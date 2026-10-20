Ученые пересмотрели прогноз таяния ледников к концу XXI века в худшую сторону

Международная группа ученых выяснила, что существующие климатические модели недооценивают реальную скорость разрушения ледяного покрова планеты. Новая компьютерная симуляция, которая учитывает погодные колебания по дням, а не усредняет показатели по месяцам, предсказала на 5-10% больший вклад ледников в подъем уровня Мирового океана к концу XXI века.

Традиционные глобальные модели опираются на среднемесячные климатические данные, которые сильно сглаживают кратковременные всплески температуры. Однако ледники реагируют не на усредненные значения в отчетах, а на ежедневные погодные условия, включая внезапные потепления, обильные осадки и короткие волны аномальной жары.

Как пояснили сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Вюртенбергского свободного университета Брюсселя (Бельгия), всего несколько экстремально жарких дней способны быстро уничтожить верхний защитный слой свежего снега. В результате стихия обнажает более темный ледниковый лед, который поглощает значительно больше солнечного тепла и начинает интенсивно таять.

Дополнительное влияние оказывает характер осадков: если при температурных колебаниях около точки замерзания вместо снега идет дождь, это дополнительно ускоряет разрушение ледникового покрова и меняет объем влаги. Результаты этого масштабного исследования авторы опубликовали в научном журнале Nature Communications.

Чтобы точнее отследить эти процессы, исследователи модернизировали Глобальную модель эволюции ледников (GloGEM), переведя ее на ежедневный режим расчетов. Ученые применили обновленный алгоритм более чем к 12 500 ледникам, которые составляют около 94% от всего объема ледникового льда на Земле. Модель подтвердила высокую точность, идеально воспроизведя рекордные показатели таяния прошлых лет в Альпах, Северной Америке, Центральной Азии и на архипелаге Шпицберген.

Ученые отметили, что последствия даже коротких волн тепла накапливаются с течением времени и оставляют долгосрочный след на экосистемах. Внедрение ежедневного учета погодных аномалий не только уточняет прогнозы глобального подъема уровня моря, но и помогает предсказать изменения в режиме стока талых вод, которые служат главным источником питьевой воды и орошения для миллионов жителей планеты.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 178 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.