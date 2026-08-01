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1 августа, 13:27
Игорь Байдов
7

Дети древних жителей Италии страдали «синдромом плоской головы»

❋ 3.5

Авторы нового исследования изучили останки жителей Центральной Италии раннего железного века и по форме их черепов смогли реконструировать особенности ухода за младенцами, который те практиковали. По мнению исследователей, полученные данные могут служить источником сведений о воспитании детей в древних обществах.

Антропология
# дети
# деформации
# здоровье
# Италия
# люди
# младенцы
# черепа
КТ-снимки
КТ-снимки, демонстрирующие уплощение черепа жителя Центральной Италии железного века / © M.A. Beck De Lotto et al.

Череп новорожденного состоит из нескольких костных пластин, соединенных эластичными швами. В местах, где сходятся несколько швов, располагаются мягкие участки — роднички. Такая анатомия облегчает прохождение ребенка через родовые пути и дает мозгу пространство для роста.

Пока швы сохраняют гибкость, а передний родничок не закрылся, форма головы может меняться под действием внешнего давления — например, если ребенок подолгу лежит в одном положении. В результате возникает синдром плоской головы, который педиатры называют деформационной плагиоцефалией — асимметричное уплощение затылочной части черепа.  

В начале 1990-х годов ученые зафиксировали резкий рост числа младенцев с уплощением затылка. Это произошло после того, как для профилактики синдрома внезапной детской смертности врачи начали рекомендовать родителям укладывать детей спать на спину.  Если младенец подолгу лежал в таком положении, постоянное давление на одну и ту же область затылка постепенно изменяло форму еще мягкого черепа.

Современная медицина не относит деформационную плагиоцефалию к опасным заболеваниям. В большинстве случаев она влияет только на внешний вид головы и не нарушает работу мозга. Тем не менее педиатры рекомендуют чаще менять положение ребенка, больше носить его на руках и выкладывать на живот под присмотром взрослых. Эти простые меры помогают уменьшить постоянное давление на затылок.

О том, насколько давно существует синдром плоской головы и встречался ли он у людей прошлого, ученые знали немного. Самые ранние случаи описаны лишь по нескольким археологическим находкам. Например, череп с характерными анатомическими изменениями нашли в Пакистане, ему почти четыре тысячи лет. 

В Европе признаки деформационной плагиоцефалии обнаружили у нескольких людей, которые жили на территории современной Швейцарии в IV–III веке до нашей эры, и в средневековых захоронениях Чехии. Однако такие случаи были единичными и не позволяли судить, насколько распространенным было это состояние и связано ли оно с особенностями ухода. 

Новые данные, полученные командой итальянских исследователей под руководством Майкла Аллена Бека Де Лотто (Michael Allen Beck De Lotto) из Римского университета Сапиенца, значительно расширили представления об истории деформационной плагиоцефалии.

Де Лотто и его коллеги изучили 26 хорошо сохранившихся человеческих черепов, которые археологи нашли еще в 1990-х на двух древних кладбищах возле итальянского города Мателика. Захоронения принадлежали пиценам — италийский народ, населявший Центральную Италию в железном веке. Культура пиценов сформировалась примерно в IX веке до нашей эры и существовала до завоевания региона Римом в III веке до нашей эры.  

Во время осмотра команда Де Лотто обнаружила характерные уплощения на затылочной части 11 черепов. Они принадлежали семи мужчинам и четырем женщинам, которые жили в середине IX — начале VIII веков до нашей эры, то есть в эпоху раннего железного века. Такая доля оказалась слишком высокой, чтобы объяснить изменения случайностью или индивидуальными особенностями развития. 

После первичного осмотра ученые провели компьютерную томографию каждой находки. Затем они создали подробные двухмерные и трехмерные цифровые модели. Такой подход позволил внимательно изучить форму костей и исключить другие причины деформации. 

Исследователи убедились, что асимметрия черепов не появилась после захоронения или намеренного изменения формы головы, также она не была следствием краниосиностоза — врожденного нарушения, при котором швы черепа зарастают раньше времени, из-за чего форма головы меняется, а рост мозга может ограничиваться. По совокупности признаков специалисты пришли к выводу, что деформация возникла еще в младенчестве, когда кости черепа были достаточно мягкими. 

У современных детей синдром плоской головы чаще затрагивает центральную часть затылка. У жителей Италии раннего железного века картина оказалась намного разнообразнее. Плоские участки располагались в разных местах. Это указывает на различные положения головы во время сна или отдыха. 

По мнению авторов исследования, обнаруженная деформация могла быть связана с особенностями ухода за младенцами. Прямых сведений о том, как жители Центральной Италии воспитывали детей почти три тысячи лет назад, практически не сохранилось, поэтому об этом можно судить лишь косвенно — по изменениям формы черепов. Они предполагают несколько вариантов. Родители могли укладывать младенцев спать на спину, подкладывая под голову мягкую опору. Еще одна возможная причина — тугое пеленание, которое ограничивало движения ребенка. Не исключено и использование жестких колыбелей, где младенец долго лежал почти без движения. 

При этом сами ученые призывают не делать поспешных выводов. Один только череп не способен точно рассказать, каким именно способом ухаживали за ребенком. Археологические находки помогают определить лишь последствия длительного давления на голову. Конкретные предметы ухода или особенности пеленания пока остаются предметом научной дискуссии.

Результаты исследования хорошо согласуются с одной из современных гипотез о развитии человеческого общества. Она связывает изменения в форме детского черепа с переходом от кочевого образа жизни к оседлому. Пока люди постоянно перемещались, младенцы большую часть времени находились рядом с матерью. Их носили на руках или в специальных переносках. Положение головы регулярно менялось, поэтому давление на затылок практически отсутствовало.

С распространением постоянных поселений повседневная жизнь общества изменилась. Детей начали чаще оставлять в колыбелях или укладывать отдельно. Тугое пеленание облегчало уход за младенцем, но одновременно ограничивало его движения. В результате голова часами находилась в одном положении, а мягкие кости постепенно меняли форму черепа. 

Авторы работы полагают, что подобные открытия позволят по-новому взглянуть на повседневную жизнь древних людей. Обычно археологи изучают оружие, украшения, керамику или остатки жилищ. Теперь внимание исследователей привлекли детали, связанные с самым ранним периодом жизни человека. Форма черепа превратилась в своеобразный архив, сохранивший сведения о том, как родители ухаживали за младенцами тысячи лет назад.

Выводы ученых опубликованы в International Journal of Paleopathology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
614 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Антропология
# дети
# деформации
# здоровье
# Италия
# люди
# младенцы
# черепа
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