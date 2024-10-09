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13 минут назад
ТГМУ
10

В ТМУ доказали эффективность бифидокбактерий против описторхоза

4.5

Микробиологи ТМУ выяснили, что бифидобактерии, введенные в организм животных, не только защитили клетки печени от паталогических фиброзных изменений, но и способствовали блокированию воспалений. Аналогичный, но менее выраженный эффект ученые получили при введении животным супернатанта — жидкости, остающейся после осаждения нерастворимых веществ — куриного эмбриона.

ТГМУ
# бифидобактерии
# иммунитет
# описторхоз
# цитокины
# эмбрионы
Микробиологи ТМУ / © пресс-центр ТМУ

Влияние бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) и клеток куриного эмбриона на инфекцию Opisthorchis felineus, которая вызывает описторхоз, изучили в Тюменском медицинском университете.

Своими выводами ученые поделились в Russian Journal of Immunology. Описторхоз — характерное для Тюменской области паразитарное заболевание, которое поражает печень и желчевыводящие пути. В 2023 году в регионе зарегистрировано почти 900 случаев болезни. Источник заражения — рыба карповых пород.

Как показали недавние исследования, на фоне заражения происходит модификация иммунной реактивности человека за счет увеличения синтеза супрессоров иммунного ответа IL10 и TGF-β, при этом снижается уровень маркеров, провоцирующих иммунный ответ.

Ученые Тюменского медицинского университета исследовали механизм взаимодействия между паразитами и кишечной микробиотой и их влияние на человека. В группу исследователей вошли специалисты кафедры микробиологии – кандидаты биологических наук, доцент кафедры Елена Костоломова, доцент кафедры Яна Паромова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Татьяна Тимохина, студенты Полина Лозовая и Елизавета Полянских.

В ходе эксперимента на животных микробиологи выяснили, что бифидобактерии (микроорганизмы, которые составляют микробиоту кишечника), введенные в их организм, не только защитили клетки печени от паталогических фиброзных изменений, но и способствовали блокированию воспалений.

«В экспериментальной группе в сравнении с контрольной в четыре раза уменьшалась способность лимфоцитов вырабатывать основной провоспалительный цитокин TNFα. Супрессирующий (подавляющий) эффект наблюдался и в отношении IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IFNγ. Вместе с тем наблюдалось угнетение продукции основного противовоспалительного цитокина IL-10, при этом в сравнении с контролем увеличивается уровень IL-4, IL-5», – отметила соавтор исследования, студентка ТМУ Полина Лозовая.

Аналогичный, но менее выраженный эффект ученые получили при введении животным супернатанта (жидкости, остающейся после осаждения нерастворимых веществ) куриного эмбриона.

«Исследования влияния бифидобактерий на инфекцию Opisthorchis felineus показали обнадеживающий результат, их следует продолжить. Поскольку существующие лекарства против описторхоза угнетают иммунную систему, после лечения пациенты долго восстанавливаются, нужно разрабатывать новые препараты для терапии, – пояснила соавтор исследования, доцент кафедры микробиологии Елена Костоломова.

Напомним, в вузе ведется масштабное исследование свойств Bifidobacterium bifidum. Ранее специалисты вуза выяснили, что бифидобактерии усиливают процессы заживления порезов и ожогов, и на их основе можно разработать лекарственные спреи и мази. 

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ТГМУ
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Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
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ТГМУ
# бифидобактерии
# иммунитет
# описторхоз
# цитокины
# эмбрионы
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