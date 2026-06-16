Таяние мерзлоты Тибета может запустить новую климатическую точку невозврата
Международный коллектив ученых обнаружил новую серьезную угрозу ускорения потепления планеты, которая скрывается в высокогорных районах Азии. Исследователи выяснили, что стремительное повышение температур приводит к высвобождению огромных запасов древнего углерода из вечной мерзлоты (замерзшие слои грунта, не оттаивающие годами) Тибетского плато.
Вечномерзлые толщи грунта веками служили надежным естественным хранилищем для гигантских объемов древней органики. Долгое время внимание экологов привлекали исключительно высокоширотные регионы вроде Аляски или северных районов Сибири. Однако Тибетское плато, которое часто называют «третьим полюсом Земли» (потому что там находятся самые большие запасы пресного льда на планете за пределами Арктики и Антарктиды), содержит колоссальные запасы замороженного углерода. Высокогорная мерзлота оказалась крайне уязвимой перед глобальным потеплением, хотя специалисты долгое время недооценивали масштабы этой угрозы.
В исследовании для журнала Nature Communications ученые из Академии наук КНР во главе с профессором Цзиньчжи Динем (Jinzhi Ding) подробно описали механизм возникновения так называемой климатической петли положительной обратной связи, которая после запуска начинает сама себя усиливать без внешнего воздействия.
Дополнительный углекислый газ из оттаявшей почвы неизбежно усиливает парниковый эффект. Увеличение концентрации газов в атмосфере ускоряет нагрев приземного слоя воздуха — это заставляет мерзлую землю таять еще быстрее и приводит к новым выбросам углекислого газа, образующегося при разложении древних остатков растений и организмов.
Во время эксперимента исследователи изучали, как разные уровни потепления влияют на «дыхание» почвы, фотосинтез и выброс старого углерода из мерзлоты. В результате они выявили важный пороговый эффект в диапазоне от двух до четырех градусов Цельсия. При потеплении свыше четырех градусов в рамках эксперимента этот эффект становится значительнее, местная экосистема превращается в усиленный источник углекислого газа, а в почве начинает доминировать разложение древней органики, ведущее к выбросам СО2 в атмосферу.
Освобождение древнего углерода, находившегося в изолированном состоянии на протяжении тысяч лет, заставляет ученых пересматривать существующие климатические прогнозы. Планетарные модели распределения тепла пока плохо учитывают глубинные процессы движения газов и мобилизацию древней органики. Если добавить эти скрытые процессы в глобальные модели, ученые смогут гораздо точнее прогнозировать опасные пороги потепления для уязвимых районов планеты.
Чтобы половина Вселенной оказалась заполнена самовоспроизводящимися машинами, достаточно всего одной технологической цивилизации на миллион галактик. К такому выводу астрофизик Дэвид Киппинг пришел, впервые рассчитав последствия парадокса Ферми в космологических масштабах. Результат сделал отсутствие следов внеземного разума еще труднее для объяснения.
Исследователям удалось обнаружить у побережья филиппинского острова Лусон останки «Хофуку Мару» — печально известного японского плавучего концлагеря, подорванного торпедой союзников в 1944 году. Затонувший корабль стал братской могилой более чем для тысячи военнопленных, находившихся на борту.
Ученые впервые объединили головной мозг и аналог спинного мозга плодовой мушки в общую трехмерную карту. Результаты показали, как голова и тело обмениваются сигналами. Анализ сети помог выявить распределенную систему контроля: базовыми движениями насекомого руководили местные группы нейронов, тогда как мозг играл лишь роль координатора.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Июня, 2020
Армения: в шаге от Бергамо
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
10 Октября, 2014
Смех, игра и обезьяны
15 Августа, 2021
Детство и юность великих ученых. Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии