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Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включает в свой список Всемирного наследия природные или созданные человеком объекты, которые имеют культурную, историческую или экологическую значимость. На инфографике представлены страны-лидеры по количеству таких объектов.

Топ-20 стран по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО / © drinzio

ЮНЕСКО может отнести объект либо к культурному, либо к природному наследию. Также существует смешанная категория. Всего в списке Всемирного наследия находятся более 1200 объектов.

Первое место в рейтинге занимает Италия. ЮНЕСКО признала объектами Всемирного наследия 62 объекта. В 2026 году в список попал новый объект — система итальянских театров XVIII и XIX веков.

На втором месте расположился Китай с 61 объектом. В 2026 году статус Всемирного наследия получили объекты ремесленного фарфорового производства Цзиндэчжэня.

Замыкает тройку лидеров Франция с 56 объектами. В 2026 году в список вошли два новых объекта — королевские крепости Капетингов в Лангедоке и пляжи высадки в Нормандии. Благодаря этим объектам Франция обошла Германию, которая теперь занимает четвертое место (55 объектов). На пятом месте находится Испания с 50 объектами.

Россия находится на девятом месте. Всего в список ЮНЕСКО вошли 33 объекта. Последний — наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш (Республика Башкортостан) — включили в 2025 году.