Вредна ли модная матча для здоровья? Социальные сети пестрят пугающими заголовками о том, что этот зеленый порошок может вызвать анемию. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с Марией Золотаревой, кандидатом фармацевтических наук, старшим преподавателем кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Чай матча прочно вошел в список суперфудов благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако вместе с популярностью появились и тревожные заявления о его потенциальной опасности, в частности, о способности блокировать усвоение железа. Чтобы отделить научные факты от домыслов, мы обратились к эксперту. Мария Золотарева объясняет, что важно разделять два понятия: потенциальный риск, связанный с употреблением любого продукта, и реальную опасность, которая возникает лишь при определенных условиях.

Что такое матча с точки зрения биохимии?

Матча — это не волшебный эликсир и не яд, а концентрированный пищевой продукт, свойства которого определяются его химическим составом.

«Причиной снижения усвоение железа при употреблении матчи являются полифенолы, в частности группа катехинов, в высокой концентрации присутствующие в матче, — поясняет Мария Золотарева. — Проявляя антиоксидантную активность, эти соединения одновременно способны к хелатированию негемового железа. Это приводит к образованию стабильных комплексов в пищеварительном тракте, что снижает биодоступность микроэлемента при одновременном приеме с чаем».

Одна чашка матча равно анемия?

Утверждение об «опасности матчи» является сильным упрощением. Пугающая статистика о снижении усвоения железа на 60-90% — это не выдумка, но она требует правильной интерпретации.

«Данные о том, что всего одна порция чая матча может снизить усвоение железа на 60-90%, основаны на результатах научных исследований, но требуют обязательного контекста, — акцентирует Мария Золотарева. — Такое значительное подавление усвоения железа характерно лишь при злоупотреблении напитком, выпиваемым вместе с едой. Эти данные справедливы для экспериментальной модели, а не для реальной жизни, где люди обычно пьют чай отдельно и в разумных количествах».

Миф заключается не в самом факте взаимодействия, а в его масштабах и условиях. Для большинства людей, пьющих матчу в разумных количествах и не во время еды, риск минимален.

Практические рекомендации: как пить матчу правильно и без риска?

Основная рекомендация эксперта заключается не в том, что матчу нужно бояться, а в том, что ее, как и любой концентрированный продукт, нужно употреблять осознанно. По словам Марии Золотаревой, в группу риска, которым следует с осторожностью употреблять матчу, входят люди, у которых уже присутствует дефицит железа, есть предрасположенность к анемии или те, кто придерживается строгой веганской диеты без должного контроля за поступлением железа. «Для абсолютно здорового человека со сбалансированным рационом умеренное потребление матчи (1-2 чашки в день) не представляет угрозы».

Главное правило для всех

«Для снижения рисков лучше употреблять матчу между приемами пищи, а не во время еды, — советует эксперт. — Это простое правило позволяет получить всю пользу от антиоксидантов, минимизируя потенциальное влияние на усвоение микроэлементов. Традиционная японская чайная церемония, где матча употребляется отдельно, — это, по сути, и есть воплощение народной мудрости, выработанной веками».

Умеренность и осознанность — ключ к пользе

Матча не является опасным продуктом. Это яркий пример того, как знание биохимии помогает использовать свойства продукта себе во благо. Как подводит итог Мария Золотарева: «Матча не является ядом. Это концентрированный пищевой продукт, и, как к любому такому продукту (будь то кофе, имбирь или куркума), к нему следует применять принцип умеренности и осознанности». Наслаждайтесь матчей, но помните о простых правилах, и тогда этот суперфуд принесет только пользу.

РТУ МИРЭА 77 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».