Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году

Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году / © Visual Capitalist

В этом региональном сравнении городские оценки объединены, чтобы показать, как уровень комфортности жизни различается между семью крупнейшими регионами мира в 2026 году.

Данные для визуализации взяты из Global Liveability Index EIU. Индекс оценивает стабильность, здравоохранение, культуру и окружающую среду, образование и инфраструктуру, после чего рассчитываются средние региональные показатели по шкале от 0 до 100.

В 2026 году Западная Европа стала самым комфортным для жизни регионом мира, набрав 92 балла. Совсем немного ей уступила Северная Америка с результатом 90 баллов. Оба региона особенно высоко оценены по качеству здравоохранения, образования и инфраструктуры. Северная Америка получила максимальные 100 баллов за образование, тогда как Западная Европа показала лучшие результаты по здравоохранению и инфраструктуре. Высокий уровень жизни здесь по-прежнему обеспечивают устойчивые государственные институты, развитые общественные службы и разветвлённые транспортные сети.

Наиболее заметное улучшение по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Азия, средний показатель которой вырос до 74 баллов. По данным EIU, росту способствовали более высокие оценки городов Китая и Японии. Тем не менее Азия все еще существенно отстает от Западной Европы и Северной Америки. Самым слабым направлением остаются культура и окружающая среда, а качество инфраструктуры заметно различается между быстро развивающимися экономиками региона.

Регион Ближнего Востока и Северной Африки в 2026 году продемонстрировал самое сильное снижение показателей: средний балл уменьшился на один пункт из-за войны США, Израиля и их союзников с Ираном. Наиболее слабой категорией здесь остается стабильность, что и стало главным фактором общего результата — 61 балл.

Африка к югу от Сахары заняла последнее место с результатом 55 баллов. Наихудшие показатели регион получил по здравоохранению, инфраструктуре и стабильности.

Латинская Америка и Восточная Европа расположились в середине рейтинга. Оба региона показали сравнительно высокие результаты в сфере образования, однако более низкие оценки по стабильности не позволили им подняться выше в общем зачете.