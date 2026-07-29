Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО включает в свой список Всемирного наследия природные или созданные человеком объекты, которые имеют культурную, историческую или экологическую значимость. На инфографике представлены страны-лидеры по количеству таких объектов.
ЮНЕСКО может отнести объект либо к культурному, либо к природному наследию. Также существует смешанная категория. Всего в списке Всемирного наследия находятся более 1200 объектов.
Первое место в рейтинге занимает Италия. ЮНЕСКО признала объектами Всемирного наследия 62 объекта. В 2026 году в список попал новый объект — система итальянских театров XVIII и XIX веков.
На втором месте расположился Китай с 61 объектом. В 2026 году статус Всемирного наследия получили объекты ремесленного фарфорового производства Цзиндэчжэня.
Замыкает тройку лидеров Франция с 56 объектами. В 2026 году в список вошли два новых объекта — королевские крепости Капетингов в Лангедоке и пляжи высадки в Нормандии. Благодаря этим объектам Франция обошла Германию, которая теперь занимает четвертое место (55 объектов). На пятом месте находится Испания с 50 объектами.
Россия находится на девятом месте. Всего в список ЮНЕСКО вошли 33 объекта. Последний — наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш (Республика Башкортостан) — включили в 2025 году.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Декабря, 2019
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
4 Декабря, 2015
Топ самых опасных монстров из фантастики
19 Марта, 2016
Самые странные объекты во Вселенной
16 Мая, 2017
Вопросы читателей (ч. 3)
16 Февраля, 2017
Как устроен основной боевой танк
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии