной части горной цепи. Здесь улов этих рыб оказался до 2,6 раз больше, чем в среднем по другим локациям. При этом Coelorinchus gilberti встречались на глубинах от 300 до 1150 метров, но чаще всего — от 400 до 1000 метров.
Средний размер рыб достигал 51–54 сантиметров, а вес — 536–776 грамм, при этом среди самок было больше крупных особей. В улове оказались рыбы очень разных возрастов — от 24 до 48 лет, находящиеся на разных этапах половой зрелости — от молодых особей, не приступивших к размножению, до зрелых, в стадии нереста. Интересно, что полученные оценки продолжительности жизни Coelorinchus gilberti — как минимум до 48 лет — превосходят значения для других видов целоринхов.
Ученые также заметили, что самки в улове встречались чаще, чем самцы. Возможно, это связано с тем, что использованные орудия лова чаще упускают мелких рыб, среди которых больше самцов. Тем не менее, авторы не исключают возможности раздельного проживания самцов и самок Coelorinchus gilberti, как это характерно для некоторых других видов целоринхов. Определить точную причину наблюдаемого дисбаланса позволят дополнительные исследования с использованием тралов в качестве орудия лова.
«Мы впервые получили данные о пространственном распределении, размерном составе, возрасте, половой структуре, росте и созревании слабо изученного глубоководного бенто-пелагического вида рыб из района подводного Императорского хребта в северо-западной части Тихого океана — целоринха Гилберта Coelorinchus gilberti. Полученные данные имеют большую ценность для регулирования рыболовства, сохранения и рационального использования рыбных запасов и предотвращения перелова», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Николай Коростелев, научный сотрудник лаборатории экологии низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.
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