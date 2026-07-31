Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году
Ежегодно аналитическое подразделение журнала The Economist — Economist Intelligence Unit (EIU) оценивает условия жизни в крупнейших городах, публикуя Global Liveability Index — индекс комфортности проживания.
В этом региональном сравнении городские оценки объединены, чтобы показать, как уровень комфортности жизни различается между семью крупнейшими регионами мира в 2026 году.
Данные для визуализации взяты из Global Liveability Index EIU. Индекс оценивает стабильность, здравоохранение, культуру и окружающую среду, образование и инфраструктуру, после чего рассчитываются средние региональные показатели по шкале от 0 до 100.
В 2026 году Западная Европа стала самым комфортным для жизни регионом мира, набрав 92 балла. Совсем немного ей уступила Северная Америка с результатом 90 баллов. Оба региона особенно высоко оценены по качеству здравоохранения, образования и инфраструктуры. Северная Америка получила максимальные 100 баллов за образование, тогда как Западная Европа показала лучшие результаты по здравоохранению и инфраструктуре. Высокий уровень жизни здесь по-прежнему обеспечивают устойчивые государственные институты, развитые общественные службы и разветвлённые транспортные сети.
Наиболее заметное улучшение по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Азия, средний показатель которой вырос до 74 баллов. По данным EIU, росту способствовали более высокие оценки городов Китая и Японии. Тем не менее Азия все еще существенно отстает от Западной Европы и Северной Америки. Самым слабым направлением остаются культура и окружающая среда, а качество инфраструктуры заметно различается между быстро развивающимися экономиками региона.
Регион Ближнего Востока и Северной Африки в 2026 году продемонстрировал самое сильное снижение показателей: средний балл уменьшился на один пункт из-за войны США, Израиля и их союзников с Ираном. Наиболее слабой категорией здесь остается стабильность, что и стало главным фактором общего результата — 61 балл.
Африка к югу от Сахары заняла последнее место с результатом 55 баллов. Наихудшие показатели регион получил по здравоохранению, инфраструктуре и стабильности.
Латинская Америка и Восточная Европа расположились в середине рейтинга. Оба региона показали сравнительно высокие результаты в сфере образования, однако более низкие оценки по стабильности не позволили им подняться выше в общем зачете.
Кошки способны замечать эмоциональные сигналы в человеческом голосе, но одного лишь звука оказалось недостаточно, чтобы они могли определить, что именно мы чувствуем. К такому выводу пришли этологи, изучившие реакцию этих домашних животных на записи человеческих голосов.
Китайские биоинженеры создали молекулярный инструмент smACGmax, способный одновременно заменять три типа нуклеотидов в заданном участке ДНК. Эта технология нужна для направленной эволюции генов, с помощью которой можно создать клетки с новыми полезными свойствами и ускорить разработку лекарств.
На севере Зимбабве ученые обнаружили фрагменты костей нового динозавра, который принадлежал завроподоморфам. Он жил во времена верхнего триаса, когда динозавры только начинали заселять Землю и еще не господствовали на планете. Находка показала, что ранние родственники гигантских завроподов были разнообразнее, чем считалось, а Южная Африка играла важную роль в их эволюции.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии