Эксперт рассказала, как не допустить анемии при употреблении чая матча
Вредна ли модная матча для здоровья? Социальные сети пестрят пугающими заголовками о том, что этот зеленый порошок может вызвать анемию. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с Марией Золотаревой, кандидатом фармацевтических наук, старшим преподавателем кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.
Чай матча прочно вошел в список суперфудов благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако вместе с популярностью появились и тревожные заявления о его потенциальной опасности, в частности, о способности блокировать усвоение железа. Чтобы отделить научные факты от домыслов, мы обратились к эксперту. Мария Золотарева объясняет, что важно разделять два понятия: потенциальный риск, связанный с употреблением любого продукта, и реальную опасность, которая возникает лишь при определенных условиях.
Что такое матча с точки зрения биохимии?
Матча — это не волшебный эликсир и не яд, а концентрированный пищевой продукт, свойства которого определяются его химическим составом.
«Причиной снижения усвоение железа при употреблении матчи являются полифенолы, в частности группа катехинов, в высокой концентрации присутствующие в матче, — поясняет Мария Золотарева. — Проявляя антиоксидантную активность, эти соединения одновременно способны к хелатированию негемового железа. Это приводит к образованию стабильных комплексов в пищеварительном тракте, что снижает биодоступность микроэлемента при одновременном приеме с чаем».
Одна чашка матча равно анемия?
Утверждение об «опасности матчи» является сильным упрощением. Пугающая статистика о снижении усвоения железа на 60-90% — это не выдумка, но она требует правильной интерпретации.
«Данные о том, что всего одна порция чая матча может снизить усвоение железа на 60-90%, основаны на результатах научных исследований, но требуют обязательного контекста, — акцентирует Мария Золотарева. — Такое значительное подавление усвоения железа характерно лишь при злоупотреблении напитком, выпиваемым вместе с едой. Эти данные справедливы для экспериментальной модели, а не для реальной жизни, где люди обычно пьют чай отдельно и в разумных количествах».
Миф заключается не в самом факте взаимодействия, а в его масштабах и условиях. Для большинства людей, пьющих матчу в разумных количествах и не во время еды, риск минимален.
Практические рекомендации: как пить матчу правильно и без риска?
Основная рекомендация эксперта заключается не в том, что матчу нужно бояться, а в том, что ее, как и любой концентрированный продукт, нужно употреблять осознанно. По словам Марии Золотаревой, в группу риска, которым следует с осторожностью употреблять матчу, входят люди, у которых уже присутствует дефицит железа, есть предрасположенность к анемии или те, кто придерживается строгой веганской диеты без должного контроля за поступлением железа. «Для абсолютно здорового человека со сбалансированным рационом умеренное потребление матчи (1-2 чашки в день) не представляет угрозы».
Главное правило для всех
«Для снижения рисков лучше употреблять матчу между приемами пищи, а не во время еды, — советует эксперт. — Это простое правило позволяет получить всю пользу от антиоксидантов, минимизируя потенциальное влияние на усвоение микроэлементов. Традиционная японская чайная церемония, где матча употребляется отдельно, — это, по сути, и есть воплощение народной мудрости, выработанной веками».
Умеренность и осознанность — ключ к пользе
Матча не является опасным продуктом. Это яркий пример того, как знание биохимии помогает использовать свойства продукта себе во благо. Как подводит итог Мария Золотарева: «Матча не является ядом. Это концентрированный пищевой продукт, и, как к любому такому продукту (будь то кофе, имбирь или куркума), к нему следует применять принцип умеренности и осознанности». Наслаждайтесь матчей, но помните о простых правилах, и тогда этот суперфуд принесет только пользу.
