Макаки спланировали будущее совсем как люди

Международная группа ученых выяснила, что макаки способны мысленно моделировать свои решения и заранее готовиться к грядущим событиям. Ранее умение просчитывать альтернативные варианты развития ситуации и оценивать собственные шансы на успех эксперты считали одной из ключевых особенностей исключительно человеческого мышления.

В исследовании для журнала Nature Human Behavior нейробиологи из Оксфордского университета (Великобритания) и Центра по изучению наук о мозге RIKEN (Япония) изучили эволюционные корни этой уникальной черты. Специалисты сфокусировались на перспективном метапознании (способности отслеживать, оценивать и предсказывать собственные будущие мысли и действия). Долгое время научное сообщество приписывало подобные продвинутые когнитивные навыки только человеку, однако новые тесты с участием макак (Macaca mulatta) заставили пересмотреть старые взгляды.

Один из авторов научной работы Кентаро Миямото (Kentaro Miyamoto) и его коллеги разработали для обезьян специальный тест на определение направления движения хаотичных точек на экране. Животным приходилось выбирать один из двух вариантов действий для получения пищевой награды, что фактически ставило их перед дилеммой — положиться на собственные силы или на удачу.

В первом случае макакам нужно было угадать направление движения хаотично летящих точек: задание было сложным, но при верном ответе лакомство давали гарантированно, то есть успех зависел только от внимательности самой обезьяны. Второй вариант предлагал легкий тест, где точки двигались упорядоченно, однако выигрыш здесь превращался в лотерею и зависел от случайного фактора среды — количества точек на экране. Обезьяны успешно сопоставляли эти риски, просчитывали вероятности и выбирали самую выгодную стратегию, доказав наличие у них способности представлять будущие исходы своего выбора.

Чтобы детально разобраться в скрытых механизмах мышления животных, ученые измеряли активность мозга приматов методом магнитно-резонансной томографии. У людей за оценку будущих мыслей отвечает эволюционно новая область под номером 47. Она расположена в передней латеральной префронтальной коре (участок мозга, который управляет высшими мыслительными процессами, а также обрабатывает память и эмоции).

У макак анатомически точного аналога этой структуры нет, однако ученые обнаружили две другие древние фронтальные зоны, берущие на себя аналогичную роль. Когда исследователи искусственно нарушали работу этих двух регионов, обезьяны начинали совершать серьезные ошибки при планировании.

Полученные результаты проливают свет на происхождение человеческого разума. Наблюдения показали, что уникальная зона мозга человека не возникла внезапно из ничего. Вместо этого эволюция просто объединила и усложнила связи более старых областей, которые присутствуют и у современных обезьян. Единственным важным отличием оказалось то, что у человека эта структура имеет гораздо более прочные нейронные связи с фронтополярной зоной, отвечающей за творческое воображение и поиск абсолютно новых возможностей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.