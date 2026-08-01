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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 августа, 10:22
Рейтинг: +281
Посты: 993

ИИ-компании пытаются скрыть огромные долги

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта растет. Технологические компании вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров, надеясь с их помощью поддержать работу сложных и ресурсоемких ИИ-моделей. Как выяснили СМИ, одновременно растут и долги компаний.

Сообщество
# бизнес
# инвестиции
# искусственный интеллект
# технологии
Дата-центр компании Meta* в штате Джорджия / © Mike Stewart, AP Photo
Дата-центр компании Meta* в штате Джорджия / © Mike Stewart, AP Photo

Японское деловое издание Nikkei Asia в недавнем расследовании рассказало, что суммарные внебалансовые долговые обязательства пяти американских технологических компаний (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta* и Oracle) достигли 1,65 триллиона долларов. По оценкам Nikkei, на одну только Meta* приходится около 420 миллиардов долларов внебалансовых обязательств. При этом компании не отражают их в бухгалтерских балансах. В финансовой отчетности за последний квартал компании указали 1,35 триллиона долларов долга. 

Технологические гиганты используют различные внебалансовые схемы. Например, компания может создать отдельное юридическое лицо, которое берет кредиты. Такие схемы помогают бизнесу представить свое финансовое положение более устойчивым, чем есть на самом деле. При этом эксперты считают, что такие методы иногда оказываются признаком возможных финансовых проблем.

Такие схемы считаются законными. Но, по словам экспертов, проблемы начинаются в тот момент, когда финансовая устойчивость компании держится исключительно на таких займах. Так произошло с энергетической компанией Enron. Она скрывала свои долги через сеть дочерних структур. Когда об этом стало известно, инвесторы перестали ей доверять, и компания вскоре потерпела крах. 

При этом эксперты не утверждают, что технологические гиганты находятся в такой же ситуации. Однако они уже давно предупреждают, что на рынке формируется пузырь искусственного интеллекта. Разрыв между рыночной стоимостью компаний и их сравнительно скромной прибылью продолжает расти. 

Компании не хотят отставать в ИИ-гонке. Они выделяют огромные средства на строительство крупных дата-центров. При этом не факт, что эти вложения оправдаются. Одновременно компании выпускают новые акции для привлечения капитала. Это может привести к размыванию долей акционеров и снижению доверия инвесторов.

* Компании Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

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